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全台最大海生館、袖珍博物館必去！「全台博物館」懶人包，票價+交通總整理

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
屏東海生館。圖／Flickr
屏東海生館。圖／Flickr

台灣的博物館和美術館非常多元，不僅能欣賞美麗的文物和藝術作品，還可以透過館內的活動，了解這些館藏作品背後的意義。閒暇時，不妨前往博物館拓展視野，讓平淡的生活多點學習新知的樂趣吧！

故宮博物院

五千年以來的歷史精華

故宮博物院。 圖／Wikipedia
故宮博物院。 圖／Wikipedia

國立故宮博物院簡稱故宮，是台灣最具規模的博物館，館藏有近70萬件藝術品和文物，包含青銅器、古籍、瓷器等古老文物。因為故宮的館藏過多，採定期更換展覽品，因此每隔幾個月去故宮能看到的文物都不一樣，如果沒有時間前往故宮參觀的話，故宮近年積極將館藏文物數位化，可以前往官網透過VR欣賞這些藝術品。

地址：台北市士林區至善路二段221號。

門票：一般票350元，優惠票150元（國人持身分證件），65歲以上長者75元，免費（未滿18歲、本國學生、持身障手冊者）。

營業時間：全年開放：08:30-18:30；週五、週六夜間延長開放18:30-21:00。

交通方式：搭乘捷運淡水線至士林站，轉乘小18、紅30、255、304皆可抵達故宮。

故宮博物院官網

奇美博物館

欣賞西洋藝術品的好去處

奇美博物館。 圖／Flickr
奇美博物館。 圖／Flickr

奇美博物館以典藏西洋藝術品為主，展件分成樂器、藝術、自然、兵器四大類，全館總計約有四千多件藝術品，是台灣館藏最豐富的私人博物館。奇美博物館內有擁有全世界數量最多的小提琴收藏、台灣最完整的西方繪畫和雕塑，以及亞洲最大的動物標本收藏，是個值得一看的博物館！

地址：台南市仁德區文華路二段66號。

門票：全票200元，優待票150元（7–22歲學生、65歲以上長者），免費票（設籍台南市或於台南市就學之學生）。

營業時間：9:30～17:30，最後購票時間16:30，最後入場時間17:00；每週三、除夕休館。

交通方式：在台南車站搭乘台鐵至保安車站，出站後步行約15分鐘；或於高鐵台南站搭乘H31公車，約15分鐘即可抵達。

奇美博物館官網

宜蘭傳藝中心

台灣傳統藝術聚落

宜蘭傳藝中心。 圖／Flickr
宜蘭傳藝中心。 圖／Flickr

宜蘭傳統藝術中心簡稱傳藝中心，主要任務為推動台灣傳統藝術的保存與傳承。位於宜蘭五結鄉的傳藝中心，園區佔地24公頃，園區內有閩南和巴洛克等不同風格的建築，還有許多傳統技藝體驗，讓旅客能以玩樂的方式，在無形之中對台灣的傳統藝術有更深的了解，進而讓傳統藝術能代代流傳下去。

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號。

門票：全票150元，學生票120元，縣民票100元，免票（未滿6歲以及持有身障手冊者）。

營業時間：9:00～18:00，全年無休。

交通方式：搭乘台鐵至羅東車站，於羅東轉運站轉乘台灣好行冬山河線（綠21），約35分鐘即可抵達。

宜蘭傳藝中心官網

朱銘美術館

適合親子同遊的雕塑園地

朱銘美術館。 圖／Wikipedia
朱銘美術館。 圖／Wikipedia

朱銘美術館位於新北市金山區，由藝術家朱銘於1999年成立，是台灣最大的戶外美術館。朱銘美術館海拔將近200公尺，可在園區內眺望東北角海景，且多為戶外園區，到訪的旅客能盡情地擁抱大自然，在山海之間欣賞藝術家朱銘和其子朱雋的雕塑作品。朱銘美術館還有園區尋寶活動，讓親子家庭能一同在園區內解謎。

地址：新北市金山區西勢湖2號

門票：全票350元，優待票320元（學生及65歲以上長者），愛心票180元，免票（6歲以下兒童）。

營業時間：5–10月：10:00～18:00；11–4月：10:00～17:00；閉館前1小時停止售票，每週一休館。

交通方式：搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘台灣好行716號路線至朱銘美術館。

朱銘美術館官網

屏東海生館

台灣最大的海洋生物博物館

屏東海生館。 圖／Flickr
屏東海生館。 圖／Flickr

國立海洋生物博物館簡稱海生館，位於屏東縣車城鄉，是以海洋生物為主題的博物館，面積將近一百萬平方公尺，可以花上一整天的時間參觀海生館。屏東海生館的展區分成：珊瑚王國館、台灣水域館以及世界水域館，其中世界水域館以虛擬手法呈現古代海洋的環境，是個十分特別和難得一見的展覽。

