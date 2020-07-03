快訊

中職／胡金龍因社群發言降二軍後未出賽 悍將：禁賽且停止隨隊

逾350頭非洲象集體面朝下暴斃 死因成謎

體驗台灣山林之美：資深山友給登山新手的6大安全須知

聯合新聞網 / 李嘉亮、邢正康
登山安全永遠要記得放在第一位。圖／四塊玉文創提供
登山安全永遠要記得放在第一位。圖／四塊玉文創提供

疫情讓許多人渴望走出戶外，不少人開始嘗試登山健行活動，學著走入自然環境，也能體驗台灣獨特的山林地形之美，但也因為自己對環境的不熟悉，活動中可能蘊藏意想不到的危機。《登山新手必備指南》分享作者多年豐富經驗，提供登山新手注意事項，參加行程前必須先有完善規劃與訓練，確保自己的安全，才能更進一步體會戶外活動的樂趣。

【只有充分的準備與學習，才是避免意外發生的好方法】

參加有組織的山岳協會或團體舉辦的行程，最適合一般無經驗的初學者。這些協會或組織多半能提供各種登山技術的教育與訓練，山區路況的諮詢與建議，協助擬定登山計劃，甚至提供帶領隊伍的領導統馭等等的觀念與知識。這些知識，正是隊伍能夠在山區進行安全活動，碰到可能發生意外狀況，能儘早正確處理以趨吉避凶所必須。反觀沒有登山計劃、沒有或缺乏相關知識，領隊領導統馭鬆散的隊伍，誠如日本警視廳(警政署)，在研究分析隊伍發生山難的原因後，獲得一個非常簡單的結論：領隊根本沒有帶領隊伍，隊員三三兩兩各自行動，對於自己的登山路線完全沒有概念，抵達集合地點，甚至不知道已經有隊員脫隊發生意外，可想而知這就是發生山難的主要原因了。

為了有效避免迷路，衍生山難問題，首先當然要有熟悉路況的領隊，行前還需要充分準備相關地圖資料，以及打聽最新的路況。領隊是全體隊員安全所繫，一定得充分準備。

應盡量避免獨自一人入山。圖／四塊玉文創提供
應盡量避免獨自一人入山。圖／四塊玉文創提供

注意一：隊伍勿分散

隊伍拖太長，以至於首尾不能互相照應，甚至隊伍分成好幾段，這都是潛在發生意外的因素，因此在少數幾人的隊伍，一定得緊跟著領隊，若稍稍距離一小段路，必須以呼喊能夠相互聯絡，當作相隔距離的最大限度。此種情況，一旦遇到複雜的分岔路，容易發生摔跤、跌落、必須涉水過溪等等的困難地形，必須等全員到齊再一起通過。但有時體力不濟者還是脫隊，絕對不能讓他落單，必須有其他隊員陪伴。

注意二：副領隊殿後

3個人以上的隊伍，尤其多天期的登山活動，體能差距逐漸顯現，有時難免會有3個人分別行走，但是每一次行進間隔的休息，大家都得等待聚集在一起，領隊必須交代到下一次集合休息之間，這一段路的路況為何，選擇正確的岔路，哪些地方有潛在危險？沿途的水源可否安全飲用？盡可能地讓資淺者、體力較差的隊員走中間。

低溫期中海拔山區，隊員容易有輕度失溫，高山地區則容易有輕微失溫、高山反應發生，這都導致生理失調的個人神智不清、判斷力變差、體力減退，有經驗的領隊在間隔休息時，一方面要詢問隊員是否身體有異常，二方面也要從隊員的面容、表情做判斷，感覺有異，就要正副領隊前後包夾、緊緊跟隨，不要因隊員否認自己身體異常，而放棄隊長專業直覺的判斷，畢竟輕微發病的隊員，可能無法對自己身體狀況，做出正確的說明。

若沒有正式的副領隊，則挑選熟悉路線、資深的隊員當副領隊殿後，沿路催促落後的隊員趕上。學校的登山隊，多以軍隊的領導方式帶隊，嚴格要求隊員不可脫隊，甚至正、副領隊，將隊員們夾在中間驅趕。但是社會上的商業性登山隊伍，很難擁有這樣的紀律，與其要求不可能達到的理想狀態，不如讓隊員習慣於脫隊，讓脫隊分組結伴的隊員，也能安全抵達，這何嘗不是一種訓練呢？

