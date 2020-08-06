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嘉義KANO、9米高棒球滑梯！特搜「全台棒球景點」大集合，棒球迷出發追棒球

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

身為一個熱血的棒球迷，當然不能不知道全台灣哪些地方有與棒球相關的景點！這次幫大家蒐集了全台北中南的棒球景點，包含全國第一座高達9公尺的棒球主題遊具、仿真棒球地坪兒童遊樂場、亞洲最大棒球體建築等景點，下次除了看棒球賽之外，也跟著ReadyGo一起去追棒球吧！

天母夢想樂園

天母人口中的天母運動公園、天母棒球場，現在搖身變成天母夢想樂園了！融合棒球場、運動園區特色，設計棒球主題區、共融沙坑區、地景滑梯區及溜索旋轉區等4大主題遊樂設施，棒球主題溜滑梯由4個球體組成並設有2道溜滑梯，是全國第一座高達9公尺的棒球主題遊具，不只在地人，也有許多爸爸媽媽帶著小孩到天母玩。

圖/IG@f_love_c
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圖/IG@deronting840911
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天母夢想樂園

地址｜台北市士林區忠誠路二段77號

新莊棒球主題共融公園

隱藏在新莊運動公園內的棒球主題兒童遊樂場，記分表佇立在仿真的棒球場地坪上，一壘及三壘的壘包就是彈跳床，二壘是旋轉盤，本壘則是球手套造型的石頭以及一顆大棒球，遊樂場周圍躺在地上的球棒是座椅，吸睛又特殊的設計，讓小孩們玩的不亦樂乎。

圖/IG@m__j__c__y
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新莊棒球主題共融公園

地址｜新北市新莊區和興街66號

桃園棒球名人堂

亞洲最大球體建築，32公尺巨大棒球及球棒遠處就能看到，是桃園棒球名人堂是桃園龍潭的新地標，吸引許多棒球迷們到台灣棒球名人堂一起回顧棒球在年代中的輝煌及精采；而棒球體驗區可以讓人了解棒球裝備、材質與場邊文化、軟棒藝術；史努比棒球樂園更是吸引許多史努比迷們前往朝聖，大禮堂還設置成迷你棒球場及觀眾席的樣子，涼快的室內景點很適合夏天出遊。

圖/IG@qhead0102
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圖/IG@tobeybears
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桃園棒球名人堂

地址｜桃園市龍潭區民生路141巷150號

時間｜09:00~21:00

參觀費用｜停車費機車$100元/台、汽車$200元/台(不限時)

台中洲際棒球文創園區

台中洲際棒球文創園區就在洲際棒球場旁邊，半顆巨型棒球的建築外觀是許多攝影迷必追的場景之一，又被稱為是「迷你蛋」，而來到這裡的旅人一定會拍的就是那立在地上的棒球手套裝置藝術，洲際棒球文創園區結合台中棒球故事館、棒球商品專賣店、咖啡餐飲與假日市集等多元設施，看球賽之餘也能吃美食、拍照打卡、逛市集！

圖/IG@chun.1989
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圖/IG@jne__e
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圖/IG@imannchi
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圖/IG@wsp_1010
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台中洲際棒球文創園區

地址｜台中市北屯區崇德路三段833號

時間｜11:00~20:00

台中棒球故事館門票｜全票100元/人、台中市民優惠票70元/人、學生票50元/人

嘉義KANO園區

嘉義是台灣棒球發展的重要基石，嘉農棒球隊更是台灣的驕傲。來到嘉義一定要到KANO園區走走，放大版的棒球手套座椅、躺在地上的巨大球棒，棒球圖案的七彩水管等等都是經典的打卡裝置，然而園區內最大亮點當然是那直徑5公尺、重達4公噸，用鋁合金製成，上面鑲嵌了超過120個鏤空圈環的KANO景觀棒球，也可以說是嘉義的新地標。

圖/IG@wanju.0102
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圖/IG@_nn.515
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嘉義KANO園區

地址｜嘉義市東區嘉義市山仔頂249-1號

延伸閱讀>>沒去過日本奈良沒關係！盤點全台6個「台版奈良」梅花鹿景點

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