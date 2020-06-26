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「台灣帆船體驗4大入門」推薦！夏天就是要掌舵＋開帆船出海去

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

台灣身為一個四面環海的國家，理當有許多水上活動可以玩，但由於我們的海洋教育與種種因素，直到近幾年大眾才開始接觸獨木舟、SUP、潛水等水上活動，其實除了這些，台灣帆船體驗也是最近非常高人氣的水上活動，而且就算是新手也能輕鬆體驗喔！

台灣帆船體驗推薦

還記得先前因為疫情關係，因為飛航禁令，讓在古巴進行見習的荷蘭帆船實習團，由船員與教師帶領下，開著帆船穿越大西洋回到荷蘭的新聞嗎？這段超過7000公里、5週時間的旅程，也讓更多人開始關心「帆船」怎麼開、怎麼玩？

其實在台灣就有許多地方可以進行帆船體驗，無論是想單純開帆船，或是結合其他海上活動，都有各式各樣的玩法，趕快一起看下去吧！

台灣帆船體驗推薦＃1 宜蘭烏石港帆船體驗

▲台灣帆船體驗-宜蘭烏石港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣帆船體驗-宜蘭烏石港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到宜蘭烏石港，大家的印象一定都是衝浪，不過其實在這裡也可以進行帆船體驗，由專業的帆船學校老師，仔細解說介紹帆船結構和用具、水手如何揚帆、風向判斷後，在專業指導下，親自揚帆、掌舵出海，絕對一生難忘的體驗。

而在航行過程中，不只能看到宜蘭神秘龜山島的面貌，還有可能遇見海豚、鯨魚相伴，這不就是現實版的「少年pi的奇幻漂流」嗎？

台灣帆船體驗推薦＃2 台南漁光島帆船體驗

▲台灣帆船體驗-台南漁光島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣帆船體驗-台南漁光島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲台灣帆船體驗-台南漁光島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣帆船體驗-台南漁光島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了揚帆、掌舵之外，帆船體驗也發展出各種玩法，像是在海上定錨後，讓玩家帶著泳圈、海上道具等等玩具，和三五好友一起在海面上盡情玩樂，等到夕陽時分時，坐在帆船上一邊欣賞漁光島的唯美夕陽，一邊享用美食，豈不是人生一大享受嗎？

台灣帆船體驗推薦＃3 台南安平港

▲台灣帆船體驗-台南安平港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣帆船體驗-台南安平港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果時間安排比較有限的話，也可以到人氣景點安平港參加一小時的帆船體驗，而且兩人就能成行，完全是可以說走就走的行程啊！

安平港是台南歷史悠久的港口，在航行途中也會有船長導覽安平港沿岸古蹟與歷史，更能感受大航海時代的氛圍！來到台南，不只要玩得特別，還要玩得深入，了解在地的故事，才不虛此行。

台灣帆船體驗推薦＃4 澎湖帆船體驗

▲台灣帆船體驗-澎湖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣帆船體驗-澎湖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了台灣本島之外，在離島澎湖也非常適合進行帆船體驗，在美麗的澎湖海域進行巡航，從風櫃角到四角嶼，遠眺大菓葉柱狀玄武岩，感受其壯觀與氣勢，絕對是與在台灣本島全然不同的帆船體驗！

▲台灣帆船體驗-澎湖珊瑚礁。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣帆船體驗-澎湖珊瑚礁。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

而且除了帆船體驗之外，船長還會帶各位下海浮潛，一覽海底美麗珊瑚礁，與魚群共遊，一次體驗多種探索海洋的玩法，絕對是夏天最特別的體驗！

▲台灣帆船體驗-澎湖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣帆船體驗-澎湖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

看完以上的4個帆船體驗景點與玩法推薦，你最喜歡的是哪一個呢？其實無論是在本島或是離島進行帆船體驗，都有不同的風景與玩法，不妨從離你最近的帆船體驗景點開始，一個一個慢慢，成為帆船體驗專家吧！

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澎湖 水上活動 自由行

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