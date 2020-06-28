開啟你的美食雷達，好料吃起來！5大經典「異國料理餐廳」日韓泰越義式應有盡有

從日治時期開始，和食便慢慢進入台灣人的生活中，現在成為最受民眾歡迎的異國料理，街上隨處可見壽司店、串燒居酒屋、丼飯店或是定食專賣店，而說到日式料理，就要先提到這間由台灣人打造的知名品牌【天利食堂】，不同於道地日式料理，這家結合台灣味的日料，讓人擁有特別的感受。

日式 天利食堂

【天利食堂】這名字來自於80年前阿公「張天利」所開的小食堂，裡頭販售日式家庭料理。張天利手藝出眾，還經常請貧困的人們吃飯。他以溫暖的心，讓天利食堂的餐點充滿家的溫度，也讓這份好味道一直傳承下來；現在的天利食堂提供更舒適的環境、更精緻創新的料理，在全台拓展分店，讓所有人都能嚐到張天利的精神。

(圖片來源：天利食堂)

天利食堂提供丼飯、拉麵、烏龍麵等餐點；其中「黃金十度」絹豆腐系列最為特別，一般豆漿僅有3度到4度，但這裡所呈現濃度竟然達到「10度」，這樣香濃的豆漿，成為小火鍋的湯頭，與食材搭配竟意外的適合，而絹豆腐是指將加入鹽滷固化的豆漿倒入木框中的傳統製作方式，口感緊實，散發天然的黃豆香及獨特風味令人難忘。

(圖片來源：天利食堂)

斜插一隻大雞腿的特色料理「煙燻雞腿湯咖哩」，以義大利香料醃製後慢火燻烤，把雞肉的鮮美都鎖在其中；湯咖哩則加入黃金10度濃豆漿一同熬煮，鹹度適中、濃淡平衡，想品嘗不一樣的日式風味料理，來天利食堂報到就對了。

義式 NU PASTA

配合著台灣人飲食習慣做出改良，【NU PASTA】是台灣第一間推出「外帶杯杯麵」的義式餐廳，杯杯麵甫推出後，便受到熱烈迴響，推翻大家對義大利麵的想像，用銅板價就能享用到美味的義大利麵！

(圖片來源：ShareLife_半糖微冰)

NU PASTA提供紅、白、青醬等口味的義大利麵及燉飯，還有披薩、炸物等等，甚至能喝到珍奶跟綠豆冰沙，品項非常豐富多元，與朋友們相約在NU PASTA舒服的環境閒聊、消磨時間，也成為台灣的另類下午茶店。

其中店內不敗的經典招牌，就屬「濃奶香白醬義大利麵」系列，NU PASTA致力打造市面上最濃郁的白醬，搭配著義大利麵，誘人的風味與口感深深抓住饕客的胃。此外NU PASTA也不斷推出創新的餐飲，如吐司盒子、酸辣泰式海鮮麵等，都深獲顧客們的喜愛。

(圖片來源：ShareLife_半糖微冰)

越式 飛機河粉

由豆府餐飲集團引進台灣的越南百年河粉品牌「飛機河粉」，在2019登台後接連在台中、台北、新北開設3間分店，其受歡迎的程度可想而知。

(圖片來源：Ig@liuchienhungliu)

越南料理受中國及法國菜影響，最顯著的代表就是越南河粉，其中又以「生牛肉河粉」最為經典，半生熟的牛肉軟嫩多汁，河粉滑順，佐以羅勒、香菜、青檸，湯頭非常香濃，而「芋香炸春捲」則是常見的小點心之一，內裡是濃厚的芋頭餡，香氣十分濃郁，是芋頭控的必點品項。此外也要特別提到【飛機河粉】的越南咖啡相當道地，味道偏酸、苦，所以會再加入煉乳調和，喝起來別有一番風味，咖啡愛好者來這裡不妨點一杯越南咖啡來嚐鮮看看。

另外店內的酸辣、咖哩口味的餐點，在越南本地並沒有販售，主要是配合台灣人所誕生的新口味，也印證了外國料理在不同國家，大多都會做出貼近當地人偏好的風味料理。

(圖片來源：Ig@liuchienhungliu)

泰式 大心

傳統泰國菜講究鹹、酸、辣，善用椰奶與香茅等調味料，依地理文化區分為五大菜系。泰國菜博大精深，老饕要吃得精又廣並不簡單，知名泰式料理品牌【大心】近年來異軍突起，以泰式麵食為特色，將泰菜精華濃縮在和臉一樣大的麵碗裡，搭配著都市人的"快餐文化"，令泰料愛好者簡單地就能享受泰式料理。

(圖片來源：Ig@esurientgir)

「酸辣番茄豬肉麵」以世界三大名湯之一「Tom-Yam-Kung」為基底，加入南薑、香茅、檸檬葉等香料及蔬菜熬煮而成；湯頭酸辣濃郁，牛番茄清爽酸甜，豬肉片軟嫩多汁，像孔雀開屏的炸金針菇美觀又美味，搭配套餐就能同時享受到多樣的泰式小菜、泰奶，還有作為一餐完美句點的濃郁霜淇淋。

(圖片來源：Ig@iamsohot_25)

蓬勃發展的影視文化，使韓式料理在台灣颳起旋風式的大流行。韓國料理受漢文化及氣候季節的影響很深，「韓國銅盤烤肉」就是一種朝鮮族的傳統烤肉方式。

韓式 銅盤嚴選韓式烤肉

【銅盤嚴選韓式烤肉】是吃到飽的韓式烤肉店，以豐富、精緻、高CP值著稱。提供特殊醃製的牛五花、春川雞、咖哩雞、泡菜豬五花等多樣肉品及海鮮自助取用，而且不只能大口吃肉，店內還有部隊鍋、炸醬麵、海鮮煎餅、人參雞粥等韓國人氣美食可以選擇，光欣賞自助區的景象就覺得很滿足，更遑論將每個食材親手夾起，讓銅盤燒得它滋滋作響！

(圖片來源：Ig@linijing)

而這「銅盤」的來頭也不小，是由iF設計獎得主所設計，兼具美學與實用性，減少肉片沾黏、燒焦的機率，紋路凹洞還能匯集肉汁精華。韓式烤肉最道地的吃法，一定是替肉類加點辣醬、泡菜，再用高麗菜或紫蘇葉包起來吃，夠味又不膩。

(圖片來源：Ig@linijing)

不必花錢飛出國，在台灣就能體驗到各國美食料理，而且無論是想吃道地風味；抑或是偏向台灣人口味的異國餐廳應有盡有，你偏好哪一國的料理？看完是不是讓你食指大動了呢，擇日不如撞日，這就準備出門享用美食啦。





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