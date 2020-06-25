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國旅補助預備！ 全台4大絕美「健行古道」走走　解封出遊避人潮

DailyView / 網路溫度計提供
image source：follow_alana instagram
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文／方方

安心旅遊補助即將於7月1日開跑，相信前陣子因為疫情悶壞的大家，應該很想到戶外走跳，吸收一下芬多精，感受大自然的天然舒壓劑吧！還沒想好要去哪邊旅遊的你，不如趁這次機會，利用安心旅遊自由行補助，安排一日「健行古道」行程，躲避排隊塞車人潮，天然美麗的古道也能玩得開心又安心。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你，近一年內網友們熱烈討論的四大健行古道，讓我們跟著網友以及《Follow Alana 愛遊台灣》主持人Alana一起看下去吧！

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新北草嶺古道（一年網路聲量：1985筆）

位在新北東北角海岸風景區的草嶺古道，夏天會有野薑花，秋天則有芒花盛開，吸引許多網友前往健行賞花，因為海拔不高，高度落差也不大，是適合登山初階新手嘗試的好選擇，不僅能讓你一邊登山一邊賞海，不時還能有花朵盛開陪你悠閒漫步，加上附近也有免費停車場，種種原因讓草嶺古道在IG上成為熱搜打卡點，爬過的網友們紛紛大讚「心曠神怡」。

#草嶺古道小檔案

出發點：福隆火車站／大里火車站

步道全長：8.5公里雙向進出

所需時間：4小時

交通方式：開車、火車、客運皆可抵達

申請入園：不需要

 image source：wikimedia

▲新北草嶺古道依山傍海，優美景色近年來頗受健行者歡迎。


花蓮錐麓古道（一年網路聲量：1527筆）

位於花蓮太魯閣國家公園內，原本是日治時期創建合歡越嶺的部份道路，保留非常多原始風貌，包含沿路上的大理岩石風景，旁邊懸崖旁的溪流圍繞，雖然因海拔高、路段比較陡峻，攀爬花費時間較多，入園要先申請並注意安全，但錐麓古道壯闊的風景，仍吸引不少人親自感受。台灣原創旅遊節目《Follow Alana 愛遊台灣》主持人Alana也曾在節目中步上錐麓古道，忍不住驚呼「這是我走過最特別的步道」。該節目也呼籲觀眾減少人類對自然環境的衝擊，遵守無痕山林（Leave No Trace ，簡稱LNT）的行動準則跟重要性，不僅獲得第53屆休士頓國際影展-電視製作生活風格類節目拿下1銀1銅的肯定，更在第41屆美國泰利獎-旅遊類和自然野生類節目囊括10項大獎。

＃錐麓古道小檔案

出發點：慈母橋／燕子口

步道全長：10.3公里雙向進出

所需時間：7 小時

交通方式：開車、客運

申請入園：需向太魯閣國家公園管理處申請

 image source：Follow Alana 愛遊台灣

▲《Follow Alana 愛遊台灣》挑戰花蓮錐麓古道，同時也強調無痕山林 Leave No Trace (LNT)的重要性。


屏東阿朗壹古道一年網路聲量：1104筆）

位在屏東牡丹鄉、台東達仁鄉交界處，是台灣最後的「海岸原始森林」，沒有人為開發跟公路干擾，只有滿滿的天然海岸跟山景，步行途中可以看到不少保育類動物如：綠蠵龜、椰子蟹等，雖然路途相對輕鬆，但若在夏天挑戰的話，因為沿途沒有遮蔽物，需要特別注意防曬。除了沿途美景外，《Follow Alana 愛遊台灣》節目裡也有提及自然保護區與社區凝聚力的關聯，在大自然開發與人類交通發展的平衡該如何取捨，也是很值得我們深思呢！

＃阿朗壹古道小檔案

出發點：旭海漁港停車場

步道全長：7.2公里雙向進出

所需時間：4小時

交通方式：開車、火車+客運轉乘

申請入園：需向屏東縣牡丹鄉旭海－觀音鼻自然保留區申請

 image source：Follow Alana 愛遊台灣

▲屏東阿朗壹古道是全台唯一未受公路干擾的海岸線，《Follow Alana 愛遊台灣》節目也有深度介紹。


嘉義特富野古道（一年網路聲量：649筆）

阿里山國家風景區內的特富野古道，有舊鐵道的景色與樹林相伴，不時有霧氣繚繞，像極電影畫面，不管是雨天跟晴天都各有風情，從新中橫公路自忠入口進入攀爬難度較低，適合全家大小一起共遊，若想挑戰體力者，則可反方向從特富野出發攀爬4432階梯。古道大都是木棧道跟礫石枕木而成，由於海拔夠高林蔭多，因此氣溫不高，怕熱怕曬的朋友也不怕，是登山避暑勝地首選，加上環境清幽，不少人爬了留言大讚「彷彿來到仙境」。

＃特富野古道小檔案

出發點：新中橫公路自忠／特富野

步道全長：6.32公里雙向進出

所需時間：4小時

交通方式：開車、公車

申請入園：不需要

 

▲嘉義特富野古道有舊鐵道跟樹林成景，成為沿途景色一大特色。

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