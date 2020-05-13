聽新聞
test
0:00 / 0:00
怕胖又想吃永和豆漿？最不推薦的「宵夜排行榜」，筆記關鍵吃法睡前也能爽吃
現代人就寢時間越來越晚，睡前更易嘴饞，不吃點東西反而難入眠，因此總在想吃的慾望和怕胖的擔憂中天人交戰。營養師YouTuber品瑄近期推出「永和豆漿吃宵夜攻略」，指出只要一天內不吃過量其實就不會變胖，更列出避雷排行榜、和挑選宵夜的重點吃法，讓大家也能安心吃宵夜。
在最不推薦的宵夜排行榜中，第一名竟是黑馬「小籠湯包」。營養師品瑄分析，咬下會噴汁的食物，高湯中通常都混入脂肪，因此熱量高，加上以一整籠販售的大份量，累積起來最不建議睡前食用。其他依序為「燒餅油條」、澱粉油脂量過多的「鐵板面」、較難消化「飯糰」，還有第五名是千層口感與含油量成正比的「麥芽酥餅」。
飲料界最應該避雷的第一名則是米漿，一杯就達350卡路里，幾乎比一碗飯還高，並超過宵夜主食熱量。而令人意外的是，看似較為健康養顏的薏仁漿，竟然就緊追在後，作為不適合喝的宵夜飲品第二名。
避開上述排行榜，營養師品瑄也推薦了適合大家解饞的宵夜。像是饅頭夾蛋、原味蛋餅、豆沙包等，尺寸建議以自身拳頭為基準，判斷符合自己的宵夜份量，再搭配無糖豆漿，當日的最後一餐就完美解決啦！影片也點出關鍵，建議避開高油類食物，降低消化負擔，若有想吃的高熱量食物則謹記「份量越小越好」。未來如果想吃宵夜，可以考慮照著這些方法，不用強迫自己禁食啦！
延伸閱讀：
．常見早餐評比！「台南牛肉湯、鮮魚湯」被健身網紅評為早餐中的A級？
．份量爆表超欠吃！花蓮最夯中式「錢記早餐」暌違2年回歸，懂加辣椒才叫內行
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言