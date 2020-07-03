體驗台灣山林之美：資深山友給登山新手的6大安全須知

疫情讓許多人渴望走出戶外，不少人開始嘗試登山健行活動，學著走入自然環境，也能體驗台灣獨特的山林地形之美，但也因為自己對環境的不熟悉，活動中可能蘊藏意想不到的危機。《登山新手必備指南》分享作者多年豐富經驗，提供登山新手注意事項，參加行程前必須先有完善規劃與訓練，確保自己的安全，才能更進一步體會戶外活動的樂趣。

【只有充分的準備與學習，才是避免意外發生的好方法】

參加有組織的山岳協會或團體舉辦的行程，最適合一般無經驗的初學者。這些協會或組織多半能提供各種登山技術的教育與訓練，山區路況的諮詢與建議，協助擬定登山計劃，甚至提供帶領隊伍的領導統馭等等的觀念與知識。這些知識，正是隊伍能夠在山區進行安全活動，碰到可能發生意外狀況，能儘早正確處理以趨吉避凶所必須。反觀沒有登山計劃、沒有或缺乏相關知識，領隊領導統馭鬆散的隊伍，誠如日本警視廳(警政署)，在研究分析隊伍發生山難的原因後，獲得一個非常簡單的結論：領隊根本沒有帶領隊伍，隊員三三兩兩各自行動，對於自己的登山路線完全沒有概念，抵達集合地點，甚至不知道已經有隊員脫隊發生意外，可想而知這就是發生山難的主要原因了。

為了有效避免迷路，衍生山難問題，首先當然要有熟悉路況的領隊，行前還需要充分準備相關地圖資料，以及打聽最新的路況。領隊是全體隊員安全所繫，一定得充分準備。

應盡量避免獨自一人入山。圖／四塊玉文創提供

注意一：隊伍勿分散

隊伍拖太長，以至於首尾不能互相照應，甚至隊伍分成好幾段，這都是潛在發生意外的因素，因此在少數幾人的隊伍，一定得緊跟著領隊，若稍稍距離一小段路，必須以呼喊能夠相互聯絡，當作相隔距離的最大限度。此種情況，一旦遇到複雜的分岔路，容易發生摔跤、跌落、必須涉水過溪等等的困難地形，必須等全員到齊再一起通過。但有時體力不濟者還是脫隊，絕對不能讓他落單，必須有其他隊員陪伴。

注意二：副領隊殿後

3個人以上的隊伍，尤其多天期的登山活動，體能差距逐漸顯現，有時難免會有3個人分別行走，但是每一次行進間隔的休息，大家都得等待聚集在一起，領隊必須交代到下一次集合休息之間，這一段路的路況為何，選擇正確的岔路，哪些地方有潛在危險？沿途的水源可否安全飲用？盡可能地讓資淺者、體力較差的隊員走中間。

低溫期中海拔山區，隊員容易有輕度失溫，高山地區則容易有輕微失溫、高山反應發生，這都導致生理失調的個人神智不清、判斷力變差、體力減退，有經驗的領隊在間隔休息時，一方面要詢問隊員是否身體有異常，二方面也要從隊員的面容、表情做判斷，感覺有異，就要正副領隊前後包夾、緊緊跟隨，不要因隊員否認自己身體異常，而放棄隊長專業直覺的判斷，畢竟輕微發病的隊員，可能無法對自己身體狀況，做出正確的說明。

若沒有正式的副領隊，則挑選熟悉路線、資深的隊員當副領隊殿後，沿路催促落後的隊員趕上。學校的登山隊，多以軍隊的領導方式帶隊，嚴格要求隊員不可脫隊，甚至正、副領隊，將隊員們夾在中間驅趕。但是社會上的商業性登山隊伍，很難擁有這樣的紀律，與其要求不可能達到的理想狀態，不如讓隊員習慣於脫隊，讓脫隊分組結伴的隊員，也能安全抵達，這何嘗不是一種訓練呢？

注意三：隊員分組

隊員人數一多，一字長蛇狀的隊伍，有些體力中庸，有些體力差，必然使得隊伍分成數截，這就是最容易發生山難的情況。除了沿用領隊在前，副領隊在後的隊伍編組，當然也可以反過來，副領隊在前，如果他也熟悉路況的話。

為避免發生中間隊伍出狀況，就要注意公共物品的分擔，以及中間隊員的分組。將體能較差的隊員，揹負的公共用品，分給體能狀況較好者，減輕其體力的分擔。其次，將這些隊員分組，行進速度相仿的隊員分為同一組，嚴格要求這些小組隊員，一定要跟自己的組員走在一起，不能落單。領隊以及所帶的隊員，有誰的鞋子鞋印清晰、特殊、好認，請他在沿路的軟泥地、沙地，甚至在石塊上用沾泥漿的鞋子踩個鞋印，如此走在中間的隊員，可沿路認鞋印，知道自己走對路而寬心不少。因為體力相仿的數個小組，裡面可能缺乏資歷深，或者熟悉路徑的隊員，若想徹底達成安全登山的目標，還是需要訓練隊員能研判地圖、攜帶地圖，出發前詳細說明登山計劃，外加詳細解說地圖，即使落後隊員距離領隊甚遠，還是可以依據地圖、沿路的參考點，最終抵達目的地。而這些登山計劃，除了口述，還要以書面詳細記載、影印發給每個人，避免有人遺忘。

