CP值高到海鮮控爆衝！全台8間「傳統市場」隱藏版日本料理美食

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愛日料的朋友，今天這篇文章為你們而生！由於住家就位在市場周邊，對市場生態算是熟悉，記得有次全家去了一間不是很起眼、又隱身在傳統市場裡的日本料理店，實不相瞞，一開始真的沒有抱著太大期望，抱著姑且一試的心，沒想到接下來便是一連串的哦～哇～啊～喔咿喜內～的美味讚嘆聲，徹底翻轉了我的觀念，當下場面就是一家子浮誇的先稱讚這道炒烏龍的實在、又表揚那道生魚片的鮮甜，除了價位較親民，味道跟用料也維持一定的水準。想說，那就來幫大家整理全台有哪些厲害的日本料理店藏在傳統市場內！走吧，一起吃的荷包不心痛吧！

#台北永樂市場 丸隆生魚行

綜合生魚片 12片$300/生魚握壽司 八貫$200

永樂市場內高人氣日本料理店，由50年豐富魚商經驗的老闆和五星飯店主廚好友聯手打造的丸隆生魚行大家一定不陌生，每到用餐時間總是一定要排隊，目前攤位旁也有增加座位區，「新鮮好吃平價」是顧客的心裡話，內用的味噌湯是免費暢飲、而且料多到讓你喝湯就會飽的誠意十足，裡面有魚肉、豆腐、油豆腐等好澎湃的配料。

圖 / IG @peterchu0516.tw

生魚握壽司各個飽滿，魚肉的鮮甜加上酸度剛好的醋飯，提升了整體味道的層次。綜合生魚片有鮭魚、旗魚、鮪魚等，每片都有厚度，又有入口即化的新鮮。愛吃整尾滿滿魚卵的香魚滷的入味，軟綿魚刺也能下肚，很推薦點來品嘗看看！

圖 / IG @peterchu0516.tw 圖 / IG @qni93

Tips：內用低消200元/人

地址：台北市迪化街一段21號 永樂市場一樓 攤號1418

營業時間：10:00-15:00 週一公休 特殊假日請參考Facebook

電話：02-2556-5276

#台北永樂市場 漁匠甘霖

炙燒丼 $320

主打高CP值、用料新鮮實在的海鮮丼飯專賣店，老闆跟著知名飯店日籍主廚學習多年，擁有紮實的日料基礎，使用精緻等級的新鮮食材，讓許多刁嘴的饕客來過一次就上癮，總是一訪再訪，漁匠甘霖也希望透過簡單美味的餐點，讓客人感受到師傅的用心堅持！消費滿$200可以免費續湯、續飯哦。炙燒丼的米飯Q彈且粒粒分明，味噌魚湯加入白蘿蔔熬煮，味道鮮甜，吧檯座位還可以欣賞到師傅的刀工！

圖 / IG @yabe2112

Tips：推薦點隱藏版丼飯！依照每日最頂級魚貨去搭配

地址：台北市大同區迪化街一段23號 永樂市場攤號1419

營業時間：10:30-14:30 週一公休

電話：0928-266-763

#台北華山市場 合掌村

三色海景 $580/頂級12貫 $490

人氣排隊日料店這間一定也榜上有名，物超所值的新鮮食材讓合掌村總是不減人潮，從一開店就開始排隊，店內座位數約十個容易客滿，一入座店家便會招待每人享用鮭魚味噌湯，可以無限續。三色海景是有干貝、海膽和鮭魚組成的海鮮丼飯。

圖 / IG @songyuepan

頂級12貫可以說是合掌村的經典創意料理，如果沒辦法抉擇要哪種魚類的話，就點它不會錯！

圖 / IG @biggiewu

Tips：建議一開門就來排隊

地址：台北市中正區忠孝東路一段108號

營業時間：週二至週日 11:30-14:00、17:00-19:00 週一公休

電話：0976-181-829

#新北連城黃昏市場 福氣屋

毛毛蟲壽司 $280

這間藏在黃昏市場巷內的日式料理可以說是我的私心喜歡，愛吃生鮭魚、炙燒鮭魚的人絕對不要錯過！經典代表非毛毛蟲壽司莫屬，紮實的壽司餡料，頂端鋪一層鮭魚後再炙燒，撒上日式海苔粉，可以品嘗到鮭魚油脂在口內散發，配上口感剛剛好的醋飯，真的會讓人想一吃再吃、吃過就念念不忘的好滋味！同時關東煮的湯提供盛裝免費享用。內用有冷氣座位。

圖 / IG @uuxuan 圖 / VVN @ReadyGo 圖 / IG @pinpin__79

Tips：私心推薦炒烏龍麵，用料實在！

地址：新北市中和區連城路265弄3號

營業時間：週二至週日 11:30-14:30、16:30-21:00 (週一公休)

