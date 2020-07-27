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運動型網美必去！10座網美山推薦ｘ最夯網美景點，加碼難易度、拍照亮點整理

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／攝影者：sup_kayak授權提供, Instagram；圖／攝影者：ningning_199696授權提供, Instagram
圖／攝影者：sup_kayak授權提供, Instagram；圖／攝影者：ningning_199696授權提供, Instagram

誰說網美都只在咖啡廳吃早午餐！最近運動系網美瘋爬山，小編一次推薦10座被封為最適合拍照打卡的網美山，最近超夯的網美景點攏底家。難易度、拍照亮點通通幫你整理好，無論你平常有沒有在運動都能找到適合你的網美景點。走吧！這個週末爬山去~

登山路線難度參照表

難度指數：★★★★★　適合平常有在登山的朋友攀登

難度指數：★★★★　　適合有運動習慣、偶爾登山的成年人

難度指數：★★★　　　路線不會太困難，無運動習慣的青年、成人也可爬

難度指數：★★　　　　適合輕鬆玩、看風景為主的青年、成人

難度指數：★　　　　 適合一家老小一起參加

網美打卡山&網美景點推薦

網美打卡山&網美景點＃1　新店銀河洞

打卡亮點-空靈夢幻系綠藤打卡窗

▲網美打卡山 &網美景點-銀河洞。（圖／攝影者：mavis.0111授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-銀河洞。（圖／攝影者：mavis.0111授權提供, Instagram）

去新店除了在小碧潭踩天鵝船外，其實新店還有超多景點可以玩，像是銀河洞瀑布、和美山步道、濛濛谷等。從銀河洞登山口抵達至瀑布約25分鐘，路程幾乎都是上坡的階梯路，步道整體來說不算太難走。快到山頂時就會到這個仙氣逼人樹藤窗台。

打卡景點地址：新北市新店區銀河路68號

網美山登山難度：★★☆☆☆

爬山所需時間：來回約45分鐘~1小時

網美打卡山&網美景點＃2　內湖金面山

打卡亮點-攀岩+健行、360°絕美視野

▲網美打卡山 &網美景點-金面山。（圖／攝影者：huiying801z授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-金面山。（圖／攝影者：huiying801z授權提供, Instagram）

金面山這條路線是需要手腳並用才能爬上山頂，請務必著好走的運動鞋。一開始的路線並不會太難走，隨著步道陡升就會需要以攀升的方式前進。路線頗具挑戰性，但是由於海拔僅258公尺所以攀登至頂也不會到非常困難，山頂即是該網美山最多人拍照打卡的剪刀石，想到能拍美照是否就讓你充滿動力了呢？

打卡景點地址：台北市內湖區環山路一段136巷登山口

網美山登山難度：★★★☆☆

爬山所需時間：來回約2小時

網美打卡山&網美景點＃3　北投軍艦岩

打卡亮點-10分鐘輕鬆攻頂

▲網美打卡山 &網美景點-軍艦岩。（圖／攝影者：meimeiyu0521授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-軍艦岩。（圖／攝影者：meimeiyu0521授權提供, Instagram）

想要拍美照又不想爬山的朋友，只要十分鐘就能登頂的軍艦岩會是很適合你的選擇。北投除了這個知名打卡景點外，小編加碼推薦大家去吃附近的「滿來溫泉拉麵」，湯汁濃郁麵體Q彈，吃完後還可以去百年湯屋瓏乃湯放鬆一下。這樣輕鬆的一日遊路線，超適合愛美的水水！

▲網美打卡山 &網美景點-軍艦岩。（圖／攝影者：debbie.cty授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-軍艦岩。（圖／攝影者：debbie.cty授權提供, Instagram）

打卡景點地址：台北市北投區立農街二段155號(陽明大學動物中心旁)

網美山登山難度：★☆☆☆☆

爬山所需時間：來回約10~25分鐘

網美打卡山&網美景點＃4　石碇皇帝殿

打卡亮點-鐵梯+攀繩充滿險之美的路線

▲網美打卡山 &網美景點-皇帝殿。（圖／攝影者：_mowwww授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-皇帝殿。（圖／攝影者：_mowwww授權提供, Instagram）

來皇帝殿比較熱門的路線是東西峰O行縱走，需要攀爬三段逼近90度的鐵梯才可登頂。平常沒運動的朋友不建議走著個路線，路線驚險的皇帝殿屬於新北市的三大岩場之一，非常刺激有趣又充滿挑戰！結束後可以去石碇深坑老間吃吃美食，犒賞一下自己。

打卡景點地址：新北市石碇區106乙縣道

網美山登山難度：★★★★☆

爬山所需時間：來回約3.5~4小時

網美打卡山&網美景點＃5　基隆雞籠山

打卡亮點-讓攝影控瘋狂的九份夜景"黃金山城"

▲網美打卡山 &網美景點-雞籠山。（圖／攝影者：qinyanpeng127授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-雞籠山。（圖／攝影者：qinyanpeng127授權提供, Instagram）

