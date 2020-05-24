絕美黃金雨來襲！4大「阿勃勒花道」如韓劇場景，雨季限定花毯美翻

中南部四處飄起了黃金雨！每年5、6月的阿勃勒花季悄悄來襲，尤其近期的梅雨，也讓綻放的花海變身金黃色花毯，成了期間限定必訪美景。今天為大家特搜中南部4大「阿勃勒花道」，這陣子卡好時間，免出國也能欣賞韓劇場景啦！

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嘉義：蒜頭自行車步道

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位於嘉義六腳鄉的自行車步道，可說是近期最夯的阿勃勒賞花亮點，不少攝影愛好者早已前去搶拍。在雨季的加持下，不僅兩旁花海盛開，延綿筆直的道路也被鋪滿了亮黃的落葉，怎麼拍都是吸睛的浪漫景色。

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台南：林森路

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除了最熱門的嘉義，台南其實也遍佈許多值得一看的阿勃勒花海，像是林森路路邊也可賞見散落滿地、由大自然的力量編織成的阿勃勒花毯。除了白天，夜拍的阿勃勒更是別有一番風味，搭配倒影及燈光的點綴，讓本就亮眼的花景魅力加倍。

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台南：東豐路

台南東區的東豐路上，每逢花季都有不同花海，像是2月就曾出現黃花風鈴木打造的金黃旋風。攝影玩家這次在長榮路與東豐路交叉路口處，發現了絕美的「阿勃勒黃金隧道」，完全不輸國外風景。有空不妨在成功大學附近晃晃，也許可輕易收穫更多花道喔！

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台南：虎山林場

虎山林場為台南市區的秘境森林，近年吸引不少人前去朝聖，可說是外拍熱點。裡頭種滿不同樹種，像是小葉欖仁也是季節限定風光，但5月下旬起可別錯過阿勃勒的美！一串串花瓣垂掛在樹上，地面則是雨後隨風飄落後染成的大片黃燦燦，無疑也是另一款夢幻美拍呢！

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