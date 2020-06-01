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夏季賞花懶人包！全台「向日葵花海、火紅鳳凰花」一篇搞定

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, iamericking；IG, feeling.2.3
圖／IG, iamericking；IG, feeling.2.3

時序進入夏季，天氣越來越熱，向日葵和鳳凰花這些夏季限定的花朵也都陸續綻放，整片的火紅和金黃，看起來充滿活力也很有療癒人心的魔力。大家平常上班上課都在冷氣房裡待了一整天，假日就到郊外賞賞花吧！以下小編就分別來介紹幾個賞向日葵和鳳凰花的景點給大家～

向日葵

向日葵別名太陽花，是大家都很熟悉的花兒，向日葵的花季約在每年5月至10月，其中7、8月則是盛開的時節，金黃色的花朵向著陽光綻放，站在巨大向日葵花海中，再加上湛藍天空當背景，絕對可以拍出滿意的IG美照！

桃園｜向陽農場

桃園｜向陽農場。 圖／IG, feeling.2.3
桃園｜向陽農場。 圖／IG, feeling.2.3

向陽農場擁有超夢幻的大片向日葵森林，之所以叫做「森林」，是因為農場引進日本新品種─高達200公分的「巨大向日葵」，花比人高！由於在這片巨無霸花海中，人們會被花海淹沒，所以農場也貼心在花田中放置梯子供遊客拍照，當然想拍被向日葵淹沒的照也很可以啦～

小編小提醒：花田的土地畢竟不是平地，爬梯子拍照還是要注意安全唷！

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

交通：國道一號大溪交流道下→台66線往觀音方向→於8.2公里處轉行駛最外側車道→再於7.2公里處新坡出口（7-11便利商店）右轉新華路，行駛1分鐘

營業時間：09:00-18:00（週一公休）

門票：免費入園

更多資訊☛向陽農場官方臉書

台中│中社觀光花市花海

台中│中社觀光花市花海。 圖／IG, arang5877
台中│中社觀光花市花海。 圖／IG, arang5877

中社觀光花市面積遼闊，透過專業技術種植各式各樣的花朵，不僅吸引大批遊客賞花、攝影，更時常能看見新人在這邊拍婚紗！花市的向日葵花季從5月一直持續到10月，整片的金黃色花朵，以火炎山的特殊地貌作為背景相襯，超級壯觀！除了向日葵以外，來到這裡也可以順便欣賞鼠尾草、黃波斯菊、玫瑰和荷花等夏天綻放的花朵喔（推薦給你：更多台中景點，玩好玩滿！）～

小編小提醒：中社觀光花市花海一年四季各有不同的花卉，還可以預約烤肉，一定要收進出遊清單！

地址：臺中市后里區三豐路五段333號

交通：

➢北上：國道一號后里交流道下→直行后科路三段→遇三豐路左轉，約兩公里即可到達。

➢南下：國道一號三義交流道下→往后里方向約7公里即可到達。

營業時間：9:00-18:00

門票：

1月至3月（鬱金香花季）：全票150元，半票75元

4月至12月：全票120元，半票60元

更多資訊☛中社觀光花市官網

台南│新營姑爺里

台南│新營姑爺里。 圖／IG, hsien931202
台南│新營姑爺里。 圖／IG, hsien931202

位於台南新營的姑爺里，在2019年時將新生國小旁的農地，利用休耕期種植7公頃的超大片花田，其中有4公頃是向日葵花海，已於4月初陸續開花，在南部熱情的陽光下尤其絢爛（推薦給你：台南老街美食特搜）。田間也設置了許多裝置藝術讓遊客拍照，其中黑面琵鷺的雕像還會隨著不同的日子移動，是很可愛的小巧思！

小編小提醒：姑爺里的向日葵花季開始得比較早，因此大概五月底就會陸續凋謝，南部的朋友們要把握時機啊～

地址：台南市新營區姑爺里（導航可搜尋新生國小）

交通：國道一號新營交流道下→左轉嘉芳街→右轉南72鄉道→左轉南73鄉道

鳳凰花

每到盛夏畢業季，鳳凰木便會開出火紅的花朵，從每年5月一直到8月都能看到，高峰期則在7月底以前，又大又艷麗的花苞蓋滿樹冠，像一把把巨大的紅色雨傘，在鳳凰木下拍畢業照最適合啦～

高雄│大湖番茄會社

高雄│大湖番茄會社。 圖／IG, iamericking
高雄│大湖番茄會社。 圖／IG, iamericking

日治時期興建來產製番茄醬的大湖番茄會社，經過時代的變遷，曾一度改為鳳梨罐頭工廠，後來仍逃不過關廠荒廢的命運。不過近年來大湖番茄會社卻因為百年鳳凰花木與斷垣殘壁交織的景色，以觀光景點之姿重生，落下的花瓣在廢墟裡鋪成鮮紅花毯，如同電影場景，是來到高雄必拍的鳳凰花景點（推薦給你：高雄必去景點特搜）。

地址：高雄市湖內區中山路一段360號

交通：國道一號路竹交流道下→接台28線→右轉台1線行駛約3分鐘

彰化│溪州鄉綠筍路

彰化│溪州鄉綠筍路。 圖／IG, summer6639
彰化│溪州鄉綠筍路。 圖／IG, summer6639

通常我們看到的鳳凰木都是一棵在路邊開得茂盛，不過彰化的綠筍路上，有一條綿延兩公里、多達一千棵樹木的鳳凰隧道，這條位在田間的小路景色極佳，除了火紅的鳳凰木以外，一眼望去盡是青翠稻田和純樸平房，還可以看到當地居民騎著車穿梭其間，漫步在小路上非常愜意，重點是還不用怕太陽曬（推薦給你：彰化TOP10必去景點）！

地址：彰化縣溪州鄉綠筍路

交通：國道一號北斗交流道下→頂北路左轉→沿152線道行駛→下田路左轉，沿彰99鄉道直行即可到達綠筍路

屏東│潮州大橋河堤

屏東│潮州大橋河堤。 圖／IG, tw.lian_yu
屏東│潮州大橋河堤。 圖／IG, tw.lian_yu

屏東鄰近潮州大橋的河堤上，有一處賞鳳凰花的秘境景點。由於位在台灣南端，這邊的鳳凰花提前盛開，火紅花朵佔滿整棵樹，和草地、藍天形成夢幻畫面，雖然這一帶的鳳凰木有減少的趨勢，但是由於「花海鐵道」這個潮州限定美景，可以把鳳凰花和疾馳而過的列車一起收入快門，天氣好時更能欣賞美麗的夕陽，還是很值得來看看的！

小編偷偷說：潮州大橋河堤平時遊客不多，可以在這邊騎腳踏車，再去吃個潮州燒冷冰～

地址：屏東縣潮州鎮潮州大橋河堤

交通：國道三號竹田交流道下→沿屏85鄉道過潮州大橋→太平路600巷右轉→第一個路口迴轉進河堤即到達

向日葵、鳳凰花這些夏季限定的花，花期都不算短，不過因為每年天氣狀況不同，以及南北溫差等因素，要看到最美的花朵，還需要靠一點運氣，建議大家要把握盛夏的最佳時機，週末有空就到以上這些景點追花去！

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花海 觀光 IG 賞花

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