雞籠山雖說海拔不高，但座落在濱海的雞籠山座山望海的壯闊景致，使其被列為台灣小百岳之一。在山頂處還有360度無死角的觀景台，可眺望深澳漁港、鼻頭角、八斗子、和平島及基隆嶼。下山後可以去九份老街、八斗子漁港、鎮濱漁港、阿根納造船廠等地方走走，每個地方都超好拍帶給你置身義大利五漁村的美好享受。

打卡景點地址：新北市瑞芳區山尖路174-1號

網美山登山難度：★★★☆☆

爬山所需時間：來回約1~1.5小時

網美打卡山&網美景點＃6　三義火炎山

打卡亮點-美國大峽谷級惡地形

​▲網美打卡山 &網美景點-火炎山。（圖／攝影者：miawang_0704授權提供, Instagram）
​▲網美打卡山 &網美景點-火炎山。（圖／攝影者：miawang_0704授權提供, Instagram）

火炎山是台灣知名的惡地形，壯麗景致如同美國大峽谷一般。天然的地層岩質，讓火炎山多處寸草不生。雖說想攀登這座小百岳無需申請，但小編建議如果想爬山的前幾天有下大雨，那麼攀登火炎山就不太適合了，下雨會讓本來就抓地性不夠的泥沙更鬆軟有跌倒受傷的風險。火炎山一路上是緩升坡，但是爬完步道大概需要花近4個小時，對於沒有運動習慣的朋友負擔會有一點大。

打卡景點地址：苗栗縣三義鄉13號省道與130甲

網美山登山難度：★★★★☆

爬山所需時間：來回3~4小時

網美打卡山&網美景點＃7　烏日知高圳

打卡亮點-小孩也能輕鬆爬、小清新風打卡景點

▲網美打卡山 &網美景點-知高圳。（圖／攝影者：uchan199o授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-知高圳。（圖／攝影者：uchan199o授權提供, Instagram）

這條知高圳步道很好走，即便平常沒運動習慣的人，或著是小朋友都能handle。與其說是登山，不如說是漫步在田間小路來的更為貼切，然步道中有一小段好漢坡，爬過一下就好了並不會太累。除了白天來這邊運動，夕陽時分或夜間的景致也非常吸引人，不過步道裡無設置路燈，想夜爬的朋友要帶手電筒在來呦~

打卡景點地址：台中市烏日區中山路三段登寺巷176號

網美山登山難度：★☆☆☆☆

爬山所需時間：來回1~1.5小時

網美打卡山&網美景點＃8　台中鳶嘴山

打卡亮點-峭壁縱走、超好拍山稜線

​▲網美打卡山 &網美景點-鳶嘴山。（圖／攝影者：ningning_199696授權提供, Instagram）
​▲網美打卡山 &網美景點-鳶嘴山。（圖／攝影者：ningning_199696授權提供, Instagram）

被譽為台中最美之山的鳶嘴山，海拔高達2180公尺。沒有運動席官或登山經驗的朋友不建議嘗試，除了登山需要的體力，驚魂動魄的垂直岩壁更是需要勇氣。可以從其他座推薦網美山開始練習後，在Get這個景點。提醒山友和水水們，上山前要先在大雪山林道15K左右的大棟派出所做入山登記喔！

打卡景點地址：台中市和平區大雪山森林遊樂區

網美山登山難度：★★★★★

爬山所需時間：來回約4~5小時

網美打卡山&網美景點＃9　宜蘭抹茶山

打卡亮點-爆紅療癒系景點

▲網美打卡山 &網美景點-抹茶山。（圖／攝影者：liu.kitt授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-抹茶山。（圖／攝影者：liu.kitt授權提供, Instagram）

宜蘭爆紅的抹茶山，是近期水水們爭相造訪的網美景點。濃郁翠綠的聖母登山步道，獲得了抹茶山的美名，像抹茶冰淇淋一樣讓人忍不住想咬一口。然這個景點登山時間需要4~5小時，推薦平場有運動或登山的網美前往拍照呦~

打卡景點地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路91巷10號

網美山登山難度：★★★★☆

爬山所需時間：來回約4~5小時

網美打卡山&網美景點＃10　花蓮錐麓古道

打卡亮點-斷崖峭壁上的仙境美景

▲網美打卡山 &網美景點-錐麓古道。（圖／攝影者：sup_kayak授權提供, Instagram）
▲網美打卡山 &網美景點-錐麓古道。（圖／攝影者：sup_kayak授權提供, Instagram）

錐麓古道除了充滿自然之美外，也是一條富有原住民文化、日治殖民色彩的歷史古道。除了欣賞鬼斧神工的震撼，拍出置身仙境般的美照外，聽嚮導說在地歷史小故事也是很棒的選擇，所以小編推薦參加錐麓古道的健行活動，在專業嚮導的帶領下深度探索這片土地的美好。

打卡景點地址：花蓮縣秀林鄉燕子口隧道

網美山登山難度：★★★☆☆(路線好走但登山時間較長)

爬山所需時間：來回約4~6小時

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網美 登山 美景

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