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「戶外親子旅遊」懶人包！暑假親子活動推薦：帶孩子走進大自然

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

經過疫情的考驗，終於贏來解封的時刻啦！而且正逢夏日暑假的來臨，各位爸爸媽媽想好要帶小孩和自己去哪裡放風了嗎？趕快跟著小編一起來去戶外體驗、一起體驗手作料理、走進大自然，來趟暑假限定的親子旅遊吧！

▲暑假親子旅遊-浮潛＆潛水。（圖／Pixabay）
▲暑假親子旅遊-浮潛＆潛水。（圖／Pixabay）

悶了這麼久，當然要到戶外走一走啦！小編這次要介紹的都是在戶外與大自然的活動，希望可以讓在家閉關許久的大人小孩一起出門來趟親子旅遊，不過要記得「防疫新生活」的原則，保持社交距離勤洗手唷！

暑假親子旅遊推薦：戶外活動

暑假親子戶外活動＃1 福隆印地安舟體驗

▲暑假親子旅遊活動推薦-福隆印地安舟推薦。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-福隆印地安舟推薦。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到夏天就絕對不能忘海邊，但是又不想人擠人？那麼就到寬闊的水上體驗獨木舟！一艘印地安舟最多可以四人共乘，可以說是親子旅遊的最佳選擇，和孩子一起划向偉大的航道，前進吧！

暑假親子戶外活動＃2 宜蘭那山那谷漂漂河

▲暑假親子旅遊活動推薦-野溪漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲暑假親子旅遊活動推薦-野溪漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

如果喜歡比較刺激一點的親子旅遊，可以到宜蘭那山那谷體驗漂漂河，感受湍急河流的峰迴路轉，享受夏天的沁涼，全程有專業教練帶領，完全不用擔心，是6歲小朋友到60歲爺爺奶奶都能一起體驗的戶外親子活動！

暑假親子戶外活動＃3 宜蘭東澳露營

▲暑假親子旅遊活動推薦-宜蘭東澳露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-宜蘭東澳露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

炎炎夏日除了玩水之外，就是到涼快的地方去避暑啦！在宜蘭東澳有塊秘境露營地，不只有著寬闊的草原與大片星空，還有專人搭好的帳篷，讓爸爸媽媽只要帶上小孩跟少少的裝備，就可以出門！除此之外，還可以搭配越野車跟滑索體驗，讓大人小孩能都能玩得盡興！

暑假親子戶外活動＃4 南投日月潭獨木舟

▲暑假親子旅遊活動推薦-日月潭獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-日月潭獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在湖水正中央，仰望天空全覽岸邊山水，是日月潭獨有的景色，再吵鬧的孩子們來到這裡，都能感受到被大自然包圍的寧靜感。搭配特別的獨木舟玩法，聽微風徐徐吹拂，看湖面微波蕩漾，乃人生一大享受！

暑假親子戶外活動＃5 花蓮野猴子探險森林

▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮森林探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮森林探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你家的孩子也是靜不下來的小猴子嗎？那麼就帶他們去爬樹吧！在花蓮壽豐鄉的森林裡有著6條高空滑索、12條吊橋、1座跑酷牆，正適合好奇心與體力源源不絕的孩子們，去探索森林與樹冠的奧妙。在專業指導員與安全確保系統的帶領下，讓爸爸媽媽放心，小孩也玩得開心！

暑假親子戶外活動＃6 小琉球半潛艇

▲暑假親子旅遊活動推薦-小琉球半潛艇體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-小琉球半潛艇體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲暑假親子旅遊活動推薦-小琉球海龜。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-小琉球海龜。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

台灣本島不夠玩？那就到出海半小時就能抵達的小琉球去遛小孩吧！搭上最近人氣很高的小琉球半潛艇，與孩子們一起遊覽令人驚艷的海底風景，近距離觀賞海龜和珊瑚們，來趟深度的海洋親子旅遊吧！

暑假親子旅遊推薦：DIY料理

暑假親子DIY料理體驗＃1 台南仙湖農場

出生在城市的孩子總是較難接觸到大自然，更不用說是產地與天然食材，走一趟台南仙湖農場，不只可以了解桂圓的由來、柴焙的製成過程，體會人與土地共生的農作生活，更能透過與孩子一起動手做料理增進感情，絕對會是大人小孩都喜歡的農村廚房體驗！