注意三：隊員分組

隊員人數一多，一字長蛇狀的隊伍，有些體力中庸，有些體力差，必然使得隊伍分成數截，這就是最容易發生山難的情況。除了沿用領隊在前，副領隊在後的隊伍編組，當然也可以反過來，副領隊在前，如果他也熟悉路況的話。

為避免發生中間隊伍出狀況，就要注意公共物品的分擔，以及中間隊員的分組。將體能較差的隊員，揹負的公共用品，分給體能狀況較好者，減輕其體力的分擔。其次，將這些隊員分組，行進速度相仿的隊員分為同一組，嚴格要求這些小組隊員，一定要跟自己的組員走在一起，不能落單。領隊以及所帶的隊員，有誰的鞋子鞋印清晰、特殊、好認，請他在沿路的軟泥地、沙地，甚至在石塊上用沾泥漿的鞋子踩個鞋印，如此走在中間的隊員，可沿路認鞋印，知道自己走對路而寬心不少。因為體力相仿的數個小組，裡面可能缺乏資歷深，或者熟悉路徑的隊員，若想徹底達成安全登山的目標，還是需要訓練隊員能研判地圖、攜帶地圖，出發前詳細說明登山計劃，外加詳細解說地圖，即使落後隊員距離領隊甚遠，還是可以依據地圖、沿路的參考點，最終抵達目的地。而這些登山計劃，除了口述，還要以書面詳細記載、影印發給每個人，避免有人遺忘。

注意四：萬一脫隊走失原地待援

一般發生隊員脫隊的情況，都是前面3項工作沒有落實，走在中間的隊員走入岔路，或者有隊員體力不濟，走在最後面而迷路，這就為甚麼喜好登山者，平常要鍛鍊體能。

許多的例子顯示，同樣上升海拔高度800公尺的山徑，腳健者4小時即可到達，腳力差的8小時才勉強走完，像這樣的隊伍，領隊要怎麼帶？要等多久隊員才能到齊再開拔？因為攀爬的山岳路況越來越艱困，於是登山經驗越豐富、體力好的，愈來愈找不到登山的同伴，只湊到少數幾人勉強成行，導致資淺者、中階段的山友，愈來愈沒有可以同行指導的前輩。因此建議對於體能沒有自信者，最好多參加折返行程，有磨練的機會，又不會發生跟不上脫隊而衍生憾事。而萬一哪一次行程您不慎迷路了，請千萬記得，原路等待，不要自己慌忙亂跑。如果領隊確實每次休息都清點人數，也會很快地發現有人脫隊，回頭找人。

行進間休息時清點人數，此雖屬理想的狀況，但是社會登山隊隊員體能差距大，常常等了數小時，還不能將隊伍湊齊，造成確實清點人數的困難。非常方便的無線電，確實要求各組攜帶、使用，事先約定聯絡時間、頻率，不一定約在整點相互聯絡，以免許多登山隊都在聯絡相互干擾。以無線電清點人數，聯絡路況，可當作確實清點人數的替代方案，但山區有電波死角，偶有收不到訊號的情況，電波死角要記錄在自己的登山地圖上。

注意五：迷途時

一旦自認為迷路，移動位置做記號。每一個登山隊伍，出門的時候，都應該各自攜帶一樣簡單、多用途、可當識別標誌的塑膠繩，廠牌、顏色大家統一。這種塑膠繩便宜，有紅、藍、橘等鮮明的顏色，上山綁東綁西很方便，臨時鞋帶、背包肩帶斷了能當修補材料。萬一自己迷路了，立刻拿出來，切成小段沿路綁，不但能幫助隊友找到您，自己也可以沿著路標找回原先發現迷路的定點，只是記得使用後取下，以免汙染山區環境。此外，包裹糖果的鋁箔紙，撕成小三角形，放置於地面，也是非常好的指標，因為任意棄置的糖果紙，絕不會是三角形的。

