2大超狂爆汁「彩色雞排」比臉還大！「雞排界馬卡龍」天然創意口味攻陷肉肉控

雞排可謂台灣代表性美食之一，不論外國旅客或是在地人，一定都曾深陷雞排的魅力。而這款國民小吃近年進階成繽紛系列，有業者以天然食材將雞排外衣調色成搶眼的紅色、黑色、藍色、綠色等，打造「雞排界馬卡龍」，每份尺寸比臉還大，升級版雞排絕對會刷新大家認知。今天就為大家介紹2大夯度爆表的彩色雞排品牌，趕快筆記下來列入朝聖必吃！

雞排本色

雞排本色。圖／IG@just_like.eat授權

源自台中霧峰的「雞排本色」為彩色雞排領頭羊，每日限定4種顏色的雞排，採隨機替換。品牌雞排嚴選天然蔬果顏色調色，有色雞排共推出8款顏色，藍色是栀子花、黑色為墨魚口味、紅色為紅麴風味、綠色是抹茶控最愛，另外還有甜菜根、南瓜、番茄及紫地瓜。其中最吸睛的黑、紅、綠色麵衣是IG打卡常客，亮眼的色系不僅好拍，實際口感也鮮嫩多汁，備受網友好評。

雞排本色。圖／IG@07vanessa18授權

喜歡基本款的饕客也可選擇經典「復刻雞排」、標榜不易回軟的「酥花雞排」及有蜂蜜香氣的「蜜魯雞排」。雞排本色營業時間自下午4點至凌晨12點，絕對是夜貓子們的宵夜福星，今年4月首度進駐台北西門，在台北、桃園、台中、彰化、南投、台南、高雄皆有分店，各地都有機會吃得到喔！

赤雞雞排

圖／IG@jeremy_foodie授權

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另一洗版社群的主角為主打6款雞排的「赤雞雞排」，同樣販售人氣彩色款，除了原味的黃金雞排，最受歡迎的莫過於獨家推出的竹炭外皮、全黑系「酒鬼雞排」。此外，嗜辣的人可點購紅色麵衣、川香麻辣風味的「赤雞雞排」，依喜好調整辣度，搭配酥脆的外皮與不乾柴的肉質，亦是店內熱門品項。

圖／IG@jeremy_foodie授權

除此，咖哩口味的「橘嗑雞排」也受到許多粉絲的喜愛，假日還會特別開賣青醬外皮的塔香「塔蘿雞排」及香草滋味的藍色栀子花「猛毒雞排」，想要蒐集多種顏色別忘了卡好時機。值得一提的是，這並非雞排專賣店，白天起同步販售各款炸物，還有以雞肉為主食材的漢堡與咖喱飯，7/13起更新增了涼麵選項，一次讓大家吃爆！

圖／IG@chijichicken授權

台北車站店

地址：台北市中正區中山北路一段42號；時間：11:00-20:00

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