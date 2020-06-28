在地食材的台灣味－農村廚房！地區限定的「農村廚房料理」

「美食」對你來說是什麼呢？是兒時記憶中媽媽燒的一桌好菜，還是求學在外時努力打工給自己的獎賞，又或者是與土地連結的一份情感？繼產地餐桌之後，小編要帶各位走進農村廚房，親自了解食材生成的過程，品嚐在地食材的台灣味，享受與土地連結的料理舞台！

台灣農村廚房介紹

▲台灣農村廚房核心理念。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你喝過甜蜜蜜的金棗蜜餞，但你知道金棗長在哪裡嗎？你品過香氣四溢的阿里山烏龍，但你知道它如何入菜嗎？在每一樣食材背後，都代表著一片土地的滋潤，正因為台灣有著豐富的地形與氣候，才能孕育出如此多的食材，製成台灣農村廚房319個鄉鎮的「地區限定」料理，成為我們記憶中的美食。

台灣農村廚房－北部

台灣農村廚房＃1 三峽千戶農場

▲台灣農村廚房-鱘龍魚滷肉飯。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

誰說台北只是個現代化的城市，沒有農田與漁場？在三峽的千戶傳奇生態農場，有著依山傍水的天然資源，孕育出鱘龍魚、鱒魚、高山鱸魚等等珍貴魚種，在這裡漁人會教你怎麼捕魚、煮魚，還能吃到別的地方絕對吃不到的鱘龍魚滷肉飯，讓你感受天然食材富有的膠質，所帶來的軟、Ｑ、香！

特色食材：鱘龍魚

台灣農村廚房＃2 宜蘭頭城農場

▲台灣農村廚房-宜蘭頭城農場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲台灣農村廚房-宜蘭頭城農場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

被稱之為「台北後花園」的宜蘭，更有著豐富與多樣性的自然資源，其中佔地約120公頃的頭城農場，除了是親子戶外散心的好去處，更是體驗農村廚房的首選！透過親手採集蔬菜、製作彩虹刈包、金棗魚丸湯等體驗，參與從產地到餐桌的過程，更能深度了解土地與食物的連結，吃下去的每一口都變得更有味道。

特色食材：金棗

台灣農村廚房＃3 宜蘭音樂米「農市」

▲台灣農村廚房-宜蘭南北館市場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲台灣農村廚房-宜蘭音樂米農村體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

小時候跟著媽媽去逛市場，看著菜販扯著嗓子叫賣，聞著香氣四溢的熟食料理，是不少人對於美食的最初記憶。「農市好味道」帶領遊客前往宜蘭火車站旁歷史超過百年的南北館市場，在懷舊街區尋覓宜蘭在地食材與老故事。

除了體會懷舊的傳統市場之外，當然也要下田當農夫唱歌種米、動手做菜！一起親手握製魯肉飯糰，還有宜蘭古早味一串心與鹹菜結，透過美食來了解台灣農村廚房的在地故事，彷彿就像穿越時光隧道一樣，看過了宜蘭的昔今模樣。

特色食材：音樂米

台灣農村廚房－中部

台灣農村廚房＃4 台中松鶴部落

▲台灣農村廚房-台中私房雨露農場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲台灣農村廚房-台中私房雨露農場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

隱身於於八仙山下的私房雨露森林農場，是松鶴部落中充滿溫度與熱情的地方，這裡種植了超過30種以上的香草、蔬菜與水果，不只是講求天然與原味，更希望能讓旅人感受到食材與土地的息息相關，透過採集食材、動手做野菇味炊飯和香蘭蔬果拌海味，帶你吃出「山珍海味」，感受台灣山林與太平洋的味道。

特色食材：香蘭葉

台灣農村廚房＃5 新竹藍鯨魚寮

▲台灣農村廚房-新竹藍鯨魚寮。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

新竹藍鯨魚寮是主人為了父親未完成的夢想，改造而成的一個小漁場，唯一堅持的就是「天然」，用最原始的環境友善養殖石斑魚及烏魚。為了將「產地直達、新鮮零時差」這樣的概念傳達給更多人，而開啟了農村廚房體驗的活動。

▲台灣農村廚房-果香鮮蝦。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

「自己釣的魚最香，自己煮的蝦最甜」，大概是新竹蘭鯨魚寮體驗中最能感受到的事情，從無鉤釣魚親自與魚群搏鬥，到走進廚房處理食材料理，短短幾小時的體驗，卻能深度了解在地。

特色食材：龍虎石斑魚

台灣農村廚房＃6 苗栗卓也小屋

▲台灣農村廚房-苗栗卓也小屋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

有多久沒有離開過電腦與手機，有多久沒有機會將自己放逐於綠色的大自然之中了呢？趁著週末的好天氣來去一趟「慢城」三義吧！三義以木雕與藍染出名，而在藍染過程中所產生的「青黛」是當地非常特有的食材，不只能製成中藥，更能當作染料製做創意料理，在體驗DIY的過程中，一起了解與增進知識吧！

▲台灣農村廚房-苗栗卓也小屋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

若時間比較充裕的話，建議可以停留一晚，體驗全台唯一的穀倉屋特色民宿，在享受無菜單料理的同時，充分享受「台灣網路票選十大特色景觀餐廳」的自然美好，讓身心靈沉浸在綠色風景當中，好好放鬆。

特色食材:青黛

台灣農村廚房－南部

台灣農村廚房＃7 台南仙湖農場

印象中桂圓總是與紅棗、枸杞一起出現，除了泡茶煮湯來喝，補血安神之外，其實還可以根據桂圓的特性，來做更多創意料理！在台南仙湖農場中，不只可以了解桂圓的由來、柴焙的製成過程，體會人與土地共生的農作生活，更能透過動手做料理：伴雲－桂圓麻薑溫泉蛋拌米粉、桂圓雲朵餅乾，用最傳統的食材來做最現代的營養補充，絕對會是大人都喜歡的農村廚房體驗！

特色食材：桂圓

台灣農村廚房＃8 阿里山龍雲農場

▲台灣農村廚房-阿里山龍雲農場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲台灣農村廚房-茶香雞麵線＆烏龍茶香粿。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

相信大家都一定喝過烏龍茶，但是你知道烏龍茶的茶葉也可以入菜嗎？換上雨鞋、戴上斗笠，跟著農場主人走進菜園吧！從認識無毒菜園、親自採摘蔬菜，再走進農村廚房，在專業廚師的帶領下，不需要過度料理與調味，就能製作出口味最在地、最具特色的山村料理！

特色食材：阿里山烏龍

看完以上的台灣農村廚房介紹，你是不是也感受到台灣真的擁有非常天然與豐富的環境，加上人們對於土地的情感與創意發揮，才能孕育出如此多樣化的美食，真的覺得太幸福了！下次品嚐美食之前，也別忘了去了解一下背後的故事，帶著感激的心享用吧！

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