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

門票：全票450元，學生票250元，博愛票225元（65歲以上長者），免票（未滿6歲孩童和持有身障手冊者）。

營業時間：暑期（7、8月）平日9:00～18:00，假日8:00～18:00；非暑期9:00～17:30；春節期間8:00～18:00。

交通方式：搭乘台鐵至枋寮車站，轉乘國光、高雄或屏東客運往墾丁方向的車輛，至南保力站下車後，步行至右後方燈塔旁的後灣路口站，再轉乘墾丁街車101號路線至海生館。

屏東海生館官網

袖珍博物館

世界袖珍藝術品的聚集地

袖珍博物館。 圖／Flickr
袖珍博物館。 圖／Flickr

袖珍博物館位於台北市中山區，是亞洲第一家以袖珍藝術為主題的博物館，袖珍作品大多是縮小12倍的娃娃屋，最小的作品以縮小120倍製成，最珍貴的作品由英國藝術家耗時三年多才完成的。袖珍博物館將袖珍精品以主題進行布置，共計多達200件主題作品，藝術品精緻華麗的程度，絕對讓旅客大飽眼福。

地址：台北市中山區建國北路一段96號地下1樓

門票：全票200元，優待票160元（13–18歲），兒童票120元（6–12歲），愛心票100元（65歲以上長者以及持身障手冊者）。

營業時間：週二至週日10:00～18:00，最後售票和入場時間至17:00，週一休館。

交通方式：搭乘捷運中和新蘆線或松山新店線至松江南京站，5號出口出站步行約8分鐘。

袖珍博物館官網

黃金博物館

可以體驗淘金的博物館

黃金博物館。 圖／Wikipedia
黃金博物館。 圖／Wikipedia

黃金博物館位於新北市瑞芳區，原址為昔日亞洲最大的金礦產區，博物館的建築是當時台灣金屬礦業公司的辦公室，由2002年的台北縣政府主導，重建礦區並設立博物館，讓台灣過去輝煌的歷史得以被世人知曉。黃金博物館一直以生態博物館為理念，致力保護周圍的自然景觀生態、礦區遺址和人文資產，努力讓這份珍貴的歷史能受到妥善的保存。

地址：新北市瑞芳區金光路8號金瓜石

門票：全票80元，免票（新北市民、65歲以上長者以及學生等）

營業時間：平日9:30～17:00，假日9:30～18:00，售票截止時間皆為閉館前半小時，每月第一個週一、農曆除夕初一休館。

交通方式：搭乘台鐵至瑞芳車站，步行100公尺至區民廣場，搭乘基隆客運788號路線至金瓜石；或於板橋公車站搭乘台北客運965號路線至金瓜石。

金瓜石博物館官網

十三行博物館

透過互動設施認識史前文化

十三行博物館。 圖／Wikipedia
十三行博物館。 圖／Wikipedia

十三行博物館位於新北市八里區，為台灣第一座市立考古博物館，致力於保護台灣史前金屬器時代的遺跡，以及展示出土的文物。十三行博物館旁還有一座新北考古公園，融合考古、教育和生態，設有學習體驗教室、部落教學區與狩獵教學區，營造十三行文化的環境，讓前來的旅客能更加了解台灣的歷史。

地址：新北市八里區博物館路200號。

門票：全票80元，免票（設籍於新北市、學生、65歲以上長者以及持有身障手冊者等）。

營業時間：夏季（4–10月）平日9:30～18:00，假日9:30～19:00；非夏季不分平假日皆9:30～17:00；售票截止時間為閉館前半小時，每月第一個週一、農曆除夕初一休館。

交通方式：搭乘捷運淡水信義線至關渡站，轉乘紅13公車即可抵達十三行博物館。

十三行博物館官網

鶯歌陶瓷博物館

動手做陶瓷餐具帶回家

鶯歌陶瓷博物館。 圖／Flickr
鶯歌陶瓷博物館。 圖／Flickr

鶯歌陶瓷博物館位於新北市鶯歌區，是全台第一座以陶瓷為主題的博物館，致力於台灣陶瓷文化調查、收藏、保存和維護，並透過展覽與活動讓國人對陶瓷文化有更深的了解。鶯歌陶瓷博物館擁有總計超過三千件作品，包含台灣早期的陶瓷以及國內外現代陶瓷作品，博物館透過互動的方式，讓旅客於無形之中學習到陶瓷文化。

地址：新北市鶯歌區文化路200號。

門票：全票80元，免票（設籍於新北市、學生、65歲以上長者以及持有身障手冊者等）。

營業時間：平日9:30～16:30，假日9:30～17:30；售票截止時間為閉館前半小時，每月第一個週一、農曆除夕初一休館。

交通方式：搭乘台鐵至鶯歌車站，從文化路出口步行約10分鐘即可抵達。

鶯歌陶瓷博物館官網

不管是與歷史、藝術或動物相關的博物館，每一個的主題都非常特別以及獨一無二，能生在如此具有文化的台灣，真的是一件非常幸福的事情。看完這麼多個博物館介紹，下個周末就馬上出發吧！

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奇美博物館 故宮 美術館

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