快訊

日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒去過奈良也能和小鹿斑比玩！盤點全台6個「台版奈良」梅花鹿景點

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@jeanine041111、IG@jane0625.81
圖/IG@jeanine041111、IG@jane0625.81

Shelly@ReadyGo

每次看到身邊朋友去日本奈良旅遊，聽他們說著餵鹿、被鹿追著跑的經驗是不是總覺得很羨慕，很想嘗試看看呢？其實台灣也有許多可以和小鹿斑比互動餵食的景點，北部南部甚至是離島都有！ReadyGo這次幫大家盤點了全台6個有「台北小奈良」之稱梅花鹿景點，沒去過日本奈良沒關係，先來這邊預習一下吧！

北部

斑比山丘 BAMBI LAND

宜蘭的斑比山丘是2019年六月初開始試營運，距離梅花湖風景區只需5分鐘車程，可以近距離餵食小鹿，園區內還有知名甜點店「美美子みみこ咖啡」進駐，玩累了還可以坐下來喝咖啡吃甜點，人氣超高的斑比山丘今年更在園內打造全新貨櫃市集「拉布市集」，邀請飲廊入室、糧心聚落等品牌進駐，和小鹿互動之餘也能享受美食，建議大家先出發之前上網預約以免現場排隊久候喔！

圖/IG@jane0625.81
圖/IG@jane0625.81

圖/IG@ailee.ly_
圖/IG@ailee.ly_

圖/IG@mengyu_1202
圖/IG@mengyu_1202

地址｜宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

營業時間｜10：00~17：00

門票｜200元/人

張美阿嬤農場

除了斑比山丘之外，張美阿嬤農場也是宜蘭最近另一個熱門的梅花鹿景點，梅花鹿都集中在一個L型日式庭院裡，店家會控制人數進場，所以大家不用擔心拍照會人擠人。本身是有機場的張美阿嬤農場也可以體驗拔蘿蔔、自製蔥油餅等等，還能換上和服浴衣和小鹿們來個三連拍，不知不覺就會玩到太陽下山啦！

圖/IG@coco03190
圖/IG@coco03190

圖/IG@liangyin0121
圖/IG@liangyin0121

地址｜宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

營業時間｜10：00~17：00 (以FB粉專公告為主)

門票｜

方案一：150元/人 (梅花鹿互動餵食 + 品嚐蔥油餅或小蛋糕附有機茶飲)

方案二：350元/人 (任選一種 DIY + 梅花鹿互動餵食體驗)

方案三：450元/人 (自採有機蔬食窯烤 + 梅花鹿互動餵食體驗)

山腳鹿場水鹿之家

什麼？桃園也有梅花鹿！山腳鹿場水鹿之家一天總共有上午場及下午場兩個場次，要事先預約，上午場含簡單的午餐點心，除了大朋友小朋友都愛的梅花鹿互動，老闆還會親自向大家解說梅花鹿的生態習性，也可以彩繪小鹿帶回家作紀念，最特別的是可以和小鹿賽跑！近期也開放自由行散客入場，若要體驗其他項目則可以用門票折抵部分金額，相比之下參加團體活動非常划算啊~

圖/IG@jeanine041111
圖/IG@jeanine041111

圖/IG@pennini__
圖/IG@pennini__

地址｜桃園市蘆竹區山富街137 號 (機捷A10山鼻站步行約10分鐘)

營業時間｜週六、日 10:00-17:00

門票｜

團體活動上午場含簡單午餐點心350元/人、下午場250元/人

(兩場皆含餵鹿吃草喝奶 + 解說 + DIY或拼鹿 + 鹿賽跑)

自由行散客200元/人 (可抵消費150元)

南部&離島

鹿境梅花鹿生態園區

鹿境梅花鹿生態園區是恆春當地的梅花鹿保護區，又有「墾丁版奈良」之稱。自然脫落的鹿角是拍攝鹿境梅花鹿生態園紀念照的最佳道具，園區內裝置藝術也很容易就佔滿你的手機記憶體，除了餵食、觸摸的互動體驗外，也設有文青禮品小店，去墾丁不要再只是玩水，文創風格的梅花鹿園區，也是很棒的生態體驗。