一旦發覺脫隊迷路原地待援，利用您可能多帶的一塊塑膠布，或者帳棚的外帳，

就地做好防潮保暖工作等待救援，才是最聰明的辦法。才是最好的處理方式，驚慌亂亂闖，試圖自救反而容易引發大麻煩。

注意六：個人緊急用品隨身帶

應隨身攜帶的緊急物品。圖／四塊玉文創提供
應隨身攜帶的緊急物品。圖／四塊玉文創提供

在台灣特殊且惡劣的山區環境中活動，除非自己真的有特殊能耐，否則就算是郊山，個人的緊急用品一定要隨身攜帶。這些用品包括一壺水，一餐份的乾糧，如果是多天期的登山，則一天份的糧食，裡面應該有一餐是簡便處理即可食用的，而每個人還要攜帶自己的零嘴，以便迷路時可隨時食用。

即使夏天也要攜帶一件夾克、能保暖又防雨的最好，且能符合自己活動山區海拔高度的保暖需求。除了這些以外，記得也要攜帶打火機，萬一迷路受寒，還有機會點火取暖，或者示警求救。多天期的行程，如果使用汽化爐，煤油、去漬油灌，最好每個人都得分一個，此油類可用於緊急點火、或者能幫助你快速升火取暖。中高山區的環境比較嚴苛，迷路後要盡快獲救，火光是夜間標示您位置讓搜救隊找到您的利器。手電筒更是不可少，若以為都是白天活動，不需要手電筒，這樣的想法不正確，因為迷路以後就是晚上走路了。近來LED手電筒體積小、極省電，若無隨身攜帶實在不應該。

求救的哨子，更是非常重要的小道具，國產鋁合金高頻求救哨子，價格低廉，在 山區猛吹拉長數秒，有時可傳達200公尺以上，這絕對比呼救喊啞了喉嚨還要有效，當然！還要大家養成聽哨音的警覺性，以期儘早發現危機的存在。

備註：關於搜救

山友以及勞苦功高的警消、救難隊員，大家應該約定一個最起碼的求救、搜救共同守則。不論您是點火、呼喊、放狼煙、吹哨子、無線電通訊，請謹記「整點呼救！」這個守則。迷途者在等待救援時，不時用力的胡亂呼喊，但搜救隊員的腳步聲，照路強烈的燈光，常常遮蓋了您微弱的訊號，所以搜救隊員每當整點的時候，大家保持肅靜，儘可能關燈，暫時停止所有的搜救行動，休息一會兒，把這個空檔留給等待救援的落難者，呼喊、吹哨子、打燈號，靜下來的搜救隊伍，更能發現這些微弱的訊號。一會兒之後，才是搜救隊集中燈光、發聲呼喊，這樣應該更有效率找到迷路的山友！

【以上摘文選自：《登山新手必備指南》、作者：李嘉亮，邢正康、圖文：四塊玉文創提供】

書名／《登山新手必備指南》、作者／李嘉亮，邢正康、圖／四塊玉文創提供
書名／《登山新手必備指南》、作者／李嘉亮，邢正康、圖／四塊玉文創提供

登山

相關新聞

體驗台灣山林之美：資深山友給登山新手的6大安全須知

疫情讓許多人渴望走出戶外，不少人開始嘗試登山健行活動，學著走入自然環境，也能體驗台灣獨特的山林地形之美，但也因為自己對環境的不熟悉，活動中可能蘊藏意想不到的危機。《登山新手必備指南》分享作者多年豐富經驗，提供登山新手注意事項，參加行程前必須先有完善規劃與訓練，確保自己的安全，才能更進一步體會戶外活動的樂趣。

夏日消暑新選擇！除了上山下海，「全台冷泉秘境」一次報你知

眼看6月過了一半，天氣逐漸酷熱起來，炎炎夏日除了去海邊玩水，其實還有一個你不能錯過的景點，那就是難能可貴的冷泉景觀！冷泉除了有特殊低溫的礦物質泉水讓暑氣全消外，還能讓膚質更加緊緻光滑！夏天別再只知道去海邊玩水，走吧一同泡冷泉去。

暑假必衝！ 全台「七月活動懶人包」 澎湖花火節、熱氣球嘉年華充滿活力～

暑假終於要來了！今年的暑假晚了兩週放，相信很多人想出遊的心早已蠢蠢欲動囉～今年我們沒辦法出國，但是在台灣也有很多好玩的活動，像澎湖花火節、台東熱氣球嘉年華等大型活動也都延後到七月舉辦，此外也有戲水、沙雕和生態的活動，整個七月台灣本島、離島都充滿熱情活力，快來看看有哪些活動吧！

