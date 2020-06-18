情侶約會首選！揭秘「合興車站」愛情故事　4大夯點等你浪漫放閃

文／絲曼莎

想要規劃情侶一起出門約會的一日遊嗎？那麼在新竹內灣線上的合興愛情車站就非常適合你！這裡不只有像花店、市集等與愛情相關的店家，整個車站還有許多關於愛情的小設計，到處圍繞著甜甜的浪漫氛圍。不過你知道為什麼會將這裡改造成充滿「愛情」元素的車站嗎？其實這都源於一段60年前的愛情故事。

Image Source：翻攝自 FB／愛情。合興車站

愛情車站的追愛故事： 在民國47年，當時還是新竹高中生的曾先生在火車上認識了隔壁學校的彭女士，也在每天上學的途中與女孩漸生好感。不料，有一次曾先生不小心錯過了火車，擔心趕不上考試會留級的他，更擔心影響和女孩的關係，因此他從合興車站奮力跑了2公里的路，終於追上了火車，也追到了彭女士的心。二人結為夫妻後，聽聞相戀的車站面臨被廢除的危機，因此認養了下來，並將這裡規劃成了以愛情為主題的車站。

而這個浪漫的故事延伸到如今，就成為了「愛情車站」的名稱來源，也讓合興這個原本面臨廢除的車站改頭換面，成為情侶必訪的超夯景點。來到這裡可以看到充滿幸福氛圍的特色店家如：涵花小集、隨心所欲、紅豆・伊人、歡喜偶面公仔、恒藝手作，園區內還有暮旅市集、歡樂火車、愛情候車室、不動號列車、愛情溫度計智慧商店，能夠讓人創造滿滿的美好回憶。



在這裡約會，除了隨時都能感受到被甜蜜包圍，還能一起參加許多適合情侶的活動，今天小編就精選了4個超夯的約會行程，讓你和另一半來約會後，都能夠帶著甜甜的心情回家。



Image Source：合興車站 提供

暮旅市集：只有4天的文青愛情市集

如果時間允許的話，建議你將這次新竹之旅安排在6/25（四）- 6/28（日）之間，因為限定只有4天的「暮旅市集」將會在這幾天開放！今年的市集主題是「包一個美味的回憶」，不僅邀請了許多街頭藝人和市集品牌，更是設計了許多愛情手作課程，讓你帶著滿滿回憶的手作獨創物品回家。

☞ 活動時間：6/25（四）- 6/28（日）AM 10：00 - PM 16：30

Image Source：合興車站 提供

歡樂小火車：坐上直達你心的那一班火車

在合興愛情車站，有一句應景的撩妹用語「有沒有一班車，可以直達你的心裡？」坐上這台等比例縮小的火車，搭配上令人心動的文案，是不是有戀愛的感覺了呢？如果你不喜歡遊樂設施，這邊也有非常著名的「雨傘景點」，絕美的意境加上可愛的火車鐵軌，讓你怎麼拍都好看！

☞ 營業時間：每週六、日 AM 09：00 - PM 18：00

Image Source：合興車站 提供

愛情溫度計：用AI人工智慧給你愛情大補給

愛情溫度計是由《網路溫度計》策劃的展覽，不但有精心設計的網美牆，策展也加入AI人工智慧、大數據以及物流網等技術，建構以愛情為主題的科技展覽。在智慧機器人的引導下，你和你的伴侶可以測量自己在愛情裡的「求生指數」，還能在「愛情補給區」即時送給對方禮物，感受愛情的「酸甘甜」。

☞ 活動時間：即日起至2020/12/31（每週五、六、日） AM 09：00 - PM 17：00

Image Source：合興車站 提供





涵花小集：被浪漫包圍的乾燥花店

說到甜甜的愛情，就不能不提象徵浪漫的花朵，在合興愛情車站，也有一間被繽紛花海包圍的「涵花小集」。這是一間專門販售乾燥花的店家，而乾燥花的花語正是「永不凋零的愛」，你可以從店家的作品中看到對生活的熱愛與真誠，並參與花藝製作的課程，用美美的花抓住另外一半的心。

☞ 營業時間：AM 09：00 - PM 17：00

Image Source：翻攝自 FB／涵花小集







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