鹿境梅花鹿生態園區

圖/IG@_.y113
圖/IG@_.y113

圖/IG@y__peiii
圖/IG@y__peiii

地址｜屏東縣恆春鎮恆公路1097之1號

開放時間｜9:00 ~ 18:00

門票｜200元/人

鹿粼梅花鹿園區

位於小琉球的鹿粼梅花鹿園區，今年初(2020年)才開始營運，門票即包含餵食飼料，園區內有許多各國不同品種的梅花鹿，除了600多坪大的小鹿們互動之外，鹿粼梅花鹿園區更打造了400多坪的親子遊樂區，近期更預計要新增一個六米高超大裝置藝術以及二個親子遊樂設施，讓來到小琉球的大家不只海上玩得瘋狂，陸上也能玩得盡興！

圖/IG@minnie_chueh
圖/IG@minnie_chueh

圖/IG@sofia_0703
圖/IG@sofia_0703

地址｜屏東縣琉球鄉復興路2之70號

營業時間｜09:00-17:00 (最後入園時間為16:00)

門票｜250元/人

馬祖大坵島

大坵島是個無人島，「大坵島生態樂園」是島上唯一的民宿間餐廳，讓有興趣的人體驗住在無人島上的感覺，除此之外島上只有閩式古建築、過去所遺留下來的軍事設施以及滿滿的梅花鹿，大坵島不大，走完生態步道大約需1-2個小時，要到大坵島要從南竿搭船前往，3、4、5、9、10月每天有一航次，6、7、8月每日兩航次，若想要在這之外的時間前往則需要包船。

圖/IG@ce_si.s
圖/IG@ce_si.s

這裡的梅花鹿過去是來自於台北市立圓山動物園內所飼養的，當時的農業改良場向圓山動物園要了一批梅花鹿到馬祖，主要是用來當作戰備糧食，便放任在大坵島上，後來便成為馬祖相當重要的觀光資源，因為沒有人為的破壞，所以保有大自然的純樸，可以說是台灣的梅花鹿秘境。

圖/IG@ce_si.s
圖/IG@ce_si.s

圖/IG@summer89720
圖/IG@summer89720

地址｜連江縣北竿鄉橋仔村4鄰164號

延伸閱讀>>全台動物園大集合！親子景點、約會好去處

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小琉球 奈良 馬祖 動物園

延伸閱讀

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

馬祖大坵梅花鹿減口 連江縣府改稱誤會將查

適合一個人旅行的6個地方，認識自己從「獨旅」開始！

阿勃勒花季黃金水影美景夢幻 嘉縣治濕地生態園區吸睛

相關新聞

沒去過奈良也能和小鹿斑比玩！盤點全台6個「台版奈良」梅花鹿景點

每次看到身邊朋友去日本奈良旅遊，聽他們說著餵鹿、被鹿追著跑的經驗是不是總覺得很羨慕，很想嘗試看看呢？其實台灣也有許多可以和小鹿斑比互動餵食的景點，北部南部甚至是離島都有！ReadyGo這次幫大家盤點了全台6個有「台北小奈良」之稱梅花鹿景點，沒去過日本奈良沒關係，先來這邊預習一下吧！

「台灣帆船體驗4大入門」推薦！夏天就是要掌舵＋開帆船出海去

台灣身為一個四面環海的國家，理當有許多水上活動可以玩，但由於我們的海洋教育與種種因素，直到近幾年大眾才開始接觸獨木舟、SUP、潛水等水上活動，其實除了這些，台灣帆船體驗也是最近非常高人氣的水上活動，而且就算是新手也能輕鬆體驗喔！

國旅補助預備！ 全台4大絕美「健行古道」走走　解封出遊避人潮

文／方方安心旅遊補助即將於7月1日開跑，相信前陣子因為疫情悶壞的大家，應該很想到戶外走跳，吸收一下芬多精，感受大自然的天然舒壓劑吧！還沒想好要去哪邊旅遊的你，不如趁這次機會，利用安心旅遊自由行補助，安

「戶外親子旅遊」懶人包！暑假親子活動推薦：帶孩子走進大自然

經過疫情的考驗，終於贏來解封的時刻啦！而且正逢夏日暑假的來臨，各位爸爸媽媽想好要帶小孩和自己去哪裡放風了嗎？趕快跟著小編一起來去戶外體驗、一起體驗手作料理、走進大自然，來趟暑假限定的親子旅遊吧！

