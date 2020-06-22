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上帝金戒指太震撼！「2020日環食」精彩圖輯大集合，全新視角看世紀奇景
百年難得一見的日環食昨（6/21）日強勢登場，相信不論對天文有無興趣，散佈全台各個角落的民眾，下午一定都曾抬頭望向天空找太陽！如果沒有親眼賞見此壯觀場景，先不用等195年，因為不少攝影師都貼心為大家捕捉下驚艷的美景，今天特別網羅了公佈於社群上的精美作品，讓我們一起透過精彩的圖輯，回味天文奇景吧！
雖然此生必看的世紀奇景僅快閃不到一分鐘，但透過攝影師的視角，搭配精心設計的構圖或是後製，所幸成就了一系列震撼的特色畫面，即使沒能實際賞見，也可透過夢想場景代理滿足！
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