夏天必去溯溪體驗！ 全台10條溯溪路線比較、注意事項總整理

炎炎夏日在河流裡和樹蔭下溯溪，絕對是一個避暑的好選擇。溯溪除了在溪水裡逆流而上，還能體驗許多驚險刺激的活動，例如渡過急流、深潭、跳水、攀岩和垂降等，喜歡追求刺激的旅客千萬不能錯過！以下就讓小編來介紹台灣十條熱門溯溪路線，讓你看完這篇就能出發！

溯溪基本介紹

溯溪。 圖／Flickr

溯溪這項運動其實是從登山獨立出來的，當傳統的登山路線被開發成熟之後，人們開始想挑戰難度更高的路線，因此開始選擇以沿著溪谷、視溪流的地形，例如：深潭、瀑布和高地落差等，來進行技術性攀登。

溯溪常見裝備

繩索：隊友之間互相支援度過深潭或峭壁。

溯溪鞋：鞋底有止滑紋路，可以增加摩擦力，並於前後附加細釘，用於走在青苔時立足。

防寒衣：長時間在水裡，體溫很容易流失，不過防寒衣不是必備裝備，在較難的路線容易阻礙行動。

頭盔：山谷間易有落石，且在溯溪時可能會有失足摔落的意外，因此需要頭盔保護頭部。

救生衣：休閒性質或短程的溯溪，全程都得穿著救生衣，以免發生溺水意外。

溯溪一定要教練帶嗎？

溯溪不像登山路上會有指示標，因此沒有熟悉狀況的人帶路，會很容易迷路，且溯溪新手不熟悉水況，看似平穩的溪流也可能暗藏危機。另外，每次大雨過後石頭很常移位，溯溪教練都得重新探勘溯溪路線。因此為了確保安全，建議平常沒有在溯溪的人，跟團絕對是最安全又方便的選擇。

溯溪會很危險嗎？

台灣有非常多河流適合溯溪，這些溪流的溯溪難易度當然不會一樣，有些較平穩有些較陡峭。以下將為大家介紹台灣幾個較熱門的溯溪地點，這些地方部分適合親子一同前往，部分適合平常有在運動的人。

十條溯溪路線比較

十條溯溪路線比較。 圖／FunTime

新北老梅溪

老梅溪。 圖／kkday

老梅溪分布於新北市石門區和三芝區，擁有非常原始的環境及台灣少見的冷泉，溯溪時可以聞到濃濃的硫磺味，還有乳白色的冷泉，整個溯溪過程非常夢幻。在老梅溪溯溪能體驗攀爬巨石、跳水、欣賞水濂洞以及逆著激流溯溪。

溯溪地點：新北市石門區

適合對象：適合想來放鬆和看風景的旅客，年滿6歲才能參加

溪流特色：冷磺泉

新北中坑溪

中坑溪。 圖／IG, cycumtclub

中坑溪位於新北市三峽區，是大豹溪上游的支流之一，有一部分流域位在滿月圓國家森林公園內，因此中坑溪兩側的林地幾乎沒有受到破壞。另外，中坑溪的雲森瀑布曾是知名飲料廣告的拍攝地點，雖然溯溪時不會經過此瀑布，但活動結束之後，旅客可以自行前往參觀。

溯溪地點：新北市三峽區

適合對象：適合想來放鬆和看風景的旅客，年滿6歲才能參加

溪流特色：8公尺高瀑布垂降

新北半屏溪

半屏溪。 圖／kkday

半屏溪位於新北市瑞芳區，是少數從出海口開始溯溪的路線，半屏山高地落差很大，過程還可以攀登瀑布，這可說是半屏山溯溪最有特色的活動，其他像是跳水和玩瀑布溜滑梯等，也都是在半屏山溯溪能體驗到的活動。半屏溪很接近金瓜石，溯溪結束之後還能順道去黃金博物館！

溯溪地點：新北市瑞芳區

適合對象：適合平時偶爾有在運動的人，建議滿12歲以上再參加

溪流特色：攀登瀑布

苗栗風美溪

風美溪。 圖／Flickr

風美溪位於苗栗縣南庄鄉，是一條地形多變、溪水清澈、景色優美的溯溪路線，也是台灣西半部的溯溪河流中，比較有挑戰性的路線。建議想前往風美溪溯溪的人，先參加其他較簡單的溯溪體驗，有了對溯溪的基本了解，再參加風美溪的溯溪活動。

