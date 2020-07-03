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夏日消暑新選擇！除了上山下海，「全台冷泉秘境」一次報你知

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▲圖片來源：IG @lai_lai_._
▲圖片來源：IG @lai_lai_._

冷泉的形成條件其實相當不容易，除了要有豐富的地下水外，還要搭配能產生二氧化碳的岩層，符合以上兩要件才能機會形成冷泉，全世界也只有台灣及義大利擁有冷泉，因此可以說是相當光榮的一件事，其中台灣更是擁有豐富的溫泉資源，雙泉的獨有特性更讓台灣多了一項非來不可的因素，以下就來看看哪些冷泉是夏日必去的吧！

▲flickr@othree
▲flickr@othree

▲圖片來源：台灣觀光旅遊網
▲圖片來源：台灣觀光旅遊網

宜蘭 蘇澳冷泉

說到全台最著名的冷泉，絕對不能不提到宜蘭的蘇澳冷泉！終年保持在22℃以下的特性讓此地遊客絡繹不絕，而此泉的水質是屬無色無味的碳酸泉，因此水質呈現清澈透明，碳酸泉質所冒出的微微氣泡，讓人彷彿沉浸在「無糖汽水」內，獨特且清爽的特性讓人瞬間暑氣全消！

▲圖片來源：交通部觀光局
▲圖片來源：交通部觀光局

同樣位於宜蘭縣的礁溪溫泉，更與蘇澳碳酸冷泉，被譽為蘭陽平原深藏地下的兩個天然瑰寶！冷泉目前被規劃為男女露天大眾池和個人浴池，因此也很十分適合親子一起前來泡湯消暑喔！

▲圖片來源：IG @spark._.jian
▲圖片來源：IG @spark._.jian

地址：宜蘭縣蘇澳鎮冷泉路6-4號

開放時間：5-10月：9:30~15:30（每周四公休）、6-9月：9:30~19:30（無公休）

交通：

1.火車：蘇澳火車站下車，前方紅綠燈左轉約20公尺，到冷泉路右轉即達蘇澳冷泉。

2.公車：公車至中山站前下車，往臺灣銀行方向走冷泉路左轉即達蘇澳冷泉。

新北 三芝冷泉（老梅冷泉）

三芝溫泉是台灣少數的山區冷泉，其中隱藏在深山的老梅山裡頭也藏著許多大小不一的硫磺冷泉，此處的泉量雖然不大，但值得注意的是硫磺味十分的濃厚，且經過碳酸鈣岩層的的泉水顏色，更呈現稀有少見的牛奶色，富含礦物質的特性十分適合女性美白膚質。

但由於三芝溫泉屬於山林間未開發的冷泉，因此想泡到這座天然野泡池就必須經過重重綠意盎然的森林，喜歡爬山的你，除了登山健身之餘，也能搭配這個類似溯溪的行程一同進行。

▲圖片來源：北海岸及觀音山國家風景區管理處官網
▲圖片來源：北海岸及觀音山國家風景區管理處官網

地址：新北市石門區尖山湖

開放時間：全年無休

交通：於淡水捷運站前、基隆火車站旁搭乘兩地對開的淡水或基隆客運，於「老梅」站下車。下車後沿「豬槽潭路」前往至青山瀑布，步行約90分鐘即可到達。

新竹 北埔冷泉

來到新竹除了風好大、科技業之城、米粉、北埔老街這些既定印象外，下次到新竹你可以試試北埔冷泉的奧妙！位於北埔老街只用20分鐘車程就能抵達的北埔冷泉，在全台的冷泉當中屬溫度很低的特色泉區，弱鹼性碳酸泉的特性使得泉水本身略帶鹹味，夏日水溫約只有15度，絕對會屬於你消暑的絕佳選項！

▲圖片來源：flickr @Martin Chen
▲圖片來源：flickr @Martin Chen

而除了冷泉外，附近也有兩個必賞必玩的特殊景致，第一就是位於冷泉附近的壩堤瀑布，除了水量磅礡壯觀之餘，河床兩岸美景更是令人驚嘆，不過因北埔冷泉本身無人管理，因此夏日戲水時絕對要注意自身安全！

