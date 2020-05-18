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2天1夜「閨密輕旅行」推薦！新店景點+美食、烏來住宿都有，照著出遊免煩惱

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／攝影者：tiffany.1103、33mengshan.wu、valerie1225授權提供, Instagram
圖／攝影者：tiffany.1103、33mengshan.wu、valerie1225授權提供, Instagram

想來個輕旅行沒太多時間安排？讓小編推薦新店景點、新店美食、烏來住宿給你，和閨密來場一張悠遊卡就能搞定的，兩天一夜閨密旅行吧！照著玩免煩惱，我們出發囉~

閨密出去玩-新店景點推薦

新店景點＃1

銀河洞

▲新店景點-銀河洞。（圖／攝影者：mavis.0111授權提供, Instagram）
▲新店景點-銀河洞。（圖／攝影者：mavis.0111授權提供, Instagram）

從銀河洞登山口抵達至瀑布約25分鐘，路程幾乎都是上坡的階梯路，步道整體來說不算太難走，但平常沒運動習慣的話可能會有一點辛苦喔~

和閨密爬到瀑布這邊別忘了幫彼此拍張照片，這個網美必拍角度(如上圖)拍過去，能拍到凹壁上綠色的枝條，和後面的瀑布，看起來就像在仙境一樣。

體力許可的朋友爬到步道底端後，會看見一座呂洞賓廟，在地理位置與氣候的影響下，呂東賓廟內十分涼爽，略作休息後可再走通往貓空的步道，抵達後可以搭貓纜或在木柵走走喔~

＊大眾運輸：於新店捷運站搭乘綠12公車，在銀河洞站下車步行約15至20分鐘即可抵達。

＊自駕：可定位「新店銀河仙境福德祠」比較好找到喔~

新店景點＃2

和美山步道

▲新店景點-和美山步道。（圖／攝影者：jzwu870920授權提供, Instagram）
▲新店景點-和美山步道。（圖／攝影者：jzwu870920授權提供, Instagram）

螢火蟲季剩下三個禮拜左右，快把握時間來看螢火蟲。來新店玩的朋友不妨安排到和美山步道賞螢，夜幕降臨時林野間的點點星光，讓人有置身在星空中一樣的夢幻感受。

螢火蟲最佳的觀賞時間是晚間六點到八點，太晚去的話可是會吵到螢火蟲休息喔！去看螢火蟲的朋友，記得用紅色玻璃紙包住手電筒，比較不會傷害到螢火蟲。

＊交通方式：新店捷運站出站後，經碧潭吊橋後即可抵達登山口。

新店景點＃3

濛濛谷

▲新店景點-濛濛谷。（圖／攝影者：tiffany.1103授權提供, Instagram）
▲新店景點-濛濛谷。（圖／攝影者：tiffany.1103授權提供, Instagram）

濛濛谷這個近年來「再次」流行起來的約會勝地，是60年代年輕情侶烤肉、散心的約會好地方。這個隨便拍都好拍的濛濛谷，因為IG的流行又再次爆紅。建議來玩的朋友可以把濛濛谷、銀河洞等週邊打卡碧拍景點排在一起呦~

＊交通方式：於新店捷運站轉849公車至屈尺站下車，再步行(約25~30分鐘)抵達。

新店景點＃4

烏來

▲新店景點-新店近郊烏來。（圖／攝影者：juc19861授權提供, Instagram）
▲新店景點-新店近郊烏來。（圖／攝影者：juc19861授權提供, Instagram）

許多人都覺得烏來很遠很難到達，但其實烏來就離新店不遠，從新店搭公車就可以抵達。在烏來這個都市近郊，好好放鬆一下和閨蜜一起去踏青，享受放鬆舒服的假日時光。

「烏來」二字，就是泰雅族語裡的溫泉之意，說到烏來這個景點，在許多人腦中早已把這個地方和溫泉畫上等號，許多人都覺得烏來是個冬季景點，但其實烏來還有不少適合夏日來踏青的好去處！

＊交通方式：新店捷運站搭 849 公車即可抵達烏來。

新店景點＃5

雲仙樂園

▲新店景點-雲仙樂園。（圖／攝影者：rqy12369授權提供, Instagram）
▲新店景點-雲仙樂園。（圖／攝影者：rqy12369授權提供, Instagram）

雲仙樂園是一個很復古的樂園，雖說其設施比不上台灣前幾大樂園刺激。但是這種復古簡單的小美好，讓人漫步於林野間的樂園，心靈非常平靜舒服。這個樂園是全台唯一有車也到不了的樂園，想到雲仙樂園就要搭空中巴士，搭乘用纜線吊著的巴士一路向上過程非常有趣。

新店景點＃6

內洞國家森林遊樂區

▲新店景點-內洞國家森林遊樂區。（圖／攝影者：33mengshan.wu授權提供, Instagram）
▲新店景點-內洞國家森林遊樂區。（圖／攝影者：33mengshan.wu授權提供, Instagram）

位在烏來的內洞國家森林遊樂區，曾因為蘇迪勒颱風襲擊而重創，歷經三年的封園與重建於2018年再次開放。園區內的步道很平緩適合闔家旅遊，漫步於林野間的步道還可以吸收自然的芬多精和負離子！

▲新店景點-內洞國家森林遊樂區。（圖／攝影者：yichiachien授權提供, Instagram）
▲新店景點-內洞國家森林遊樂區。（圖／攝影者：yichiachien授權提供, Instagram）