上帝金戒指太震撼！「2020日環食」精彩圖輯大集合，全新視角看世紀奇景

百年難得一見的日環食昨（6/21）日強勢登場，相信不論對天文有無興趣，散佈全台各個角落的民眾，下午一定都曾抬頭望向天空找太陽！如果沒有親眼賞見此壯觀場景，先不用等195年，因為不少攝影師都貼心為大家捕

情侶約會首選！揭秘「合興車站」愛情故事　4大夯點等你浪漫放閃

文／絲曼莎想要規劃情侶一起出門約會的一日遊嗎？那麼在新竹內灣線上的合興愛情車站就非常適合你！這裡不只有像花店、市集等與愛情相關的店家，整個車站還有許多關於愛情的小設計，到處圍繞著甜甜的浪漫氛圍。不過你

歐風宮殿夢幻花球、日系田尾秘境！中部3處「紫薇花海」大爆發快衝

正值畢業季，花期與此同步的火紅鳳凰花、阿勃勒黃金雨持續爭艷，但其實中部正悄悄掀起另一波期間限定粉系「紫薇花海」！今天為大家介紹3處賞花景點，滿開的模樣吸睛指數極高，強烈推薦給喜歡美拍的花控們。

CP值高到海鮮控爆衝！全台8間「傳統市場」隱藏版日本料理美食

愛日料的朋友，今天這篇文章為你們而生！由於住家就位在市場周邊，對市場生態算是熟悉，記得有次全家去了一間不是很起眼、又隱身在傳統市場裡的日本料理店，實不相瞞，一開始真的沒有抱著太大期望，抱著姑且一試的心，沒想到接下來便是一連串的哦～哇～啊～喔咿喜內～的美味讚嘆聲，徹底翻轉了我的觀念，當下場面就是一家子浮誇的先稱讚這道炒烏龍的實在、又表揚那道生魚片的鮮甜，除了價位較親民，味道跟用料也維持一定的水準。想說，那就來幫大家整理全台有哪些厲害的日本料理店藏在傳統市場內！走吧，一起吃的荷包不心痛吧！

全台最大海生館、袖珍博物館必去！「全台博物館」懶人包，票價+交通總整理

台灣的博物館和美術館非常多元，不僅能欣賞美麗的文物和藝術作品，還可以透過館內的活動，了解這些館藏作品背後的意義。閒暇時，不妨前往博物館拓展視野，讓平淡的生活多點學習新知的樂趣吧！

全台六月活動懶人包！「端午龍舟賽、浪漫花季」通通有

六月到了，天氣越來越熱，台灣各地有許多活動熱鬧展開，傳統三大節日的端午節也在六月，雖然因為疫情，部分活動取消或是縮小規模，但還是有些活動如期舉行大家可以把握這些活動共襄盛舉，體驗端午的節慶氣氛，趕快來看看有哪些活動吧！

夏季賞花懶人包！全台「向日葵花海、火紅鳳凰花」一篇搞定

時序進入夏季，天氣越來越熱，向日葵和鳳凰花這些夏季限定的花朵也都陸續綻放，整片的火紅和金黃，看起來充滿活力也很有療癒人心的魔力。大家平常上班上課都在冷氣房裡待了一整天，假日就到郊外賞賞花吧！以下小編就分別來介紹幾個賞向日葵和鳳凰花的景點給大家～

美式歐風靠邊站ｘ台式早餐最夠味！台北9家充滿台灣味的「早餐推薦特輯」

「有好多好多早餐在這裡~在我們最熟悉的早餐店裡~」假日都睡到太陽曬屁股嗎？快起床吃早餐囉！小編這篇要介紹大台北充滿台灣味元素的早餐店，這幾家不僅食物好吃，裝潢還走文青、網美風，快跟著小編穿梭在大街小巷裡找美食吧！

熱門新聞

影／沙灘比基尼美女　馬沙溝濱海遊憩區熱情開幕

花蓮私房瀑布秘境「瓦拉米步道」　大口呼吸芬多精享愜意

澎湖不只海鮮！「澎湖必吃美食特輯」特色小吃、冰品報你知

高雄熱情火鶴花　端午節起成為打卡新景點

花蓮山中傳奇！ 到豐濱搭著小船來看「月洞奇觀」 神秘洞穴湖竟有著滿滿蝙蝠

入門到老手級都有！台中「大坑步道」全解析，爬完來碗清涼手工芋圓冰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。