全台瘋露營！ 5間「懶人露營」免裝備、五星級、與大自然零距離

Shan@ReadyGo

還記得國高中最期待的不外乎是隔宿露營，一整天下來和同班同學共患難，比賽、闖關樣樣來，辛苦一天最後還有營火晚會慶祝，是多麼難地的夜晚！想回味露營的樂趣卻又沒有設備或是沒時間準備，以下這些懶人露營就很適合！不必擔心不會搭帳，也不用煩惱環境太刻苦，一系列的露營場地都規劃好，只要人來就好，五星級的露營讓你捨不得走。

寨酌然

廣闊的入口，沒有制式的大門，就像對即將要入住的旅人，給予一個敞開雙臂的擁抱，一同在這兩天一夜中，體驗大自然的美好。不必擔心技術問題，當你訂好房就能擁有裝備完善的帳篷、一泊二食，外加二個DIY體驗活動，讓大家在露營區裡自由放鬆的享受野外生活。

圖 / IG @kujun0701 圖 / IG @ying431

露營區分三種：野鴿區、野鴨區、老鷹區，區內像是鋪上一層綠色地毯，能恣意縱情的追趕跑跳碰。入夜後還會升起熊熊營火，在大地餐桌上演美食饗宴，有主廚精心烹調餐點，很適合兩家人或親戚團聚歡樂，品嚐美食體驗五感在地生活。

圖 / IG @ying431 圖 / IG @becca2231

除了五星級的豪華露營設備，園區在夜晚還提供星空劇院，隨地而坐體驗月光下如痴如醉的戶外電影院，再喝上一杯小酌一下，夜晚就是如此愜意。隔天一早還能預約瑜珈課程，享受早晨陽光和清新的空氣，舒展筋骨開啟一天的活力。

圖 / IG @amy_amis 圖 / IG @amy_amis 圖 / IG @angela_chy

地址｜苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區

電話｜0989-981-285

柚香露露

聽名字就知道，這一定跟柚子有關！因此一踏入園區就能聞到陣陣的柚子飄香。這裡的帳篷有兩種形狀，主要是依據人數去做選擇，皆是冬暖夏涼的材質，所以不用擔心被熱醒或是被冷醒啦！裝飾燈串跟旗子都能跟老闆借，就能把帳篷布置成自己喜歡的樣子，自己只需要準備食材，因為鍋碗瓢盆這裡都幫你準備好啦！

圖 / IG @hi_hanhan_ 圖 / IG @5520_

雖然海拔只有180公尺，但腹地遼闊，夜景能見苗栗的燈火綿延如同一條光河，而且帶上牙刷和毛巾就能出發，不同於超五星的懶人露營，整體仍保留一點動手的趣味，很適合國高中同學約起來，一同回味當年的隔宿露營！

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地址｜苗栗縣銅鑼鄉朝陽村朝北1號

電話｜0900-618-279

那一村

整個園區主打Glamping的住宿體驗，在好山好水的宜蘭礁溪，享受豪華露營的樂趣。園區裡可以體驗划船、健行、戲水、烤肉，完全不擔心會覺得無聊，不過園區內禁止野炊，可以選擇加購下午茶和晚餐，就能整天待在那一村度假，從食宿到娛樂，都安排妥當。

圖 / IG @ant6222 圖 / IG @pei_li_lin

不同於有些露營區需要共用衛浴，這裡每一間都有獨立衛浴，讓人很安心。近期也是很多藝人會隱居的地方，雖然價格偏高，但因為是個難得的露營體驗，因此總是客滿，如果有興趣，一定要提早預約才能順利入住呀！

圖 / IG @scourpad 圖 / IG @pei_li_lin

尤其是這顆球，跟朋友互撞也不怕受傷，在這樣的草地上盡情揮霍汗水，也是和大地相處的一種方式。

圖 / IG @scourpad

地址｜宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路8-2號

電話｜03-9221715

自然圈

自然圈是一個農場露營區，把整個營區分作多個圈，每個圈都是自己人不用擔心與陌生人共處，這樣包廂式的露營空間，多了隱蔽性又保留與大自然相處的空間。很適合三五好友揪團，擁有一片自己的天地晚上可以開party。主打天然不使用農藥，並且串連在地社區，發展理念的有機農業，整個園區在設計上走一個質感路線，並且不斷升級希望帶給圈民更多驚喜。

圖 / IG @iweichiang_maggie 圖 / IG @itscecilia_yun

最特別的不是每個圈有獨立衛浴，而是有個半露天的溫泉池！露營還能泡溫泉真的是很奇妙的體驗。還有整個園區的設計，無論是小石子或是仙人掌，都有種來到美國西部的錯覺，白天很殺底片，傍晚亮起的燈串，更點綴了整個夜晚。人來就好，是自然圈的特色，夜晚的BBQ時間也準備好食材，只需要變身大廚就能享用美味的晚餐，很適合和閨蜜一起來體驗。

圖 / IG @mfjai1222 圖 / IG @linfumei1125

地址｜苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話｜ 0928 691 919

山思雲想

如果你覺得，露營就是要上山，那山思雲想一定很符合你的期待。位處南投竹山，讓人感覺是寧靜與和諧，在高處遠眺的風景搭配雲海，是最適合和自己對話的時刻。老闆很貼心，知道大家在山上不方便，規劃了一泊五食的森活露營，外加職人體驗活動和秘境之旅，讓你在這的兩天一夜每一刻都不浪費。

圖 / IG ＠eight1010

可愛的神燈帳，收服了女孩子的心，帳棚裡的備品和擺設，也看得出他們用心對待每位前來的旅客，用有點年代古物的銅器銀器來裝飾，兼具美和生活的象徵，暫時離開城鎮與山林為伍，拉近與大地的距離。

圖 / IG @iamdaphne73 圖 / IG @mrs.cao_cao 圖 / IG ＠eight1010

地址｜南投縣竹山鎮大林巷坪林林道16-32號

電話｜0933587577

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