園區內最著名的即是圖片裡的這座「信賢瀑布」，拍起來非常壯觀美麗，到了烏來除了吃美食、泡湯，和好閨密一起運動，來走走內洞國家森林遊樂區也是不錯的選擇。

閨密愛打卡-新店美食推薦

新店美食＃1

在家吃飯-Ma Maison

▲新店美食-在家吃飯-Ma Maison。（圖／攝影者：mamaison20170915授權提供, Instagram）
▲新店美食-在家吃飯-Ma Maison。（圖／攝影者：mamaison20170915授權提供, Instagram）

對小編而言和一個人相處舒服是成為閨密最重要的部分，而這家家庭餐廳也給人這樣的感受。美味簡單的家常料理，讓饕客們能夠吃到食物最純粹美好的原味。

在外面吃飯，為了美味的過度調味，並不是我們身體真正需要的，如果妳也對精緻食物乏味了，那就在家吃飯吧！

＊地址：新北市新店區百忍街17巷2號

＊平均消費：約80~200元

＊營業時間：11：30~15：00 /17：00~21：30(週一公休)

新店美食＃2

花草慢時光

▲新店美食-花草慢食光。（圖／攝影者：brunch_by_the_park授權提供, Instagram）
▲新店美食-花草慢食光。（圖／攝影者：brunch_by_the_park授權提供, Instagram）

小編身為超愛吃的大食女，非常推薦花草慢食光給想要飽餐一頓的朋友。除了料好實在的高CP值餐點外，花草慢食光的室內裝潢以乾燥花為主題，超級美的~和閨蜜一起在繁花盛開下，來場美食饗宴吧！

小編貼心提醒，這家裝潢布置水噹噹的餐廳生意非常好，建議要先預約以免向隅。

＊地址：新北市新店區中華路54巷26號

＊平均消費：190~350元

＊營業時間：平日→9：00~17：30/ 假日→9：00~20：00(週二公休)

新店美食＃3

青立方

▲新店景點-青立方。（圖／攝影者：valerie1225授權提供, Instagram）
▲新店景點-青立方。（圖／攝影者：valerie1225授權提供, Instagram）

位在新店山區的青立方咖啡，以磚紅色的拱牆造型出名有「磚紅版的天空之城之稱」，古色古香的風格，配上靜謐雅致的環境，令人有種復古而陶醉的感受。

青立方的餐點為義式料理，中餐時段有燉飯和義大利麵可以做選擇，下午時段則提供炸物和輕食為主。其地理位置接近新店景點—銀河洞，小編推薦你可以把這兩個景點排在一起呦~

▲新店景點-青立方。（圖／攝影者：angelababy082272授權提供, Instagram）
▲新店景點-青立方。（圖／攝影者：angelababy082272授權提供, Instagram）

＊地址：新北市新店區銀河路98號

＊平均消費：260~500元

新店美食＃4

瀑布3号

▲新店景點-瀑布3号。（圖／攝影者：mia0528授權提供, Instagram）
▲新店景點-瀑布3号。（圖／攝影者：mia0528授權提供, Instagram）

這家在烏來的玻璃屋餐廳，和許多餐廳一樣有室內、和室外的座位，但特別的是它的建築構材是玻璃，坐在室內的玻璃物內非常的夢幻，而室外空間更是在瀑布前放了一座沙發，讓人有一種以自然為家的舒適感，整個空間就像自家客廳的放鬆感受。

＊地址：新北市烏來區瀑布路3号號

＊平均消費：200~500元

＊營業時間：10：00~18：00

新店美食＃5

水芙蓉現烤小米麻糬

▲新店美食-烏來水芙蓉現烤小米麻糬。（圖／攝影者：wulai_rice_cake授權提供, Instagram）
▲新店美食-烏來水芙蓉現烤小米麻糬。（圖／攝影者：wulai_rice_cake授權提供, Instagram）

這家口味多元，口感Q彈富有嚼勁的小米麻糬，在網路上可是有「每來必吃」的高評價。這個讓人一吃就愛上的美味，只要佛心銅板價35元，啊斯~一想到就讓小編口水直流，好想手刀殺去烏來呦~

＊地址：新北市烏來區烏來街10號

＊平均消費：35~100元

閨密談心夜-烏來住宿推薦

烏來住宿＃1

烏來輕井澤溫泉旅館

▲烏來住宿-烏來輕井澤溫泉旅館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲烏來住宿-烏來輕井澤溫泉旅館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

錯開烏來的旅行旺季，房價真的超划算！位在山區的烏來，剛入下的夜晚天氣還算涼爽，快把握酷夏來臨前的泡湯小確幸！

到了溫泉聖地，房間內有自己的獨立湯池，真的超享受，還可以必免疫情期間和大家擠大眾池，讓妳和閨密不必心驚驚。在烏來泡湯能放鬆筋骨又能養顏美容，摸蜊仔兼洗褲。

▲烏來住宿-烏來輕井澤溫泉旅館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲烏來住宿-烏來輕井澤溫泉旅館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

烏來住宿＃2

烏來湯館溫泉

▲烏來住宿-烏來輕井澤溫泉旅館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲烏來住宿-烏來輕井澤溫泉旅館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

房型多元、價位友善的烏來湯館溫泉，房間內也附有獨立湯屋，大廳還有大面落地窗能讓妳眺望烏來的山林之美。烏來湯館房間內整體設計走的是溫馨舒適的風格，房間內的空間和陳設也非常大方舒適。

此外，從烏來湯館到小編前面介紹的雲仙樂園約半小時車程就能抵達，入住烏來湯館的朋友可以去走走看看。

▲烏來住宿-烏來湯館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲烏來住宿-烏來湯館。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

 

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