電話：02-2240-6081

#新竹東門市場 八庵魚河岸一代目

綜合海鮮丼 $280/ 綜合握壽司 $280

位在迷宮般的東門市場內，有標示指引不擔心失去方向。新鮮、厚實、高CP是這間店的代名詞，餐點種類多樣更是不在話下，不吃生食的也有熟食丼可以選擇，多人來享用可以點海盜船，豐富的海鮮魚料絕對讓你開眼界，坐在吧檯可以看見師傅對料理的種種細節處理的完全不馬虎。

圖 / IG @lun__1994

推薦必點生魚片握壽司，照片中的醋飯已經快被好厚實的炙燒鮭魚掩蓋，綜合海鮮丼的種類十分豐富，免費提供決明子茶及味噌魚湯。

圖 / IG @night594206 圖 / IG @night594206

Tips：必點生魚片握壽司

地址：新竹市大同路86號 東門市場攤號1106

營業時間：11:30-14:00 17:30-21:00 週一公休

電話：03-526-1106

Facebook：八庵魚河岸一代目刺身握壽司專門店

#台中新一點利黃昏市場 鵝房宮

原先是賣鵝肉起家的鵝房宮，隨著老闆赴日考察後，引進日本飲食文化，憑藉著對每樣食材新鮮度的嚴格把關，新鮮現做的美味堅持，加上合理的價位讓鵝房宮漸漸培養起一群忠實的饕客，可依照預算做無菜單料理，公益路上有一間鵝房宮旗艦店，用餐環境相對舒適些，不過多數網友推薦吃市場內這家！

圖 / IG @eywa_c 圖 / IG @original_e_fang_gong

看看圖片裡味增湯的用料，只能用豐富用心來形容，選用日本關西的白味噌、生魚片等級魚骨還有蘿蔔洋蔥海帶，最後撒上蔥花點綴，還能免費再續一碗，是不是很令人心動！一定要推薦招牌快樂海鮮丼，師傅的用料真的豪氣不手軟，鋪滿整碗的豐富海鮮食材，光看著就讓人等不及想立刻開動。

圖 / IG @original_e_fang_gong 圖 / IG @original_e_fang_gong 圖 / IG @original_e_fang_gong

Tips：無服務費/有停車場

地址：台中市北屯區遼寧路一段376號

營業時間：週一至週五12:00-20:00 (19:00最後點餐)

週六.週日11:40-20:00 (19:00最後點餐)

無店休，每3月，6月，9月，12月會公休一天去部落壽司志工教學

預約電話：0933-446-507

#台中新一點利黃昏市場 丸億生魚片壽司

另一間位在新一點利市場的日本料理同樣不容小覷，以平實的價格提供新鮮魚料的丸億生魚片，菜單上的選擇種類只能用琳瑯滿目來形容，跟我一樣有選擇障礙的人可以直接點套餐，還有附味噌鮮魚豆腐湯，免費續湯無限次數。每貫生魚握壽司的油脂分布一看就知道不簡單，油花的呈現如同藝術品一般，而魚片大小也快要把醋飯淹沒，來一趟丸億給你價格合理又味美的生魚片壽司之旅。

圖 / IG @1993.9.23 圖 / IG @changsmina

生魚片旁是新鮮山葵磨成的哇沙米，提升味道層次的同時，順口也不會過於嗆辣，滿滿一碗生魚片丼飯的色澤，絕對經得起饕客的刁嘴考驗！

圖 / IG @changsmina 圖 / IG @nishikiue_kasumi

Tips：有販售外帶盒裝花壽司，提供內用冷氣座位，建議事先訂位。

地址：台中市北屯區遼寧路一段376號

營業時間：週二至週日11:00-18:00 週一公休

預約電話：0931-606-776

#台南東菜市場 私之家壽司

極品海鮮丼 $280/鮭魚親子丼 $300

日頭赤炎炎，難免沒有胃口，不想吃熱食的話，壽司、海鮮丼飯是不錯的選擇之一。光看外觀，很難想像居然會有這樣一間質感日式小店開在傳統市場內，不過若是位在充滿日系風的台南，又似乎合理了！店內位置不多，全部以吧台座位為主，每位客人都能看見師傅仔細處理各式漁貨。

圖 / IG @lawyer_to_eat 圖 / IG @lawyer_to_eat

木盒裡塞得滿滿的，是泛著新鮮光澤的生魚海鮮，由蘿蔔絲襯托紫蘇葉的嫩綠，搭配磨製的山葵一塊入口，感受嘴裡的味覺碰撞！味噌湯可以免費續碗。

圖 / IG @shin.yen 圖 / IG @lawyer_to_eat

Tips：旁有機車停車場

地址：台南市中西區青年路164巷25弄4號

營業時間：週一至週日 11:00-14:00 17:30-22:00

預約電話：0908-259-807

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