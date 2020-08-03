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綠色系世外桃源！全台「4大綠色秘境空拍」 上帝視角俯瞰療癒全景

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／飛翔在天際授權
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綠色視覺給人平靜感，整抹綠的風景讓人彷彿闖入世外桃源，能夠徹底拋開煩憂，療癒指數滿分。今天就透過攝影師攝下的4處綠色系空拍畫面，讓大家同步用上帝視角，觀賞台灣獨特風光，尤其夏季輕颱擦邊飛過的短暫風雨期，讓我們一起先待在室內看看療癒美景壓壓驚吧！

新竹：新豐紅樹林生態保護區

圖／飛翔在天際授權
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新豐紅樹林為在地人的國寶級景點，大片紅樹林佔地達8.5公頃，還是全台唯一設有觀賞步道的生態保護區。整個隧道被紅樹林環繞，讓新豐紅樹林隧道被稱為「龍貓隧道」，躍升為IG打卡熱點，空拍視角更顯得夢幻壯觀。可惜去年6月起開始整修，預計封閉至今年底，大家可以先列入旅遊清單，明年再去近距離欣賞這處美景。

地址：新竹縣新豐鄉池府路156號

南投：軟鞍八卦茶園

圖／飛翔在天際授權
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夏日避暑最常往山上跑！位於南投竹山的軟鞍八卦茶園海拔約1300公尺，除了可以隱身在涼爽溫度，喝喝在地新鮮好茶，茶園一圈圈環繞、神似八卦的特殊地景，更是攝影玩家們聚集之處，若碰上採茶盛況，又是另一美麗的人文風光。

地址：南投縣竹山鎮大鞍里五寮巷11-1號

台中：外埔忘憂谷

圖／飛翔在天際授權
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外埔忘憂谷為近年躍起的台中私房景點，被譽為「台中伯朗大道」，腹地大的田野具寬闊視野，四季皆有不同色系的稻田風光。除了金黃收割期，綠油油的全景溫和又舒服，就像大自然描繪的畫布，站在特色閃電路亦能拍出經典好景。

地址：台中市外埔區溪底路

彰化：竹塘國泰人壽樹

台南成功大學內的「國泰人壽樹」為知名老榕樹，其實彰化竹塘光明路稻田中也種了相似巨樹，空中俯瞰如同國泰人壽的企業標誌，因此也被網友稱為國泰人壽樹。鮮翠的景觀十分迷人，期間限定還會充斥滿滿稻香，周邊還是賞木棉花的夯點，快收下這個美拍新仙境就對啦！

圖／飛翔在天際授權
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地址：彰化縣竹塘鄉彰176鄉道

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