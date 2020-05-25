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美式歐風靠邊站ｘ台式早餐最夠味！台北9家充滿台灣味的「早餐推薦特輯」

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／攝影者：softpower.tw授權提供, Instagram；攝影者：food__meiko授權提供, Instagram
圖／攝影者：softpower.tw授權提供, Instagram；攝影者：food__meiko授權提供, Instagram

「有好多好多早餐在這裡~在我們最熟悉的早餐店裡~」假日都睡到太陽曬屁股嗎？快起床吃早餐囉！小編這篇要介紹大台北充滿台灣味元素的早餐店，這幾家不僅食物好吃，裝潢還走文青、網美風，快跟著小編穿梭在大街小巷裡找美食吧！

充滿台灣味的-早餐推薦特輯

早餐推薦＃1 沐沐家朝食

▲早餐推薦-沐沐家朝食。（圖／攝影者：m.jia授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-沐沐家朝食。（圖／攝影者：m.jia授權提供, Instagram）

你到早餐店都喜歡點什麼呢？小編最愛的就是蛋餅和鐵板麵了！早餐店是台灣非常特殊的文化，隨著國際化的發展，台灣開了越來越多的早午餐店。

這家位在大同區的沐沐家朝食，是一家充滿日式風味和台式美味的早午餐店。整體的裝潢非常舒適乾淨，門口的落地窗讓店面採光非常的好，讓你的早晨一邊吃著「台式羅勒三杯雞」搭配陽光沐浴。

這家點使用手擀的蛋餅皮，比機器蛋餅皮來的厚，口感也相對Q軟。搭配醬油、米酒、麻油的三杯做法，用濃濃台味喚醒你的味蕾。

＊早餐店地址：台北市大同區雙連街55號

＊早餐店營業時間：7：30~14：30(週一公休)

＊平均消費：75元~150元

早餐推薦＃2 真芳碳烤吐司

▲早餐推薦-真芳碳烤吐司。（圖／攝影者：food__meiko授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-真芳碳烤吐司。（圖／攝影者：food__meiko授權提供, Instagram）

這家有美X美價位的網美早餐店，分店可是開了好幾間，店內的招牌餐點是碳烤吐司和紅茶鮮奶。蛋餅的部分則是選用古早味的粉漿蛋餅，軟軟的口感和現在許多店家主打得酥脆蛋餅非常不同。

▲早餐推薦-真芳碳烤吐司。（圖／攝影者：food__meiko授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-真芳碳烤吐司。（圖／攝影者：food__meiko授權提供, Instagram）

吐司內包的餡料非常豐富，有金瓜薯泥和招牌肉蛋。喜歡吃甜食的朋友，這家碳烤吐司的巧克力醬是選用Nutella，下重本的濃郁巧克力，一想到就受不了。

＊早餐店地址：台北市中山區民生東路二段129號

＊早餐店營業時間：6：30~13：30(週末7：30營業)

＊平均消費：50~120元

早餐推薦＃3 男子漢早餐店

▲早餐推薦-男子漢早餐店。（圖／攝影者：frealhomiebreakfast授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-男子漢早餐店。（圖／攝影者：frealhomiebreakfast授權提供, Instagram）

介紹到第三個終於要來講鐵板麵了！台灣早餐推薦怎麼能錯過鐵板麵呢？這張主打大分量的男子漢早餐店，是由三個好哥們一起開的店。除了傳統的鐵板麵外，可以加上牛排、豬里肌、雞腿排和太陽蛋，用能量滿滿的早餐開啟一天的活力。

木質調的空間設計、搭配口味多樣的鐵板麵，讓你用少女心享受這裡的鐵漢柔情。自己懶得煮，男朋友也不會煮沒關係，讓年輕的帥歐巴煮飯給你吃~

＊早餐店地址：新北市板橋區仁化街179號

＊早餐店營業時間：7：00~13：30(週一休息)

＊平均消費：60~130元

早餐推薦＃4 樂口福

▲早餐推薦-LoCo Food樂口福。（圖／攝影者：ititshih1423授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-LoCo Food樂口福。（圖／攝影者：ititshih1423授權提供, Instagram）

身為台灣人的你一定吃過蛋餅，但是這款「鐵鍋蛋餅」你可能就不一定有吃過了。被鐵鍋的熱和鍋香氣製成的鐵鍋蛋餅，讓蛋餅皮微焦的酥脆口感，是許多年輕人喜愛的口味。

這家中西合併的早餐店，一到假日可是大排長龍一位難求，所以咖早睏隔天一早就殺去吃是小編推薦的做法，否則就要等待常常的人龍。如果不想等內用座位的話，也可以選擇外帶，內用的話低消為100元以上呦~