暑假親子DIY料理體驗＃2 花蓮摸魚體驗

▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮料理DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮料理DIY體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

大家去花蓮旅遊一定都會過七星潭，但是你曾經在這裡「摸魚」過嗎？跟著在地達人一起來去捕魚，了解海洋與食材息息相關的知識，除了捕魚、吃魚，更要懂魚，讓孩子了解如何與大海和平相處，愛護永續環境！

暑假親子DIY料理體驗＃3 台東鹿野農作體驗

▲暑假親子旅遊活動推薦-台東鹿野農作體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-台東鹿野農作體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

再往南一點來到台東，又是不同的風景啦！台東鹿野位有著大片的平原與田野，也是蔬果的盛產地，跟著在地達人一起下田去，與孩子們一起體驗在陽光下耕種的辛苦，也就更能珍惜餐桌上的每一道料理，絕對是趟具有深度教育意義的親子之旅。

暑假親子DIY料理體驗＃4

▲暑假親子旅遊活動推薦-頭城釣蝦體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-頭城釣蝦體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲暑假親子旅遊活動推薦-頭城釣蝦體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-頭城釣蝦體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

長輩與小孩通常對於搭船與海上航行比較敏感，推薦可以到由生態養殖場轉型為觀光農場的蘭陽蟹莊，在生態導覽與體驗釣蝦的過程中，讓旅客更深度認識泰國蝦，有得玩又有得吃，是非常適合親子旅遊的深度玩法！

暑假親子DIY料理體驗＃5

▲暑假親子旅遊活動推薦-台北三峽料理體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-台北三峽料理體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果只是想在週末與孩子去散散心，不想跑太遠的話，不妨可以到台北三峽去走走，在千戶傳奇生態農場裡可以體驗抓鱘龍魚，並且與孩子一起動手做料理，吃到當地限定的創意料理，可說是輕鬆又好玩的親子體驗活動。

暑假親子旅遊推薦：走進大自然

暑假親子自然體驗＃1 基隆潮間帶探索

▲暑假親子旅遊活動推薦-基隆潮間帶探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-基隆潮間帶探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

潮間帶就像是海洋帶給我們的寶物一樣，帶著孩子一同索神奇海洋生物，看著自在悠游的小豆仔魚群，尋找張開觸手的海葵、藤壺。在天然的海水游泳池、兒童戲水池、沙灘及奇岩怪石的懷抱之下，感受大自然的美好！

暑假親子自然體驗＃2 台東鸞山森林

▲暑假親子旅遊活動推薦-台東鸞山森林。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲暑假親子旅遊活動推薦-台東鸞山森林。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

不敢玩水的話，不妨來去森林裡避暑吧！台東鸞山森林有著「會走路的樹」的美稱，因為有著百年不斷生長的白榕，不斷生長的氣根與樹枝就像是在移動一樣，跟著達人一起走進森林，驗傳統火烤山豬肉、祭拜布農祖靈，與孩子們一起回到原始大自然的懷抱之中吧！

暑假親子自然體驗＃3 花蓮賞鯨豚

▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮賞鯨豚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮賞鯨豚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

夏日也是賞鯨豚的好季節，在黑潮海洋文教基金會解說員專業解說下，與孩子一起體驗與海洋生物互動的有趣，深度了解鯨豚及花蓮特殊的海洋生態，更可以欣賞道花蓮得天獨厚的美景，在絢爛的陽光照耀下，回望東部斷崖與海洋交會出的美麗山海。

暑假親子自然體驗＃4 花蓮獵人學校

▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮獵人學校體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲暑假親子旅遊活動推薦-花蓮獵人學校體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

原住民將大海稱之為「大自然的冰箱」，更與山林共存共生，若想要了解他們的文化，就得從山林開始。與孩子去一趟花蓮的獵人學校，穿上道地的阿美族傅統服飾，化身部落小獵人，透過親身體驗的過程，了解人們與土地、山林之間的互敬互重，與他們一起學習守護自然。

看完以上介紹的暑假親子旅遊玩法，覺得心動了嗎？趕快與孩子一起討論今年暑假要去哪裡玩，規劃一下沁涼又消暑的夏日行程吧！

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親子旅遊 小琉球 DIY

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