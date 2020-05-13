怕胖又想吃永和豆漿？最不推薦的「宵夜排行榜」，筆記關鍵吃法睡前也能爽吃

現代人就寢時間越來越晚，睡前更易嘴饞，不吃點東西反而難入眠，因此總在想吃的慾望和怕胖的擔憂中天人交戰。營養師YouTuber品瑄近期推出「永和豆漿吃宵夜攻略」，指出只要一天內不吃過量其實就不會變胖，更列出避雷排行榜、和挑選宵夜的重點吃法，讓大家也能安心吃宵夜。

小籠湯包雖是蒸的烹調方法，但湯汁油脂量高，一籠也超出可攝取的份量，真的想吃建議分享。圖／擷取自 好味營養師品瑄YouTube影片

在最不推薦的宵夜排行榜中，第一名竟是黑馬「小籠湯包」。營養師品瑄分析，咬下會噴汁的食物，高湯中通常都混入脂肪，因此熱量高，加上以一整籠販售的大份量，累積起來最不建議睡前食用。其他依序為「燒餅油條」、澱粉油脂量過多的「鐵板面」、較難消化「飯糰」，還有第五名是千層口感與含油量成正比的「麥芽酥餅」。

米漿澱粉量高，且含花生油、精製糖等成分，被分類為宵夜中最不推薦的飲品。圖／擷取自 好味營養師品瑄YouTube影片

飲料界最應該避雷的第一名則是米漿，一杯就達350卡路里，幾乎比一碗飯還高，並超過宵夜主食熱量。而令人意外的是，看似較為健康養顏的薏仁漿，竟然就緊追在後，作為不適合喝的宵夜飲品第二名。

薏仁漿為不少女生的喜好，但其實睡前卻不太適合飲用。圖／擷取自 好味營養師品瑄YouTube影片

營養師推薦饅頭夾蛋給胃口較大的人。圖／擷取自 好味營養師品瑄YouTube影片

避開上述排行榜，營養師品瑄也推薦了適合大家解饞的宵夜。像是饅頭夾蛋、原味蛋餅、豆沙包等，尺寸建議以自身拳頭為基準，判斷符合自己的宵夜份量，再搭配無糖豆漿，當日的最後一餐就完美解決啦！影片也點出關鍵，建議避開高油類食物，降低消化負擔，若有想吃的高熱量食物則謹記「份量越小越好」。未來如果想吃宵夜，可以考慮照著這些方法，不用強迫自己禁食啦！

營養師建議營養勿重疊，主食和飲料避免都選擇澱粉。圖／擷取自 好味營養師品瑄YouTube影片

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