上千片完整百年老花磚質感好拍！全台「傳統鐵花窗、花磚景點」推薦，還有深夜咖啡廳

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去完一趟台南，發現台南傳統老房子保有各式各樣的鐵花窗。走進一條不起眼的小巷子可以發現，兩旁老屋窗戶外裝設的窗花實是形形色色，除了較常見的幾何圖形，也有些複雜的圖案如富士山、梅花等。不只有台南，其實台北大稻埕、嘉義一帶也有許多傳統鐵花窗等著你去探訪。那說到花磚，台灣花磚也是傳統文化重要的成份，由手繪花磚延伸至各種變形款式，一起來看看吧。

#花窗景點

神農街

文創藝術集散地─神農街，無論白天黑夜各有不同，街巷內的老屋保留完整，隨處一隅都是濃濃的古早味，看看窗戶上的鐵窗花為老房子的門面增添不少畫面感，細節滿分，一旁盛開的花頗有身處歐洲之感。

圖 / IG @graniph711 圖 / IG @arielhan0831

地址：台南市中西區神農街

蝸牛巷

進入蝸牛巷前要記得「最高品質靜悄悄」，由於巷內有一般住家，音量過大且隔音不佳會打擾到住戶，所以在尋找蝸牛和各式鐵窗花時請輕聲細語。往內走的牆面上有不少純樸裝飾，小學上課用的木桌椅，搭上牆面的黑板配色讓你瞬間回到小時候的時光。

圖 / IG @pecori_taiwan

此處牆面則是由一塊塊白色方形磁磚構成，在轉角角落擺上幾盆植栽，為原先平凡的牆增添了一點新氣息。

圖 / VVN@ReadyGo

地址：台南市中西區永福路二段97巷

窩窩Wooo

這間位在迪化街大稻埕的窩窩，提供港式庶民美食，店門口的花窗設計一眼就能看出有太陽、月亮和富士山，配色十分活潑，與下半部的幾何花磚色調呼應，大紅色的店門好似回到鄉下老家一樣的溫暖。

圖 / IG @mizfreckle 圖 /IG@kenchen_kuo 圖 / IG @stitchslove

營業時間：週一至週五 11:00-19:00 假日 11:00-20:00

地址：台北市大同區民生西路404號

透南風咖啡劇場

隱身在60年老屋裡的透南風，沒仔細看很有可能就以為是一般民宅，店門外有不少綠色植栽擺飾，鐵窗花上的多肉植物點綴得宜，小小一面牆自成一格。他們希望整合南方在地文化資源，來詮釋日常生活美學，打造一個體驗式複合產業。

圖 / IG @sheetahuang

透南風與Ditto Bakery蒂頭製作所合作，選擇用小農有機食材、不添加人工香精來製作麵包，下午3點出爐上架，店內也有冰品及咖啡可以選擇。店裡還有販售多樣在地文化小物，不定期舉辦手作體驗課程，下回不妨就在這喝咖啡體驗整個下午吧！

圖 / IG @mico0207 圖 / IG @mico0207

營業時間：週四至週日 11:00-19:00 週一.二.三公休

地址：台南市中西區永福路二段35巷6號

聯絡電話：06-223-8338

鬼咖啡

老闆的強調先放在最前面：「鬼咖啡的咖啡只有能喝而已，慎之。」在網路上因老闆做自己的個性而走紅的鬼咖啡，地理位置在較偏僻的小巷內，店門口就像是一般老房子，窗戶的鐵窗花是少見細長的樣式，進門前別忘了看看木板上的重要資訊，也提醒大家拜訪之前先在網路上詳讀店裡規則，互相尊重。

圖 / IG @tify6

內部裝潢採自伏流物件，二樓空間有靜謐的氛圍，大面積落地窗的採光很舒適，手繪菜單的封面也與整間店的呈現彼此呼應。

圖 / IG @ericxsoooo 圖 / IG @ericxsoooo

營業時間：週四至週二 14:10(老闆開門)-24:00 週三店休

地址：台南市中西區中山路79巷22-68號2樓

BELONGINN

這間位於台南的深夜咖啡廳，提供甜點咖啡之外，還有燒餅和精釀啤酒！滿足每位深夜裡想要來點鹹/甜食消夜的人們。店內的天窗設計讓足夠的陽光灑落，綠色植栽的擺設創造了舒適自在的空間，內部傢飾裝潢增添不少復古懷舊氛圍，經過的遊客也會因大門兩邊特別的鐵花窗設計而駐足。

圖 / IG @belonginn 圖 / IG @tifferentview 圖 / IG @shan.hch_

營業時間：週一至週日 16:30-24:00 公休日請參考店粉絲專頁

地址：台南市中西區神農街80號

#花磚景點

台灣花磚博物館

日治時期年間，大戶人家會為自宅嵌上不少一片片親手上色的花磚，以彰顯身份地位，全世界只有1915年到1930年生產，而隨著不少老宅面臨拆除，花磚就快消失，幸好有一群致力於保存花磚的志工，在嘉義的一棟老式工廠成立了台灣花磚博物館，來修復和保存這些被拆下的老式花磚。

圖 / IG @karen__0930

雖說空間不大，但上千片的館藏可說是非常豐富、能讓你花上好一段時間來細細欣賞花磚作品，而館內推出的花磚DIY體驗課程，以及各式週邊商品是不會讓你有機會空手而歸的！

圖 / IG @__19950206__ 圖 / IG @stu9040220

營業時間：週三至週日 10:00-17:30 週一、週二公休

地址：嘉義市西區林森西路282號

聯絡電話：0905-012-390

花磚咖啡。淺嚐館

位在嘉義的花磚咖啡以販賣咖啡豆和手沖咖啡為主，走進不大的店內第一眼就能看見整片吸睛的花磚地板，與木桌椅搭配起來互不搶戲，整體和諧度高也不感覺彆扭，沐浴在咖啡豆的香氣裡讓人不自覺想待上許久，是值得來朝聖的一家咖啡廳。

圖 / IG @nhulove.ig 圖 / IG @duffy_lifediary 圖 / IG @shellywangtpcy

營業時間：週二至週日 10:00-18:00 週一公休

地址：嘉義市東區公明路59-1號

Paripari apt.

經過路過很容易吸引目光的Paripari，無論是店門口的整體呈現，或是從一樓通往二樓樓梯所貼的花磚都十分具獨特性，柱子的綠色方形磁磚與上方綠底招牌相互呼應，很容易拍得太入神。一樓為在地文化的質感生活選品店，裝潢摩登復古的咖啡廳在二樓，三樓則經營民宿。一樓販售台灣傳統代表性小物，如透明窗花貼紙、花磚陶瓷杯墊、台南傳統帆布包等，每樣物品的製作細節值得你仔細一逛。

圖 / IG @croissantqueen 圖 / IG @leeroro

營業時間：11:00-18:00 週四公休

地址：台南市中西區忠義路二段158巷9號

咖啡廳外帶電話：06-2213266

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