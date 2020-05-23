快訊

同婚登記上路將滿一年 全國超過4千對伴侶登記

男大生涉偷拍女老師裙底風光 女師當場逮人：你惹錯人了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台瘋露營！ 5間「懶人露營」免裝備、五星級、與大自然零距離

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG ＠eight1010
圖 / IG ＠eight1010

Shan@ReadyGo

還記得國高中最期待的不外乎是隔宿露營，一整天下來和同班同學共患難，比賽、闖關樣樣來，辛苦一天最後還有營火晚會慶祝，是多麼難地的夜晚！想回味露營的樂趣卻又沒有設備或是沒時間準備，以下這些懶人露營就很適合！不必擔心不會搭帳，也不用煩惱環境太刻苦，一系列的露營場地都規劃好，只要人來就好，五星級的露營讓你捨不得走。

寨酌然

廣闊的入口，沒有制式的大門，就像對即將要入住的旅人，給予一個敞開雙臂的擁抱，一同在這兩天一夜中，體驗大自然的美好。不必擔心技術問題，當你訂好房就能擁有裝備完善的帳篷、一泊二食，外加二個DIY體驗活動，讓大家在露營區裡自由放鬆的享受野外生活。

圖 / IG @kujun0701
圖 / IG @kujun0701
圖 / IG @ying431
圖 / IG @ying431

露營區分三種：野鴿區、野鴨區、老鷹區，區內像是鋪上一層綠色地毯，能恣意縱情的追趕跑跳碰。入夜後還會升起熊熊營火，在大地餐桌上演美食饗宴，有主廚精心烹調餐點，很適合兩家人或親戚團聚歡樂，品嚐美食體驗五感在地生活。

圖 / IG @ying431
圖 / IG @ying431
圖 / IG @becca2231
圖 / IG @becca2231

除了五星級的豪華露營設備，園區在夜晚還提供星空劇院，隨地而坐體驗月光下如痴如醉的戶外電影院，再喝上一杯小酌一下，夜晚就是如此愜意。隔天一早還能預約瑜珈課程，享受早晨陽光和清新的空氣，舒展筋骨開啟一天的活力。

圖 / IG @amy_amis
圖 / IG @amy_amis
圖 / IG @amy_amis
圖 / IG @amy_amis
圖 / IG @angela_chy
圖 / IG @angela_chy

地址｜苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區

電話｜0989-981-285

柚香露露

聽名字就知道，這一定跟柚子有關！因此一踏入園區就能聞到陣陣的柚子飄香。這裡的帳篷有兩種形狀，主要是依據人數去做選擇，皆是冬暖夏涼的材質，所以不用擔心被熱醒或是被冷醒啦！裝飾燈串跟旗子都能跟老闆借，就能把帳篷布置成自己喜歡的樣子，自己只需要準備食材，因為鍋碗瓢盆這裡都幫你準備好啦！

圖 / IG @hi_hanhan_
圖 / IG @hi_hanhan_
圖 / IG @5520_
圖 / IG @5520_

雖然海拔只有180公尺，但腹地遼闊，夜景能見苗栗的燈火綿延如同一條光河，而且帶上牙刷和毛巾就能出發，不同於超五星的懶人露營，整體仍保留一點動手的趣味，很適合國高中同學約起來，一同回味當年的隔宿露營！

圖 / IG @ting_yu0328
圖 / IG @ting_yu0328
圖 / IG @00travel_share
圖 / IG @00travel_share

地址｜苗栗縣銅鑼鄉朝陽村朝北1號

電話｜0900-618-279

那一村

整個園區主打Glamping的住宿體驗，在好山好水的宜蘭礁溪，享受豪華露營的樂趣。園區裡可以體驗划船、健行、戲水、烤肉，完全不擔心會覺得無聊，不過園區內禁止野炊，可以選擇加購下午茶和晚餐，就能整天待在那一村度假，從食宿到娛樂，都安排妥當。

圖 / IG @ant6222
圖 / IG @ant6222
圖 / IG @pei_li_lin
圖 / IG @pei_li_lin

不同於有些露營區需要共用衛浴，這裡每一間都有獨立衛浴，讓人很安心。近期也是很多藝人會隱居的地方，雖然價格偏高，但因為是個難得的露營體驗，因此總是客滿，如果有興趣，一定要提早預約才能順利入住呀！

