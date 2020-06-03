全台六月活動懶人包！「端午龍舟賽、浪漫花季」通通有

六月到了，天氣越來越熱，台灣各地有許多活動熱鬧展開，傳統三大節日的端午節也在六月，雖然因為疫情，部分活動取消或是縮小規模，但還是有些活動如期舉行大家可以把握這些活動共襄盛舉，體驗端午的節慶氣氛，趕快來看看有哪些活動吧！

六月旅遊活動月曆。 圖／FunTime

2020第二十二屆台北電影節（6/25-7/11）

2020第二十二屆台北電影節。 圖／台北電影節FB粉絲專頁

台北電影節是電影愛好者不可缺席的盛會，今年邁入第22年，其中「國際新導演競賽」與「台北電影獎」兩項競賽單元的參賽者，都會拿出最好的作品參與這場盛會，影迷們絕對可以大飽眼福。今年的影展更規畫了影展先修班、夏日驚奇市集、影展焦點對談講座、影人面對面座談及影癡俱樂部等活動，讓觀眾更了解電影創作的過程，有興趣的朋友們千萬不要錯過了！

日期：2020/6/25～2020/7/11

地點：

臺北市中山堂：台北市中正區延平南路98號

信義威秀影城：台北市信義區松壽路20號

光點華山電影館：台北市中正區八德路一段1號

2020臺南市國際龍舟錦標賽（6/23-6/25）

2020臺南市國際龍舟錦標賽。 圖／Flickr

划龍舟這項端午節國人必看的活動，今年在台南也熱鬧展開啦！這項龍舟錦標賽結合傳統習俗和水上運動競賽，非常具有台灣文化的代表性，而台南正是龍舟競賽的重要發源地，除了競賽本身令人熱血沸騰，比賽前後遵循古禮舉行的請水神、送水神、祭江以及封江儀式，也是相當富有特色。

小編小提醒：今年為因應疫情，賽事從五天縮短為三天，並且全程直播，鼓勵大家在家觀賞競賽，如果還是很想到現場參與的話，也別忘了戴上口罩喔！

日期：6/23-6/25

地點：臺南市安平區臺南運河（安億橋至承天橋）

水岸臺北 2020 端午龍舟錦標賽（6/25-6/26）

水岸臺北 2020 端午龍舟錦標賽。 圖／IG, winnie.cc

不只台南有龍舟競賽，台北也有！不過今年為了防疫，原本的陸上嘉年華以及龍舟體驗營的活動取消，並縮小整個賽事的規模，保留龍舟練習、舵手研習營、點睛祭江與龍舟錦標賽的活動。雖然今年不開放現場觀賽，但是預賽及複賽改以網路直播，決賽也能在電視上看直播，在家防疫也可以很熱血的啦～

日期：2020/6/25-2020/6/26

地點：線上直播

向日葵花季（5-10月）

向日葵花季。 圖／IG, feeling.2.3

夏天到了當然也要賞花啦～金黃色的向日葵可以說是夏季的代表花，站在向日葵花叢中，感覺整個人都活力充沛了起來，每年五月至十月都能欣賞到充滿朝氣的向日葵，而且北中南各地都有大片花海可以賞花，當然要來吸收陽光、拍拍美照囉！

日期：5-10月

地點：全台各地

鳳凰花季（6-8月）

鳳凰花季。 圖／IG, iamericking

六月是各級學校的畢業季，也是鳳凰花開的時節，鮮豔的紅色花朵佈滿樹冠，落在地上的則鋪成紅毯，根本是IG最佳打卡背景，各位畢業生們一定要在美美的鳳凰樹下拍畢業照留念！受氣候影響，各地開花時間不同，出門前可以先看看哪裡有美美的鳳凰花盛開喔～

日期：6-8月

地點：全台各地

因為疫情攪局，今年六月的活動比較少，不過有些五月份開始的夏日限定活動還在進行中，也有一些大型節慶例如花火節、熱氣球嘉年華延後到七、八月舉行，大家除了期待之外，也可以把握以上這些六月如期舉辦的活動和花季出門走走，不過要到人潮較多的地方時，也都要注意勤洗手並記得戴口罩，不然可能會無法入場喔～

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