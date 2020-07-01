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暑假必衝！ 全台「七月活動懶人包」 澎湖花火節、熱氣球嘉年華充滿活力～

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
全台七月份活動總整理。 圖／FunTime
全台七月份活動總整理。 圖／FunTime

暑假終於要來了！今年的暑假晚了兩週放，相信很多人想出遊的心早已蠢蠢欲動囉～今年我們沒辦法出國，但是在台灣也有很多好玩的活動，像澎湖花火節、台東熱氣球嘉年華等大型活動也都延後到七月舉辦，此外也有戲水、沙雕和生態的活動，整個七月台灣本島、離島都充滿熱情活力，快來看看有哪些活動吧！

2020澎湖國際海上花火節（2020/7/6-9/3）

2020澎湖國際海上花火節（2020/7/6-9/3）。 圖／Flickr
2020澎湖國際海上花火節（2020/7/6-9/3）。 圖／Flickr

澎湖花火節這個海上盛會以往都在4-6月舉行，這次延後到7-9月，大家剛好可以利用暑假全家同遊！花火節的主場在馬公觀音亭一帶，活動期間每週一、四會施放煙火，另外還有三次週六加場，分別在吉貝、七美、望安三個離島，活動包括煙火施放以及無人機秀，部分場次還有漫威主題！

日期：2020/7/6-9/3

地點：澎湖馬公、吉貝、七美、望安

2020臺灣國際熱氣球嘉年華（2020/7/11-8/30）

2020臺灣國際熱氣球嘉年華（2020/7/11-8/30）。 圖／Flickr
2020臺灣國際熱氣球嘉年華（2020/7/11-8/30）。 圖／Flickr

台東熱氣球嘉年華的盛大程度和澎湖花火節不分軒輊，活動除了熱氣球繫留體驗和熱氣球競賽以外，還有一系列的光雕音樂節，除了鹿野高台，在台東池上、三仙台、太麻里、知本溫泉、台東森林公園也都有場次，且今年熱氣球嘉年華邁入第十週年，一定會更加盛大！

日期：2020/7/11-8/30

地點：台東縣鹿野高台（台東縣鹿野鄉永安村高台路42巷145號）

2020生態賞鷗暨海上看馬祖（2020/7/1-10/20）

2020生態賞鷗暨海上看馬祖（2020/7/1-10/20）。 圖／Pixabay
2020生態賞鷗暨海上看馬祖（2020/7/1-10/20）。 圖／Pixabay

每年7、8月是馬祖賞鷗的最佳時機，在燕鷗繁殖的季節，保護區有上萬燕鷗在此棲息，其中多有保育類，甚至還有機會看到全世界僅存100隻的「神話之鳥–黑嘴端鳳頭燕鷗」！此外，還能乘船從海上觀賞馬祖壯麗的花崗岩岸，以及戰時留下的砲台、碉堡，從獨特角度欣賞到的風景，是在陸地上無法領會的。如果錯過4-6月的藍眼淚，那麼7、8月就到馬祖賞鷗吧～

日期：2020/7/1-10/20

地點：南竿福澳港、北竿白沙港

2020臺北親水節（2020/7/18-8/30）

2020臺北親水節（2020/7/18-8/30）。 圖／Pixabay
2020臺北親水節（2020/7/18-8/30）。 圖／Pixabay

臺北親水節是臺北每年夏天的一大盛事，配合青少年暑假的育樂活動，自來水園區會開放水鄉庭園、設置臨時的戲水設施，讓大人小孩在炎炎夏日一起來消暑一下～系列活動還包括環境教育導覽、園遊會以及原住民歌舞表演，在戲水之餘，也能了解水資源的重要性，以及文化的傳承，是一項寓教於樂的活動，非常適合帶放暑假的孩子們一起去！

日期：2020/7/18-8/30

地點：公館自來水園區（台北市中正區思源街1號）

開放時間：9:00-18:00，每週一休園；週一適逢連續假日則照常營業

票價：成人80元/人、12歲以下40元/人，6歲以下免費

2020福隆國際沙雕藝術季（2020/5/30-9/30）

2020福隆國際沙雕藝術季（2020/5/30-9/30）。 圖／Wikipedia
2020福隆國際沙雕藝術季（2020/5/30-9/30）。 圖／Wikipedia

雖然今年貢寮海洋音樂祭因為疫情停辦，但是沙雕藝術祭仍舊照常舉辦！今年沙雕主題是「巨人的夢遊世界」，由台灣沙雕團隊打造32座大型沙雕，最大的巨人沙雕長達55公尺！活動亮點還有互動沙雕與異材質運用、有大金字塔的「沙漠歷險區創埃及風打卡熱點」，還有可以動手堆沙的沙雕教學觀摩，這項活動名額有限，想參加的朋友們記得先上網報名啊～～

日期：2020/5/30-9/30

地點：新北市貢寮區福隆街40號（福隆海水浴場）

開放時間：8:00-18:00

票價：成人100元/人、3-12歲孩童及65歲以上長者50元/人

2020一見雙雕藝術季（2020/6/27-7/31）

2020一見雙雕藝術季（2020/6/27-7/31）。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處
2020一見雙雕藝術季（2020/6/27-7/31）。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

雲嘉南沿海的鹽田曾為該地居民帶來豐富的收入，後來大多漸漸轉型為觀光用途，七股的「一見雙雕藝術季」結合鹽業文化與沙灘風情，整合「鹽」與「沙」兩大資源，創造出全新的觀光體驗，而有「南鹽雕、北沙雕」之稱。活動自2019年起更融合動態的「光雕」，除了利用科技打造絢爛的視覺享受，也帶領遊客認識鹽業文化之美。

日期：2020/6/27-7/31

地點：臺南市七股區鹽埕里66號

七月份在台灣有許多盛大的活動，大家可以安排假期去參加，順便到當地遊玩一番，如果決定好要去的話，小編強烈建議大家提早預訂住宿和車/機票，因為這些大型活動真的很熱門啊！不過最近天氣真的十分炎熱，大家一定要做好防曬、適時補充水分以免中暑喔！

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沙雕 熱氣球 澎湖

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