玩完水後其實還有一個季節限定的美景可以觀賞，每年4~5月時能見到滿坑滿谷的螢火蟲在林間漫天飛舞，超華麗又絢爛的景觀絕對讓你流連忘返！

▲圖片來源：flickr @Jerry Lai
▲圖片來源：flickr @Jerry Lai

地址：新竹縣北埔鄉大坪路

交通：

火車：自竹東搭新竹客運往北埔或珊珠湖，於北埔站下車，轉搭往小南坑的班車，於九份仔站下車，沿大坪溪步行可抵。

開車：竹林交流道下→沿1200縣道往竹東方向行駛→竹東→沿3號省道至北埔後左轉直行便可抵達。

苗栗 南庄冷泉

每次去苗栗都覺得當地沒有甚麼令人印象深刻的景緻嗎，那你可就大錯特錯了，藏於苗栗南庄內可是有一處自然湧泉，因同樣屬溫度偏低的冷水質，隨時間流逝就匯集成了今日的南庄冷泉。

據說從前的南庄冷泉是農民在冬季時，用來泡稻殼讓殼發芽之地，隨著科技進步，如今部用在大費周章泡稻殼就能使稻米發芽，因此便漸漸變成了消暑戲水的秘境啦，由於是在深山的秘境，因此戲水消暑之餘也要小心自身安危。

▲圖片來源：IG @nydiayang
▲圖片來源：IG @nydiayang

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村四十二份

南投 北港溪溫泉

位於南投的北港溪冷泉也被稱為國姓冷泉，據當地說法是由鄭成功賜名而來，是與廬山溫泉同一泉脈的冷泉體系，近年來有不少渡假村都在此開發冷泉設施，而除了冷泉外，當地還能享受釣魚、抓蝦等溪邊多樣活動，是個十分適合三五好友一起來同遊的好場所。

▲圖片來源：南投好湯-北港溪溫泉區 粉絲專頁
▲圖片來源：南投好湯-北港溪溫泉區 粉絲專頁

除了冷泉外，山邊也是風景極美的山嶽景緻如惠蓀林場等，讓你登山、泡冷泉兩種行程一次享受到！

▲圖片來源：南投好湯-北港溪溫泉區 粉絲專頁
▲圖片來源：南投好湯-北港溪溫泉區 粉絲專頁

地址：南投縣國姓鄉北港村北原路

交通

客運：國光客運往埔里班車→經台14線直達至國姓鄉柑子林站下車，轉搭當地公車或計程車，即可到達。

開車：國道3號→國道6號→國姓交流道→縣133→台21→即可分別到達泰雅渡假村與北港溪溫泉山莊。

高雄 大崗山冷泉

南部雖然冷泉較為稀少，但高雄其實就藏有一處！位於田寮的大崗山冷泉是高雄少數的冷泉處，起初被喜愛溫泉的日本人在泉區附近設立警察療養所，因而形成此地的泡湯文化。

此地的溫泉屬自然湧出此地的溫泉屬自然湧出的碳酸氫納泉，由於品質優良純淨，更有美人肌湯之稱，是屬水質透明無色略帶硫磺味的優質冷泉。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

地址：高雄市田寮區南安里崗北路

看完了台灣本島的冷泉，讓我們將目光移到台灣外海的離島上，不僅有不輸台灣本島的特殊景致，蘭嶼島上可是許多地方都擁有冷泉呢！

蘭嶼 野銀冷泉

▲圖片來源：IG @lai_lai_._
▲圖片來源：IG @lai_lai_._

蘭嶼這座獨特又有魅力的島嶼在近幾年廣受潛水、衝浪客的好評，許多人除了來這裡擁抱大海、放空尋找自我之外，對於蘭嶼各部落的冷泉皆十分嚮往。

其中最特別的野銀冷泉在於泉水池相當大，泡在其中搭配湛藍的天空與巍峨的山峰，可謂超放鬆且療癒的行程！

▲圖片來源：IG @lj_yuan
▲圖片來源：IG @lj_yuan

除此之外，在滿佈礁岩上的蘭嶼島上，野銀冷泉更有鮮為少見的大片白沙沙灘，加上如此絕佳的地理位置，絕對是來蘭嶼必訪景點。

▲圖片來源：flickr @Blowing Puffer Fish
▲圖片來源：flickr @Blowing Puffer Fish

地址：台東縣蘭嶼鄉

看完以上介紹的6個台灣冷泉，你是不是也開始蠢蠢欲動，想準備行程好好去放鬆消暑一波了呢？想躲避夏日高溫的天氣，不要再只去海邊玩水啦，帶上泳裝與快樂的心情，趕緊約好死黨一同去冷泉消暑一下吧！

▲圖片來源：交通部觀光局 官網
▲圖片來源：交通部觀光局 官網


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冷泉 溫泉 蘭嶼

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