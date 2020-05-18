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人氣國民小吃太吸睛！「黑心地瓜球、三色地瓜球」超狂色系洗版IG，全台懶人包不私藏

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@yen.food.life授權、IG@yunwen.chen授權
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地瓜球為台灣夜市攤位常見、備受喜愛的銅板價國民小吃，除了大家最為熟悉的雙色QQ球，近年也陸續出現彩色系列，近期甚至有黑色地瓜球，瞬間躍升人氣打卡亮點。今天就為大家統一介紹3+1間的特色地瓜球去處，讓大家全台走透透都有機會吃得到！

中興六號咖啡館：黑心地瓜球

圖／IG@yunwen.chen授權
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在介紹繽紛色系前，先跟上台中這家話題度爆表的「黑心地瓜球」！這款地瓜球並非烤焦，而是加入了竹炭粉，才造就了超級搶眼的黑色外皮，還有人形容遠看超像巨型珍珠。小攤位位於中興六號咖啡館，每份地瓜球為50元，現場提供花生、煉乳、蜂蜜、梅子等風味，喜歡鹹口味也有椒鹽及肉鬆可選擇，讓口感變得豐富。只能說太有創意啦，難怪至今都還是審計新村的最新排隊美食！

圖／IG@yunwen.chen授權
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地址：台中市西區中興街六號

營業時間：14:00-售完為止

小8三色地瓜球

接下來為大家推薦彩色系列始祖！「小8三色地瓜球」在台中有各家分店，除了最廣為人知的逢甲店、大慶加盟店，在向上市場、北平路上也有機會吃得到。亮眼的顏色使用天然的黃金番薯、紫肉番薯、橙肉番薯製成，全素所以人人都能吃。一份30元、大份50元，但每顆油炸後都膨脹成圓滾滾的球體，幾乎都快滿出袋子啦！

圖／IG@happy54321012345授權
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地瓜球粉團調製完成後，會整齊切成方體形狀，下鍋後經過擠壓完美變圓，形成大家吃得到的外脆內軟的地瓜球。其實除了中部，花蓮也有美崙分店，而小8最新的竹南店日前已開幕，代表未來出遊嘴饞不怕吃不到啦！

圖／逢甲店IG@ball_ball_ball_888、IG@happy54321012345授權
圖／逢甲店IG@ball_ball_ball_888、IG@happy54321012345授權

小部彩色地瓜球

曾經在嘉義夜市擺過攤的「小部彩色地瓜球」，已經開始轉戰新竹和苗栗囉！同樣吃得到由三種不同品種的黃地瓜、紫地瓜及紅地瓜打造而成的可愛點心，還會加入抹茶粉、火龍果汁調配，形成新一款攻佔社群版面的精美地瓜球！

圖／IG@yen.food.life授權
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小包30、大包50，不過提醒大家老闆每週只會賣四天，且會出沒在不同的夜市，想吃的話記得看好星期和指定地點，才不會撲空囉！

圖／IG@yen.food.life授權
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地點：週一：苗栗銅鑼夜市；週三&五：新竹樹林頭夜市；週六：苗栗公館夜市

營業時間：17:00-售完為止

嘉義：林三色啾啾蛋

圖／IG@fiefie1995授權
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除了高人氣的小8和小部，也有網友眼尖發現嘉義也吃得到三色地瓜球。位於嘉義文化路夜市的「林三色啾啾蛋」，就在文化路郵局教堂正前方，同樣販售真材實料製作的Q彈地瓜球，1份30、2份50元。可愛球狀又有嚼勁的小吃，容易讓人一顆接一顆吃到不停口，如今不論你身處哪個角落，幾乎都能吃得到平價、好吃又好拍的超狂色系地瓜球啦！

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