圖 / IG @scourpad
圖 / IG @scourpad
圖 / IG @pei_li_lin
圖 / IG @pei_li_lin

尤其是這顆球，跟朋友互撞也不怕受傷，在這樣的草地上盡情揮霍汗水，也是和大地相處的一種方式。

圖 / IG @scourpad
圖 / IG @scourpad

地址｜宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路8-2號

電話｜03-9221715

自然圈

自然圈是一個農場露營區，把整個營區分作多個圈，每個圈都是自己人不用擔心與陌生人共處，這樣包廂式的露營空間，多了隱蔽性又保留與大自然相處的空間。很適合三五好友揪團，擁有一片自己的天地晚上可以開party。主打天然不使用農藥，並且串連在地社區，發展理念的有機農業，整個園區在設計上走一個質感路線，並且不斷升級希望帶給圈民更多驚喜。

圖 / IG @iweichiang_maggie
圖 / IG @iweichiang_maggie
圖 / IG @itscecilia_yun
圖 / IG @itscecilia_yun

最特別的不是每個圈有獨立衛浴，而是有個半露天的溫泉池！露營還能泡溫泉真的是很奇妙的體驗。還有整個園區的設計，無論是小石子或是仙人掌，都有種來到美國西部的錯覺，白天很殺底片，傍晚亮起的燈串，更點綴了整個夜晚。人來就好，是自然圈的特色，夜晚的BBQ時間也準備好食材，只需要變身大廚就能享用美味的晚餐，很適合和閨蜜一起來體驗。

圖 / IG @mfjai1222
圖 / IG @mfjai1222
圖 / IG @linfumei1125
圖 / IG @linfumei1125

地址｜苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話｜ 0928 691 919

山思雲想

如果你覺得，露營就是要上山，那山思雲想一定很符合你的期待。位處南投竹山，讓人感覺是寧靜與和諧，在高處遠眺的風景搭配雲海，是最適合和自己對話的時刻。老闆很貼心，知道大家在山上不方便，規劃了一泊五食的森活露營，外加職人體驗活動和秘境之旅，讓你在這的兩天一夜每一刻都不浪費。

圖 / IG ＠eight1010
圖 / IG ＠eight1010

可愛的神燈帳，收服了女孩子的心，帳棚裡的備品和擺設，也看得出他們用心對待每位前來的旅客，用有點年代古物的銅器銀器來裝飾，兼具美和生活的象徵，暫時離開城鎮與山林為伍，拉近與大地的距離。

圖 / IG @iamdaphne73
圖 / IG @iamdaphne73
圖 / IG @mrs.cao_cao
圖 / IG @mrs.cao_cao
圖 / IG ＠eight1010
圖 / IG ＠eight1010

地址｜南投縣竹山鎮大林巷坪林林道16-32號

電話｜0933587577

延伸閱讀>>花蓮海景露營秘境大公開！超豪華海島風 蒙古包帳篷好吸睛

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 秘境 竹山

延伸閱讀

帶毛寶貝跟團出遊 導遊具訓犬專業

影／布農族聖地七彩湖揭面紗 絕美秘境如高山明珠

COACH早秋在紐約市區玩露營 毛襪搭配運動涼鞋穿起來

露營花13700住一帳篷！反應床沒氣被老闆兇 他氣炸：超雷

相關新聞

全台瘋露營！ 5間「懶人露營」免裝備、五星級、與大自然零距離

還記得國高中最期待的不外乎是隔宿露營，一整天下來和同班同學共患難，比賽、闖關樣樣來，辛苦一天最後還有營火晚會慶祝，是多麼難地的夜晚！想回味露營的樂趣卻又沒有設備或是沒時間準備，以下這些懶人露營就很適合！不必擔心不會搭帳，也不用煩惱環境太刻苦，一系列的露營場地都規劃好，只要人來就好，五星級的露營讓你捨不得走。

人氣國民小吃太吸睛！「黑心地瓜球、三色地瓜球」超狂色系洗版IG，全台懶人包不私藏

地瓜球為台灣夜市攤位常見、備受喜愛的銅板價國民小吃，除了大家最為熟悉的雙色QQ球，近年也陸續出現彩色系列，近期甚至有黑色地瓜球，瞬間躍升人氣打卡亮點。今天就為大家統一介紹3+1間的特色地瓜球去處，讓大

