全台潛水攻略！「6大台灣潛點推薦」懶人包，加碼浮潛&潛水大解析

神奇寶螺│FunTime

每到夏天我要去海邊～但一直都待在岸上曬曬太陽、踩踩水是不是有點無聊了呢，這時候當然就要用不一樣的方式來體驗海洋的美。台灣是個天然海島，有著豐富的海洋資源，是個非常適合潛水的好地方，但是擔心不會有游泳可以潛水嗎？浮潛跟潛水一樣嗎？台灣哪裡可以潛水？跟著小編的腳步，來更認識潛水這一門學問吧。

浮潛？潛水？傻傻分不清楚

浮潛

浮潛。 圖/ klook

浮潛是一種不深入海裡而停留在水面上進行的活動，跟潛水不一樣的是，浮潛是藉著救生衣漂浮在水面，依靠呼吸管及面鏡停留在水面上觀賞海中景觀，而潛水則是需要攜帶重裝或經過自由潛水訓練後進入海底進行活動，因此浮潛的門檻相對潛水較低，景色雖比起潛水較不豐富，但浮潛輕易上手，對於第一次欣賞海底世界還是能有很多驚喜的。

潛水

水肺潛水

水肺潛水。 圖／IG, dannyteng_057

水肺潛水簡單來說就是背著氣瓶來進行潛水活動，因為有氣瓶及其他裝備輔助的關係，水肺潛水一支氣瓶大約可使用40分鐘，也能在海裡待上更長的時間。目前台灣的潛店都有提供體驗潛水的服務，因此就算沒有證照，也能夠體驗潛水，一窺海洋的絢麗景色。

自由潛水

自由潛水。 圖／IG, sallyhsuehh

自由潛水則是不攜帶任何潛水裝備以單一呼吸和屏息進行的潛水活動，因為身上不需要任何重裝，只有簡單的面鏡、長蛙、浮球即可下水，因此想在海底拍出美美的照片，自由潛水絕對就是最棒的選擇。

潛水證照

雖然說現在許多潛店都有提供體驗潛水的活動，但是如果想要遠離岸邊來船潛或是到國外的知名潛點時，都是需要潛水證照的，接下來小編就要來簡單介紹一下水肺潛水及自由潛水的證照及差異

水肺潛水證照-PADI

水肺潛水證照-PADI。 圖／klook

PADI是一個世界性的潛水員培訓機構，目前全球已經培育超過十三萬的專業潛水員。而PADI一般水肺潛水的證照分為開放水域潛水員(OW)、進階開放水域潛水員(AOW)兩種，一般台灣的潛點只要有OW級別就可以進行潛水了，因此可以依照自己的需求，選擇要考到怎麼樣的程度。

自由潛水證照-PADI、SSI、AIDA

自由潛水證照-PADI、SSI、AIDA 圖／IG, sophia.cc.xdaily

自由潛水的證照目前由PADI、SSI、AIDA這三間潛水協會為主要發證機構，這三間各有不同特色，PADI的課程著重在「休閒體驗」；SSI的課程則是以「嚴謹」出名；AIDA則是以培育「競技潛水」為宗旨，有興趣的人一樣可以依照自己的狀況，選擇適合自己的證照呦。

台灣潛點推薦─龍洞

龍洞。 圖/ kkday

龍洞是全台灣距離市區最近的潛點，因此許多潛水愛好者假日都會到龍洞潛水，因為是斷層陷落所形成之海灣，得天獨厚的地形讓這裡的海底世界有著十分特別且豐富的景觀。

適合活動：浮潛、水肺潛水

龍洞灣潛區特色：海蝕平臺、海蝕崖、海蝕溝

台灣潛點推薦─墾丁

墾丁。 圖/ klook

墾丁是台灣本島歷史悠久的潛點之一，近幾年政府的努力保育以及當地居民自發性的成立海洋保護示範區，墾丁的潛點逐漸恢復往日的生機。墾丁適合潛水的地方大致分為兩處，一個是墾丁北部的萬里桐；另一處則是恆春的後壁湖

