父親節出遊首選　到南院來一場「玩具國大冒險」

「愛樂劇工廠」獻上《老鼠娶親之公主不想嫁？》

▲愛樂劇工廠《老鼠娶親之公主不想嫁？》8/9將在故宮南院北側慶典花園演出，廣邀民眾前往欣賞精采表演。 圖／國立故宮博物院南部院區 提供

故宮南院「夏日親子藝術月」系列活動邁入第二年，今年以「皇帝的多寶格」解謎、尋寶為主軸，規劃一系列活動，活動自7月10日開幕以來，獲得廣大的迴響，去年廣受好評的實境解謎遊戲，2020年再度推出升級版，邀約更多大小朋友可以透過遊戲認識藝術與文化！在二樓大廳拔地而起的巨型多寶格，是一個充滿機關的迷宮，想要從密室脫逃出來，就得仔細觀察用智慧解開線索！而眾所矚目的大型戶外演出，特別邀請製作了許多膾炙人口中文音樂劇的愛樂劇工廠，為觀眾演出《老鼠娶親之公主不想嫁？》，改編經典童話故事，融合現代音樂與舞蹈元素，8月9日晚間6時30分準時開場！

▲《老鼠娶親之公主不想嫁？》講述不想出嫁的老鼠公主，如何對抗命運，勇敢地為自己的未來而努力的故事。 圖／國立故宮博物院南部院區 提供

愛樂劇工廠一路以來以優質音樂劇場為目標，自創立起結合音樂與各類表演藝術領域菁英，深耕台灣表演藝術市場，並致力發掘屬於台灣的本土音樂劇創作，期望打造一個「MIT台灣製造」的百老匯。本次將進行演出的《老鼠娶親之公主不想嫁？》，自推出以來就深受歡迎，詢問度極高，每一次演出都吸引許多大朋友小朋友前來欣賞。故事從老鼠王國的一場比武招親開始，不願成為比賽獎品的公主，不想就此嫁給自己不喜歡的對象，因此決定對抗命運，在老鼠王國孤兒院的青青和小凱的協助下，公主究竟能否改變命運呢？8月9日一起到故宮南院北側慶典花園，跟著老鼠公主貝蒂來一場充滿愛與勇氣的大冒險吧！

本次活動適逢父親節，特別規劃父親節主題活動，民眾可以全家一起來到故宮南院度過溫馨歡樂的父親節假期。8月6日至8月9日活動期間，前往故宮南院二樓服務台，即有機會參加親子共遊好康活動！只要挑戰童玩「劍玉」成功，就能獲得免費參觀券1張，每天限量50名。

▲父親節主題活動由「陸爸爸說演故事劇場」連續帶來兩場次演出，歡迎爸爸們帶著孩子來南院聽故事。 圖／國立故宮博物院南部院區 提供

8月8日父親節當日將邀請到陸爸爸說演故事劇場進行現場演出，演出分為兩場次，為大家帶來與阿公、爸爸有關的精采故事。《爸爸床底下的寶盒》講述男孩無意間發現爸爸床底下一個上鎖的盒子，打開寶盒後，發現最珍貴的寶物原來就是彼此相處的回憶。而《阿公的鐵盒子》描述抱著鐵盒子寡言少語的阿公，過去曾開過一間柑仔店，然而隨著時代變遷，過去的快樂場景已不存在，小女孩決定幫阿公完成心中的夢想。相信透過這兩則溫暖的故事，將在大家心底留下美好回憶。

另於8月9日登場的《哈奴曼在哪裡？》AR抓寶活動，運用迷你公仔結合AR技術，以園區內公共藝術為地標，打造戶外尋寶遊戲，趣味十足又充滿挑戰性，絕對要把握時間前往體驗！而自開展以來深受大小朋友歡迎的實境解謎遊戲以及密室逃脫，每天都湧入許多民眾報名體驗，透過遊戲拉近與藝術的距離，讓這個夏天充滿文化的氣息！