2天1夜「閨密輕旅行」推薦！新店景點+美食、烏來住宿都有，照著出遊免煩惱

想來個輕旅行沒太多時間安排？讓小編推薦新店景點、新店美食、烏來住宿給你，和閨密來場一張悠遊卡就能搞定的，兩天一夜閨密旅行吧！照著玩免煩惱，我們出發囉~

上萬朵彩色繡球花齊放！「全台繡球花景點」大公開，美照準備攻佔手機記憶體

終於又等到繡球花開的季節了，有沒有跟小編一樣去年沒有拍到繡球花又苦等一年的呢？這次這次！真的要抓緊時間去賞繡球花阿～這次小編為大家整理出台灣各地能賞繡球花的景點，快帶著朋友、另一半一起拍到記憶體爆炸，洗版洗到讓別人羨慕阿！

怕胖又想吃永和豆漿？最不推薦的「宵夜排行榜」，筆記關鍵吃法睡前也能爽吃

現代人就寢時間越來越晚，睡前更易嘴饞，不吃點東西反而難入眠，因此總在想吃的慾望和怕胖的擔憂中天人交戰。營養師YouTuber品瑄近期推出「永和豆漿吃宵夜攻略」，指出只要一天內不吃過量其實就不會變胖，更

不只六福村、九族好玩！台灣「8大特色樂園」優惠快報，必玩設施快筆記

江湖上有個傳說，只要是畢業旅行就一定會去「1 3 6 9」，這四個數字分別代表了台灣四大主題樂園，但除了這四大樂園外，全台灣其實還有許多遊樂園都非常有特色，海洋公園、小人國、麗寶樂園等，今天就跟著小編的腳步，一起來看看台灣的遊樂園，有哪些好玩的吧，當然還有大家最關注的遊樂園優惠，抓準時機玩的開心。

金針花季來襲！全台8處「金黃花海」大公開，最美公路+山海大景一次看

除了出國追楓賞櫻外，台灣每個季節也有專屬的花季可以欣賞。5月春雨到來，西部平地及東部山上陸續開滿的黃橙色的金針花，每到初夏時節大片金黃盛開，耀眼的隨風搖曳，相當美麗。全台已經進入金針花綻放的季節，本期小編要來為大家介紹台灣八處金針花海，讓大家炎夏也有個賞花的好去處！

浪漫白色地毯必追！「2020油桐花季」全台賞五月雪好去處

春天賞完櫻花、迎接夏季之前，其實還有油桐花可以欣賞！每年三～五月，雪白的油桐花就會盛開，妝點了翠綠的台灣山巒。而油桐花容易掉落的特性，往往會在道路上鋪滿一整條浪漫的白色地毯！

防疫出遊新趨勢：戶外郊區包團！　防疫旅遊3大主題玩法

因為武漢肺炎影響，今年不能出國旅行，也不能去熱門景點人擠人，但是每天都待在家真的好悶？其實只要做好保護措施、勤洗手，有限度的旅遊，像是選擇平日出門或是到人少的戶外郊區走走，還是可以的～這次小編就來推薦三種包團旅遊玩法，讓你可以不接觸陌生人、自在安心做好防疫出遊去！

奶茶控看過來！高雄15間一定要喝的推薦奶茶懶人包

一天不喝奶茶就渾身不對勁的我，嚐遍各種奶茶是一定要的阿！ 奶茶的精華除了茶要香茶味也不能太淡 奶也是一個很重要的的角色呢！

夢幻螢火蟲這樣看！「全台10大賞螢景點」攻略，加碼一日遊推薦路線輕鬆照玩

螢火蟲季來囉~每年的4月到5月底是最容易看到螢火蟲的時機。無論你試想來拍網美照，還是想攜家帶眷來戶外走走，賞螢就是這個時節最潮的玩法啦！小編精選全台十條賞螢景點，讓你遠離人群，來去體驗叢林間的點點星光，享受靜謐夜晚的小確幸。

單車、機車、火車環島！ 超熱血環遊全台：交通景點住宿詳盡攻略

隨著青春的學生時代遠離，你是否很久沒有熱血一次？趁著假期即將到來，除了出國旅行或是待在家與3C設備和Wifi作伴之外，有沒有想過來點不一樣的安排？如果沒有，不妨跟著小編的腳步，來趟難得的環島之旅吧！

熱門新聞

夢時代300坪「巨型珍奶專賣店」 可拍可玩珍奶控必衝

新北、金門合推防疫旅遊 望帶動疫情後的庶民觀光經濟

台中海賊迷必衝！「百變喬巴超人快閃店」超Q打卡點亮相

必拍南瓜隧道！ 后里中社花市季節限定「南瓜節」 可觀賞至6月底

雨天買票、晴天玩耍！六福村「雨天快閃」特惠520元

全台瘋露營！ 5間「懶人露營」免裝備、五星級、與大自然零距離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。