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歐風宮殿夢幻花球、日系田尾秘境！中部3處「紫薇花海」大爆發快衝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
紫薇花雖相對小眾，但滿開時美如畫，花期一般可長達3個月。圖／黃三元授權、IG@sunlightbai授權、IG@bruce570318授權
紫薇花雖相對小眾，但滿開時美如畫，花期一般可長達3個月。圖／黃三元授權、IG@sunlightbai授權、IG@bruce570318授權

正值畢業季，花期與此同步的火紅鳳凰花、阿勃勒黃金雨持續爭艷，但其實中部正悄悄掀起另一波期間限定粉系「紫薇花海」！今天為大家介紹3處賞花景點，滿開的模樣吸睛指數極高，強烈推薦給喜歡美拍的花控們。

台中：亞洲大學

圖／黃三元授權
圖／黃三元授權

亞洲大學希臘古羅馬式建築已是家喻戶曉的朝聖景點，每逢初夏行政大樓前整齊種滿的紫薇花樹賣力綻放，爆量盛開的風景搭配歐風宮殿，讓人彷彿置身國外！而絕美的校園內除了有盛放中的紫薇花，也有機會一次捕捉鳳凰木和阿勃勒景觀，若想搶拍6月三款當季花海，到亞洲大學準沒錯！

圖／黃三元授權
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地址：台中市霧峰區南柳里柳豐路500號

彰化：台灣銘園庭園美術館

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

「台灣銘園庭園美術館」擁有各式植栽造景，充斥濃厚日式庭院氛圍，被譽為「迷你版兼六園」。目前園內的小花紫薇正值最佳花況，滿開炸裂的花苞打造出令人驚艷的日系花海，搭配乾淨又清幽的庭園，自然形成了一幅壯觀畫作，也因此漸漸成為內行人的打卡必拍。提醒大家此園區為私人所有，園主大方開放免費參觀，拍照之餘別忘了共同維護優美的環境喔！

圖／IG@sunlightbai授權
圖／IG@sunlightbai授權

地址：彰化縣田尾鄉三豐路102號；開放時間：0800-1700（1200-1330午休）

彰化：小花紫薇花田

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

若難得出遊，想一天蒐集紫薇花，同在彰化的秘境也值得你驅車前往停留。有攝影玩家在彰化發現隱身田中鎮的「紫薇花田」，園內被染上大片艷麗的粉紅，超適合打卡一波！田尾花農董園主免費開放拍照，但賞花時切勿隨意攀折花木或亂丟垃圾，讓我們一起做個有素質的遊客，把握短暫花期追花去吧！

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

地址：彰化縣田中鎮興酪路3段

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