＊早餐店地址：台北市中山區南京東路三段89巷5-4號

＊早餐店營業時間：6：00~14：00

＊平均消費：100~160元

早餐推薦＃5 甘妹弄堂

這家結合中式餐飲和客家料理的店面，除了客家粄條以及鐵板湯包等傳統鹹食料理，還賣了多樣又美味的甜品。復古又清新的裝潢，讓美好的傳統的老滋味也能打入年輕人的心裡面。暖呼呼的湯包，能喚醒你的腸胃，讓面對一整天都充滿戰鬥力。

＊早餐店地址：台北市萬華區昆明街130號

＊早餐店營業時間：7：00~20：30

＊平均消費：60~180元

早餐推薦＃6 滿樂吐司

▲早餐推薦-滿樂吐司。（圖／攝影者：molu_20180709授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-滿樂吐司。（圖／攝影者：molu_20180709授權提供, Instagram）

芋泥控！站出來！以前一直以為，像芋泥這種根莖類到處都吃的到。直到我看了一個Youtube的影片才知道，很多國家是吃不到芋頭的，而芋泥這樣的國民美食，無論男女老少都會被它擄獲。

芋泥"撞"上肉鬆，聽起來非常突兀，但是當你一口咬下，鹹甜濃郁的口感在嘴中化開時，幸福感整個UP！UP！

▲早餐推薦-滿樂吐司。（圖／攝影者：food_stoppp授權提供, Instagram）

＊早餐店地址：台北市中正區杭州南路一段69號

＊早餐店營業時間：7：30~13：30

＊平均消費：65~130元

早餐推薦＃7 軟食力

▲早餐推薦-軟食力。（圖／攝影者：softpower.tw授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-軟食力。（圖／攝影者：softpower.tw授權提供, Instagram）

有人曾告訴我"復古及是流行"，當時的我不太明白。直到近幾年，許多店家都走復古風格和傳統風味時，我才明白，這也許不只是噱頭風格，而是透過這些元素和食材，能帶大家回到歲約靜好的時代。許多人倉促的度過早晨，抓一個早餐店的三明治泡杯3合1咖啡就當作開啟一天的早餐了，但是這真的是我們身體想要的、需要的嗎？

這間軟實力早餐，有著充滿台味的九層塔蛋餅、客家辣菜脯蛋餅和紮實又飽滿的奔丸。自製的粉漿蛋餅，沒有了機器的揉捻，更有溫度、更有口感，早餐推薦這家復古美味，讓我們進入店面乘著時光機回到我們的小時代。

＊早餐店地址：台北市信義區嘉興街216巷12號

＊早餐店營業時間：7：00~14：00(假日營業到15：00)

＊平均消費：50~120元

早餐推薦＃8 瑞客來永和豆漿

▲早餐推薦-瑞客來永和豆漿。（圖／攝影者：minamina723授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-瑞客來永和豆漿。（圖／攝影者：minamina723授權提供, Instagram）

雖然說永和豆漿在台灣到處都是，但是像這樣網美風的永和豆漿很是吸引人。瑞客來永和豆漿在大台北地區有許多分店，24小時的經營模式無論你是早鳥還是夜貓子都吃的到。快讓早餐店裡的油條、豆漿在你的腸胃裡開趴！畢竟吃早餐是很嘻哈的事情。

▲早餐推薦-瑞客來永和豆漿。（圖／攝影者：minamina723授權提供, Instagram）

＊早餐店地址：台北市信義區中坡南路32號

＊早餐店營業時間：24hr

＊平均消費：35~100元

早餐推薦＃9 從心茶館

▲早餐推薦-從心茶館。（圖／攝影者：jessica0063授權提供, Instagram）
▲早餐推薦-從心茶館。（圖／攝影者：jessica0063授權提供, Instagram）

說到早餐推薦，就讓小編想起去年去歐洲流浪時，一回到台灣都還沒回家放行李就殺去早餐店吃早餐，早餐店這樣的文化，似乎從小就植入許多台灣人的心中。這些不以為意的日常小事，其是就是"台灣味"。

這家從心茶館，賣的是素食的早餐，有全素以及奶蛋素。扎實的飯糰配常香醇茶葉，搭配起來非常舒服。坐在萬華的從心茶館裡喝慢茶、享受慢時光在愜意不過。

▲早餐推薦-從心茶館。（圖／攝影者：nora.chou授權提供, Instagram）

＊早餐店地址：台北市萬華區康定路95號

＊早餐店營業時間：7：00~14：00(週末營業至16：00)

＊平均消費：50~100元

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早餐 蛋餅 吐司

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