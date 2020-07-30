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假日放電哪裡去？ 盤點全台8間「親子休閒農場」推薦懶人包

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo、Shelly@ReadyGo

放暑假啦~該帶你家小朋友去哪放電呢？如果動物園都去過了，遊樂園也都玩過了，那就去親子休閒農場吧！手工DIY、農事體驗、生態園區一次滿足，寓教於樂之餘也能體會大自然，還有無邊際泳池及群山環繞，ReadyGo幫大家整理了全台8個親子休閒農場，這個暑假一定能過得充實又快樂！

好時節休閒農場

好時節休閒農場位於桃園大溪區，除了有好山好水及豐富的自然生態，就連廁所都是非常天然的木造廁所，茶壺和甕所製成的洗手台讓園區增添了古色古香的氛圍，灶腳是早期農村料理一日三餐的地方，也是維繫整個家族感情的所在，在這裡仍然運作著，藉由親子DIY活動，讓阿嬤的拿手絕活傳承下去。

圖/IG@好時節農莊官網
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圖/IG@fifiwu0318
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好時節休閒農場

地址：桃園市大溪區康莊路三段225號

時間：09:30~17:00 (週一公休)

門票：視DIY活動內容不同計費

波的農場

這是全台唯一一座以以食蟲植物及雨林為主題的生態農場，近年波的農場推出一系列體驗，例如生態導覽、DIY豬籠草胎球，甚至可以品嘗豬籠草果凍和豬籠草茶，讓原本只能在課本上看到的植物，變成園區的主角讓小朋友能更近的觀察，成為親子來到員山鄉的必走景點。

圖/ETtoday
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波的農場

地址：宜蘭縣員山鄉枕山路27-58號264

時間：週一~週五 需提前預約

週六~週日 9:00~18:00

門票：入園費150元(可抵150元飲料消費)

三富休閒農場

這座歷史超過30年的三富休閒農場，不只能餵魚還有DIY、看生態、看鸚鵡，園區還有紫屋森林下午茶，農場注重生態的永續發展，透過友善棲地讓小動物們能在園區自由行走，農場也有多種的套裝行程，讓家長們可以帶孩子來到農場一整天都不怕無聊，更親近大自然。

圖/ETtoday
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三富休閒農場

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷82號

時間：10:00–17:00 週二公休

門票： 門票收費：每人100元，全額可抵消費

頭城休閒農場

宜蘭頭城休閒農場位於濱海公路旁的山林中，有一日遊體驗之旅、兩天一夜豐富之旅、三天兩夜農村假期甚至是螢火蟲季的生態之旅等等，可以體驗插秧、磨石磨、搭窯控窯DIY等30種農事體驗，也有許多童玩、裝置藝術，超充實的行程讓你連滑手機的時間都沒有，好好的在這裡放鬆一下！

圖/ETtoday
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頭城休閒農場

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號

時間：平日08:00~20:30 假日08:00~20:30

台一生態休閒農場

台一生態休閒農場有歐式莊園的花圃、水上民宿、空中花園、水上愛心，每一處都是驚喜，特別是秋天伴著金色落羽松沿著美麗池畔風景，讓人一眼就深深愛上，以及各式各樣的花卉，每個季節來到台一生態農場，都可以帶回不同的風景。

圖/ETtoday
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台一生態休閒農場

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

時間：平日08:00~17:00 假日08:00~17:00

門票：一般入園80元，或是全票150元可抵農場內指定餐廳消費100元

更多資訊：住宿行程

魔菇部落休閒農場

身為香菇愛好者，一聽到蘑菇部落休閒農場就超想去！蘑菇部落休閒農場位於彰化，結合親子休閒、生態推廣與樂活美食，讓大家在魔菇部落裡探索蕈菇的奧妙，農場內的用餐區特別強調「健康」概念，販售黑白木耳霜淇淋、靈芝冷泡茶等，也可以參觀菇菇廠房，從生產、採收到包裝全程採無塵方式，最後還有菇菇DIY披薩體驗，寓教於樂，不喜歡菇的人去了都愛上！

圖/IG@xuan8411
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圖/IG@shadow_sammi
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魔菇部落休閒農場

地址：彰化縣埔心鄉柳橋東路829號

時間：週三至週五10：00-17：00，週六、日及國定假日10：00~17：30（暑假期間平日除了團體預約也有開放散客）

門票：入園費150元（可抵100元消費）

仙湖休閒農場

仙湖休閒農場位於台南東山區，猶如來到陶淵明桃花源，散步前往觀景台能坐擁一望無際的山嵐美景，雖然海拔不高但仍然能看到雲海繚繞的景象，而寬廣的綠地清山也很適合帶毛小孩一同享受假期。園區有一日遊票券也可預約農事體驗，若有機會夜宿仙湖休閒農場，一定要在無邊際泳池飽覽日出日落！

圖/IG@minialey
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圖/IG@goodcimd1
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仙湖休閒農場

地址：台南市東山區一鄰6-2號

時間：9:00~21:00

門票：一日遊入場券150元 (可抵用100元於用餐、咖啡吧台，每項產品限用一張)

向禾休閒漁場

我要成為海賊王！來向禾休閒漁場幫你實現願望，這間位在嘉義的海盜村，運用濕地的特色，打造和一般農場不同的生態面貌，可以看見珍貴的遷徙鳥類，也能體驗古早味的漁村活動，像是釣魚、摸文蛤、烤蚵，甚至還有道具讓你裝備成真正的海盜，如果你有航海夢，那就準備出發！

圖/IG@fiona520999
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圖 / IG @a26528528
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向禾休閒漁場

地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號

時間：09:00–17:00 (全年均可體驗)

門票：大人 $380，小朋友 $300 (3-11歲)，3歲以下免費

延伸閱讀>>彰化也可以體驗歐式莊園穿韓服！？2020彰化超夯IG打卡景點推薦

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