開啟你的美食雷達，好料吃起來！5大經典「異國料理餐廳」日韓泰越義式應有盡有

台灣的飲食文化多元，街上林立著異國料理餐廳，日、韓、泰、越、義式...等各國料理應有盡有，你獨愛哪種風味呢？今天要介紹5間你不能不知道的異國料理餐廳，將餐點與其他國家的文化相互揉合，變化出新樣貌的料理。

在地食材的台灣味－農村廚房！地區限定的「農村廚房料理」

「美食」對你來說是什麼呢？是兒時記憶中媽媽燒的一桌好菜，還是求學在外時努力打工給自己的獎賞，又或者是與土地連結的一份情感？繼產地餐桌之後，小編要帶各位走進農村廚房，親自了解食材生成的過程，品嚐在地食材的台灣味，享受與土地連結的料理舞台！

沒去過奈良也能和小鹿斑比玩！盤點全台6個「台版奈良」梅花鹿景點

每次看到身邊朋友去日本奈良旅遊，聽他們說著餵鹿、被鹿追著跑的經驗是不是總覺得很羨慕，很想嘗試看看呢？其實台灣也有許多可以和小鹿斑比互動餵食的景點，北部南部甚至是離島都有！ReadyGo這次幫大家盤點了全台6個有「台北小奈良」之稱梅花鹿景點，沒去過日本奈良沒關係，先來這邊預習一下吧！

「台灣帆船體驗4大入門」推薦！夏天就是要掌舵＋開帆船出海去

台灣身為一個四面環海的國家，理當有許多水上活動可以玩，但由於我們的海洋教育與種種因素，直到近幾年大眾才開始接觸獨木舟、SUP、潛水等水上活動，其實除了這些，台灣帆船體驗也是最近非常高人氣的水上活動，而且就算是新手也能輕鬆體驗喔！

國旅補助預備！ 全台4大絕美「健行古道」走走　解封出遊避人潮

文／方方安心旅遊補助即將於7月1日開跑，相信前陣子因為疫情悶壞的大家，應該很想到戶外走跳，吸收一下芬多精，感受大自然的天然舒壓劑吧！還沒想好要去哪邊旅遊的你，不如趁這次機會，利用安心旅遊自由行補助，安

「戶外親子旅遊」懶人包！暑假親子活動推薦：帶孩子走進大自然

經過疫情的考驗，終於贏來解封的時刻啦！而且正逢夏日暑假的來臨，各位爸爸媽媽想好要帶小孩和自己去哪裡放風了嗎？趕快跟著小編一起來去戶外體驗、一起體驗手作料理、走進大自然，來趟暑假限定的親子旅遊吧！

上帝金戒指太震撼！「2020日環食」精彩圖輯大集合，全新視角看世紀奇景

※聲明：本篇圖片內容出自攝影者創作後製設計，內含部分非真實影像。 百年難得一見的日環食昨（6/21）日強勢登場，相信不論對天文有無興趣，散佈全台各個角落的民眾，下午一定都曾抬頭望向天空找太陽

情侶約會首選！揭秘「合興車站」愛情故事　4大夯點等你浪漫放閃

文／絲曼莎想要規劃情侶一起出門約會的一日遊嗎？那麼在新竹內灣線上的合興愛情車站就非常適合你！這裡不只有像花店、市集等與愛情相關的店家，整個車站還有許多關於愛情的小設計，到處圍繞著甜甜的浪漫氛圍。不過你

歐風宮殿夢幻花球、日系田尾秘境！中部3處「紫薇花海」大爆發快衝

正值畢業季，花期與此同步的火紅鳳凰花、阿勃勒黃金雨持續爭艷，但其實中部正悄悄掀起另一波期間限定粉系「紫薇花海」！今天為大家介紹3處賞花景點，滿開的模樣吸睛指數極高，強烈推薦給喜歡美拍的花控們。

熱門新聞

搶3倍劵台南抽房子 新營順風車推「T-bike輕旅行」搶客

圓仔7歲生日趴直播 妹妹吃好睡好蓋小被被

周末逍遙遊／宜蘭冬山鄉梅花湖三清宮 幽徑多祕境

南投集集「水里肉圓」一圓兩吃！　藏身市場內的集集小吃美食

桃園來去農博野一夏 3場露營6日報名

吃遍墾丁！ 恆春人狂推的TOP7美食隱藏版 推薦指數爆表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。