注意四：萬一脫隊走失原地待援

一般發生隊員脫隊的情況，都是前面3項工作沒有落實，走在中間的隊員走入岔路，或者有隊員體力不濟，走在最後面而迷路，這就為甚麼喜好登山者，平常要鍛鍊體能。

許多的例子顯示，同樣上升海拔高度800公尺的山徑，腳健者4小時即可到達，腳力差的8小時才勉強走完，像這樣的隊伍，領隊要怎麼帶？要等多久隊員才能到齊再開拔？因為攀爬的山岳路況越來越艱困，於是登山經驗越豐富、體力好的，愈來愈找不到登山的同伴，只湊到少數幾人勉強成行，導致資淺者、中階段的山友，愈來愈沒有可以同行指導的前輩。因此建議對於體能沒有自信者，最好多參加折返行程，有磨練的機會，又不會發生跟不上脫隊而衍生憾事。而萬一哪一次行程您不慎迷路了，請千萬記得，原路等待，不要自己慌忙亂跑。如果領隊確實每次休息都清點人數，也會很快地發現有人脫隊，回頭找人。

行進間休息時清點人數，此雖屬理想的狀況，但是社會登山隊隊員體能差距大，常常等了數小時，還不能將隊伍湊齊，造成確實清點人數的困難。非常方便的無線電，確實要求各組攜帶、使用，事先約定聯絡時間、頻率，不一定約在整點相互聯絡，以免許多登山隊都在聯絡相互干擾。以無線電清點人數，聯絡路況，可當作確實清點人數的替代方案，但山區有電波死角，偶有收不到訊號的情況，電波死角要記錄在自己的登山地圖上。

注意五：迷途時

一旦自認為迷路，移動位置做記號。每一個登山隊伍，出門的時候，都應該各自攜帶一樣簡單、多用途、可當識別標誌的塑膠繩，廠牌、顏色大家統一。這種塑膠繩便宜，有紅、藍、橘等鮮明的顏色，上山綁東綁西很方便，臨時鞋帶、背包肩帶斷了能當修補材料。萬一自己迷路了，立刻拿出來，切成小段沿路綁，不但能幫助隊友找到您，自己也可以沿著路標找回原先發現迷路的定點，只是記得使用後取下，以免汙染山區環境。此外，包裹糖果的鋁箔紙，撕成小三角形，放置於地面，也是非常好的指標，因為任意棄置的糖果紙，絕不會是三角形的。

一旦發覺脫隊迷路原地待援，利用您可能多帶的一塊塑膠布，或者帳棚的外帳，

就地做好防潮保暖工作等待救援，才是最聰明的辦法。才是最好的處理方式，驚慌亂亂闖，試圖自救反而容易引發大麻煩。

注意六：個人緊急用品隨身帶

應隨身攜帶的緊急物品。圖／四塊玉文創提供

在台灣特殊且惡劣的山區環境中活動，除非自己真的有特殊能耐，否則就算是郊山，個人的緊急用品一定要隨身攜帶。這些用品包括一壺水，一餐份的乾糧，如果是多天期的登山，則一天份的糧食，裡面應該有一餐是簡便處理即可食用的，而每個人還要攜帶自己的零嘴，以便迷路時可隨時食用。

即使夏天也要攜帶一件夾克、能保暖又防雨的最好，且能符合自己活動山區海拔高度的保暖需求。除了這些以外，記得也要攜帶打火機，萬一迷路受寒，還有機會點火取暖，或者示警求救。多天期的行程，如果使用汽化爐，煤油、去漬油灌，最好每個人都得分一個，此油類可用於緊急點火、或者能幫助你快速升火取暖。中高山區的環境比較嚴苛，迷路後要盡快獲救，火光是夜間標示您位置讓搜救隊找到您的利器。手電筒更是不可少，若以為都是白天活動，不需要手電筒，這樣的想法不正確，因為迷路以後就是晚上走路了。近來LED手電筒體積小、極省電，若無隨身攜帶實在不應該。

求救的哨子，更是非常重要的小道具，國產鋁合金高頻求救哨子，價格低廉，在 山區猛吹拉長數秒，有時可傳達200公尺以上，這絕對比呼救喊啞了喉嚨還要有效，當然！還要大家養成聽哨音的警覺性，以期儘早發現危機的存在。

備註：關於搜救

山友以及勞苦功高的警消、救難隊員，大家應該約定一個最起碼的求救、搜救共同守則。不論您是點火、呼喊、放狼煙、吹哨子、無線電通訊，請謹記「整點呼救！」這個守則。迷途者在等待救援時，不時用力的胡亂呼喊，但搜救隊員的腳步聲，照路強烈的燈光，常常遮蓋了您微弱的訊號，所以搜救隊員每當整點的時候，大家保持肅靜，儘可能關燈，暫時停止所有的搜救行動，休息一會兒，把這個空檔留給等待救援的落難者，呼喊、吹哨子、打燈號，靜下來的搜救隊伍，更能發現這些微弱的訊號。一會兒之後，才是搜救隊集中燈光、發聲呼喊，這樣應該更有效率找到迷路的山友！

【以上摘文選自：《登山新手必備指南》、作者：李嘉亮，邢正康、圖文：四塊玉文創提供】