墾丁。 圖/ kkday

萬里桐因為獨特的地形，使得這裡的水面長年平靜無波，不管是要浮潛還是潛水都非常適合；後壁湖的特色則是有著大批的魚群棲息，特別的是這些魚群習慣了潛客的餵食，非常不怕人，因此在後壁湖可以享受被魚群包圍的夢幻體驗。

適合活動：浮潛、水肺潛水、自由潛水

萬里桐潛區特色：大片珊瑚礁、多種熱帶魚

後壁湖潛區特色：生態保護區，珊瑚礁顏色豐富

台灣潛點推薦─小琉球

小琉球。 圖/ kkday

小琉球是台灣少數除了颱風天一年四季皆可潛水的潛點，距離高雄市區僅需一個半小時就能抵達，相較於其他離島來說非常的方便。另一個吸引人的點是小琉球潛水還能看到海洋十寶之一的「綠蠵龜」，綠蠵龜是世界瀕危的保育類動物，在離我們不遠的小琉球，就能目睹牠的蹤跡，還不趕快出發！

適合活動：水肺潛水、自由潛水

潛區特色：海龜長年棲息、珊瑚礁占地廣闊

台灣潛點推薦─綠島

綠島。 圖/ kkday

綠島，被國際潛水雜誌評為世界百大潛點的夢幻天堂，這裡結合了清澈的海水，超廣的能見度以及豐富的海底生態資源，這三項優點讓綠島成為了世界各地潛客趨之若鶩的聖地，除了能夠潛水外，綠島還有世界第三大的海底溫泉，還不快去綠島來趟潛水度假之旅。

適合活動：浮潛、水肺潛水、自由潛水

南寮潛區特色：50%超高珊瑚覆蓋率、全世界最大團塊微孔珊瑚

中寮潛區特色：水域平靜無波、海底生物種類繁多

公館潛區特色：火山岩地形、槌頭鯊出沒

龜灣潛區特色：可見到燕魚群、海底能見度最高

台灣潛點推薦─蘭嶼

蘭嶼。 圖/ kkday

「只要來到蘭嶼，你大概永遠不想回台北」類似這樣的話，小編身邊的朋友不只一位說過了，因為蘭嶼不管是島上還是海裡都較未開發，太純淨、太夢幻了！蘭嶼因為距離台灣本島較遠，從古至今避免了許多人為的環境迫害，所以乾淨的程度都是別處望塵莫及的；但也因著距離較遠的關係，蘭嶼外海的洋流較強，小編還是不建議初學者來這裡體驗潛水，等到有經驗了比較能放心的玩

適合活動：水肺潛水、自由潛水

朗島秘境潛區特色：：8公尺深海底洞穴、終年無浪適合初學者

椰油斷層潛區特色：：30公尺落差海峽斷層

八代灣潛區特色：：堡壘號沈船

台灣潛點推薦─澎湖

澎湖。 圖/ klook

如果你想要高檔的度假體驗又想要潛水，那澎湖絕對就是你的首選，身為台灣離島觀光資源最發達的澎湖，你除了可以在這裡享受五星級的度假體驗，澎湖也是有許多特色的潛點，像是充滿了紫色鹿角珊瑚的花環公園、擁有大量梭子魚的東吉之狼，都是澎湖非常適合潛水的絕美景點。

適合活動：浮潛、水肺潛水、自由潛水

南方四島潛區特色：超過數十處潛點、紫色鹿角珊瑚群

鎖港潛區特色：寄明信片的海底郵筒、觀賞硨磲貝與珊瑚礁

潛水前一定要知道

不管是潛水或是浮潛都是在海中的活動，而大海總是變幻莫測且具有相當的危險性，因此小編這裡要提醒幾件事情是進行水上活動前一定要特別注意的：

1.千萬不要一個人潛水

2.天氣不好、身體不好、宿醉喝酒都不要潛水

3.潛水時請務必穿上防寒衣

4.不要對自己體力過度自信

5.入水前先決定一個入水點跟多個出水點以避免受傷

看到這裡，你是不是了解了更多潛水相關的知識了呢，台灣真的是寶島，不管是要上山露營，還是下海潛水都能體驗，現在不能出國，不正是好好體會台灣美景的時機嗎？趕緊給自己一個假期，下海潛水去摟

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