溯溪地點：苗栗縣南庄鄉

適合對象：平常有規律運動且體力好的人，建議16歲以上再參加

溪流特色：攀登巨大岩石、12公尺高跳水

宜蘭金岳瀑布

金岳瀑布。 圖／KLOOK

金岳瀑布位於宜蘭縣南澳鄉鹿皮溪的上游，因為其優美的景色和池水，使原本默默無聞的金岳瀑布變成宜蘭非常有名的景點，曾被譽為全台最美麗的溪谷。金岳瀑布共有七層，第一層可以戲水和野餐，是一個不參加溯溪也能前往的地方；第二層有石壁滑水道，是前往金岳瀑布必玩的天然溜滑梯，越往上層難度越高，要更專業的溯溪好手才能前往。

溯溪地點：宜蘭縣南澳鄉

適合對象：適合平時偶爾有在運動的人，建議滿12歲以上再參加

溪流特色：天然岩石溜滑梯

宜蘭那山那谷

那山那谷。 圖／kkday

那山那谷也位於宜蘭縣南澳鄉，是一個休閒農場結合水上活動體驗的地方，其中當然包含溯溪體驗。那山那谷的溯溪地點在南澳南溪附近，店家意外發現的世外桃源、沒有名字的小溪流，沿途擁有一座接著一座的小瀑布，是一個鮮為人知的秘密景點。

溯溪地點：宜蘭縣南澳鄉

適合對象：適合想來放鬆和看風景的旅客，年滿6歲才能參加

溪流特色：少有觀光客的秘境

花蓮翡翠谷

翡翠谷。 圖／kkday

翡翠谷位於花蓮縣秀林鄉，附近有一個非常知名的溯溪場所「慕谷慕魚」，但是慕谷慕魚近期不開放，因此有越來越多人轉而前往翡翠谷。翡翠谷和慕谷慕魚一樣，都非常適合溯溪，不管是瀑布、巨石和急流，慕谷慕魚有的，翡翠谷也都有！

溯溪地點：花蓮縣秀林鄉

適合對象：適合平時偶爾有在運動的人，建議滿12歲以上再參加

溪流特色：攀爬巨石、急流

花蓮砂婆礑溪

砂婆礑溪。 圖／KLOOK

砂婆礑溪同樣位於花蓮縣秀林鄉，是美崙溪的源頭之一，也是花蓮市的重要水源地。砂婆礑溪的溯溪路段較短且較為平穩，不過還是有溯溪必玩的跳水活動，因此砂婆礑溪非常適合初次接觸溯溪的人，可以體驗溯溪的樂趣，卻不會消耗太多體力。

溯溪地點：花蓮縣秀林鄉

適合對象：可以全家大小一同參與，不過需確認孩童能否獨立完成溯溪

溪流特色：最入門的溯溪路線

台東桑樹溪

桑樹溪。 圖／kkday

桑樹溪位於台東縣卑南鄉，距離台東市區僅約30分鐘的車程，附近幾乎沒有住家或工廠，溪水相當乾淨清澈。在這裡除了可以體驗溯溪，還能到魯凱族的部落廣場參觀，有專業的在地導遊介紹部落文化，會是一趟收穫滿滿的溯溪體驗。

溯溪地點：台東縣卑南鄉

適合對象：適合想來放鬆和看風景的旅客，年滿6歲才能參加

溪流特色：前往魯凱族秘境、攀爬峭壁

屏東七孔瀑布

七孔瀑布。 圖／kkday

七孔瀑布位於屏東縣滿州鄉，由七個不同的小瀑布組成，能體驗攀岩和垂降等刺激的活動，全程有多處需要攀岩。除了沿著加都魯溪溯溪以外，七孔瀑布也有一條長150公尺的登山步道，溯溪體驗結束的旅客也能前往登山步道挑戰，不過步道相當陡峭且鄰近懸崖，一定要非常小心。

溯溪地點：屏東縣滿州鄉

適合對象：適合平時偶爾有在運動的人，建議滿12歲以上再參加

溪流特色：攀爬多座峭壁

以上介紹的十條路線都是台灣非常熱門的溯溪地點，有些適合第一次體驗溯溪的新手，有些適合溯溪老手，不管你是新手或老手，今年夏天都不能錯過這些溯溪路線，快點把下一個週末空出來去溯溪吧！

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