沒去過奈良也能和小鹿斑比玩！盤點全台6個「台版奈良」梅花鹿景點

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每次看到身邊朋友去日本奈良旅遊，聽他們說著餵鹿、被鹿追著跑的經驗是不是總覺得很羨慕，很想嘗試看看呢？其實台灣也有許多可以和小鹿斑比互動餵食的景點，北部南部甚至是離島都有！ReadyGo這次幫大家盤點了全台6個有「台北小奈良」之稱梅花鹿景點，沒去過日本奈良沒關係，先來這邊預習一下吧！

北部

斑比山丘 BAMBI LAND

宜蘭的斑比山丘是2019年六月初開始試營運，距離梅花湖風景區只需5分鐘車程，可以近距離餵食小鹿，園區內還有知名甜點店「美美子みみこ咖啡」進駐，玩累了還可以坐下來喝咖啡吃甜點，人氣超高的斑比山丘今年更在園內打造全新貨櫃市集「拉布市集」，邀請飲廊入室、糧心聚落等品牌進駐，和小鹿互動之餘也能享受美食，建議大家先出發之前上網預約以免現場排隊久候喔！

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地址｜宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

營業時間｜10：00~17：00

門票｜200元/人

張美阿嬤農場

除了斑比山丘之外，張美阿嬤農場也是宜蘭最近另一個熱門的梅花鹿景點，梅花鹿都集中在一個L型日式庭院裡，店家會控制人數進場，所以大家不用擔心拍照會人擠人。本身是有機場的張美阿嬤農場也可以體驗拔蘿蔔、自製蔥油餅等等，還能換上和服浴衣和小鹿們來個三連拍，不知不覺就會玩到太陽下山啦！

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地址｜宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

營業時間｜10：00~17：00 (以FB粉專公告為主)

門票｜

方案一：150元/人 (梅花鹿互動餵食 + 品嚐蔥油餅或小蛋糕附有機茶飲)

方案二：350元/人 (任選一種 DIY + 梅花鹿互動餵食體驗)

方案三：450元/人 (自採有機蔬食窯烤 + 梅花鹿互動餵食體驗)

山腳鹿場水鹿之家

什麼？桃園也有梅花鹿！山腳鹿場水鹿之家一天總共有上午場及下午場兩個場次，要事先預約，上午場含簡單的午餐點心，除了大朋友小朋友都愛的梅花鹿互動，老闆還會親自向大家解說梅花鹿的生態習性，也可以彩繪小鹿帶回家作紀念，最特別的是可以和小鹿賽跑！近期也開放自由行散客入場，若要體驗其他項目則可以用門票折抵部分金額，相比之下參加團體活動非常划算啊~

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地址｜桃園市蘆竹區山富街137 號 (機捷A10山鼻站步行約10分鐘)

營業時間｜週六、日 10:00-17:00

門票｜

團體活動上午場含簡單午餐點心350元/人、下午場250元/人

(兩場皆含餵鹿吃草喝奶 + 解說 + DIY或拼鹿 + 鹿賽跑)

自由行散客200元/人 (可抵消費150元)

南部&離島

鹿境梅花鹿生態園區

鹿境梅花鹿生態園區是恆春當地的梅花鹿保護區，又有「墾丁版奈良」之稱。自然脫落的鹿角是拍攝鹿境梅花鹿生態園紀念照的最佳道具，園區內裝置藝術也很容易就佔滿你的手機記憶體，除了餵食、觸摸的互動體驗外，也設有文青禮品小店，去墾丁不要再只是玩水，文創風格的梅花鹿園區，也是很棒的生態體驗。

鹿境梅花鹿生態園區

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地址｜屏東縣恆春鎮恆公路1097之1號

開放時間｜9:00 ~ 18:00

門票｜200元/人

鹿粼梅花鹿園區

位於小琉球的鹿粼梅花鹿園區，今年初(2020年)才開始營運，門票即包含餵食飼料，園區內有許多各國不同品種的梅花鹿，除了600多坪大的小鹿們互動之外，鹿粼梅花鹿園區更打造了400多坪的親子遊樂區，近期更預計要新增一個六米高超大裝置藝術以及二個親子遊樂設施，讓來到小琉球的大家不只海上玩得瘋狂，陸上也能玩得盡興！

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地址｜屏東縣琉球鄉復興路2之70號

營業時間｜09:00-17:00 (最後入園時間為16:00)

門票｜250元/人

馬祖大坵島

大坵島是個無人島，「大坵島生態樂園」是島上唯一的民宿間餐廳，讓有興趣的人體驗住在無人島上的感覺，除此之外島上只有閩式古建築、過去所遺留下來的軍事設施以及滿滿的梅花鹿，大坵島不大，走完生態步道大約需1-2個小時，要到大坵島要從南竿搭船前往，3、4、5、9、10月每天有一航次，6、7、8月每日兩航次，若想要在這之外的時間前往則需要包船。

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這裡的梅花鹿過去是來自於台北市立圓山動物園內所飼養的，當時的農業改良場向圓山動物園要了一批梅花鹿到馬祖，主要是用來當作戰備糧食，便放任在大坵島上，後來便成為馬祖相當重要的觀光資源，因為沒有人為的破壞，所以保有大自然的純樸，可以說是台灣的梅花鹿秘境。

圖/IG@ce_si.s

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地址｜連江縣北竿鄉橋仔村4鄰164號

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