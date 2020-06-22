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上帝金戒指太震撼！「2020日環食」精彩圖輯大集合，全新視角看世紀奇景

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
日環食為世紀天文奇景，下一次預計195年後才會出現。圖／IG@twioux.0627授權
日環食為世紀天文奇景，下一次預計195年後才會出現。圖／IG@twioux.0627授權

百年難得一見的日環食昨（6/21）日強勢登場，相信不論對天文有無興趣，散佈全台各個角落的民眾，下午一定都曾抬頭望向天空找太陽！如果沒有親眼賞見此壯觀場景，先不用等195年，因為不少攝影師都貼心為大家捕捉下驚艷的美景，今天特別網羅了公佈於社群上的精美作品，讓我們一起透過精彩的圖輯，回味天文奇景吧！

攝影愛好者將日環食與壯闊雲海結合，絕美夕陽版的後期作品壯觀程度破表，被讚為神級畫面。圖／IG@twioux.0627授權
攝影愛好者將日環食與壯闊雲海結合，絕美夕陽版的後期作品壯觀程度破表，被讚為神級畫面。圖／IG@twioux.0627授權

嘉義故宮南院搭配日環食變化過程，引起網友們讚歎。圖／詹凱傑授權
嘉義故宮南院搭配日環食變化過程，引起網友們讚歎。圖／詹凱傑授權

攝影玩家在雲林北港觀光大橋附近，以植物為前景，攝下上帝的金戒指。圖／IG@samil_shoot授權
攝影玩家在雲林北港觀光大橋附近，以植物為前景，攝下上帝的金戒指。圖／IG@samil_shoot授權

在車子倒影加持下，雙倍的上帝戒指與佛像，成了極為吸睛的特色風光。圖／IG@sha7._授權
在車子倒影加持下，雙倍的上帝戒指與佛像，成了極為吸睛的特色風光。圖／IG@sha7._授權

兩人一起欣賞日環食美景可以共享喜悅，浪漫指數爆表。圖／IG@imma_pon授權
兩人一起欣賞日環食美景可以共享喜悅，浪漫指數爆表。圖／IG@imma_pon授權

漆黑的版本就像是黑洞，看著看著彷彿要被吸走魂，十分趣味。圖／IG@beckhamhong66授權
漆黑的版本就像是黑洞，看著看著彷彿要被吸走魂，十分趣味。圖／IG@beckhamhong66授權

洋溢青春的日環食美照，當好朋友手牽手站在巨大的圓環下，一併見證奇景的同時似乎也堅固的友情。圖／IG@bb211019授權
洋溢青春的日環食美照，當好朋友手牽手站在巨大的圓環下，一併見證奇景的同時似乎也堅固的友情。圖／IG@bb211019授權

雖然此生必看的世紀奇景僅快閃不到一分鐘，但透過攝影師的視角，搭配精心設計的構圖或是後製，所幸成就了一系列震撼的特色畫面，即使沒能實際賞見，也可透過夢想場景代理滿足！

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