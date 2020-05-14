上萬朵彩色繡球花齊放！「全台繡球花景點」大公開，美照準備攻佔手機記憶體

終於又等到繡球花開的季節了，有沒有跟小編一樣去年沒有拍到繡球花又苦等一年的呢？這次這次！真的要抓緊時間去賞繡球花阿～這次小編為大家整理出台灣各地能賞繡球花的景點，快帶著朋友、另一半一起拍到記憶體爆炸，洗版洗到讓別人羨慕阿！

陽明山竹子湖、水車寮步道

超美花海盡收眼底

陽明山繡球花。 圖／FunTime

陽明山只要一到假日就會湧現人潮，現在多了繡球花人潮變得更多了！！！但再怎麼人擠人都還是澆不熄想看繡球花的心啊～陽明山每到5月下旬開始就有「繡球花花海」的美稱！陽明山真的是台北後花園，交通方便簡單易達、登山步道完善，各種顏色的繡球花皆有，難怪許多人都會慕名而來！

陽明山水車寮步道。 圖／Flickr

一下車會先到達的是水車寮步道高家繡球花田，這周圍其實都已經佈滿了繡球花，之後再往裡面走一點就會到達竹子湖，感覺就像踏入秘境般的夢幻，在以前繡球花只是花農種植拿來販賣的，一直到最近繡球花開始大量種植，湧入觀光人潮，也才有如此繁多的繡球花讓大家觀賞！

小提醒☛園區沒有開放採花，如帶寵物，也要抱著，否則算一個人的入場費哦！

花季：2020/3/27～6/21（與海芋季串聯登場）

地址：112台北市北投區竹子湖路30號

門票：100元

開放時間：9:00～18:00

交通方式：搭乘捷運至石牌站後，再轉乘小8公車在竹子湖站下車。

陽明山大梯田花卉生態農園

來一趟就能欣賞所有色系的繡球花

大梯田花卉生態農園。 圖／FunTime

同樣是在陽明山，除了上述的地點之外，還有大梯田花卉生態農園可以賞繡球花！比起竹子湖、水車寮步道，這裡的規畫更加完善，因為是梯田的地形，繡球花之間的距離較大，步道也較寬敞，比較不容易踩踏到繡球花！而也因為此地形，讓你在拍照的視覺效果上，像是繡球花一層又一層的圍繞在你的上方，讓你拍照拍得無法自拔阿！因為走到園區需要走一段石子斜坡，園區又蠻大的，建議穿著舒適好走的鞋子喔！

花季：五月上旬至七月上旬

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

入園費用：100/人（可抵消費）

營業時間：9:00-18:00（週二公休）

交通方式：搭乘捷運至石牌站後，再轉乘小8公車在竹子湖站下車步行5分。

大賞園繡球花田

融入整片繡球花

大賞園繡球花田。 圖／IG, scencesss

除了竹子湖之外，陽明山還有一處非常適合賞繡球花的地方，那就是大賞園繡球花田！這裡視野非常寬闊，整片的繡球花海都能融入到你的照片裡，許多女生都會來這裡拍照，甚至還會有新娘來這裡拍婚紗呢！此外，在繡球花花季之前，這裡可是有一大片的海芋，網友們都超級推薦來這裡採海芋！現在繡球花季已經開跑了，現在白色繡球最多，預計五月中以後五顏六色的繡球花會逐漸盛放！

花季：五月上旬至七月上旬

地址：台北市北投區竹子湖路67-7號

入園費用：100/人

營業時間：07:30-18:00

交通方式：捷運石牌站轉乘小8公車，於風架口下車後步行7分鐘

台灣花鳥園

溫帶花園天堂

台灣花鳥園。 圖／IG, conniewu_0319

位於新竹關西的台灣花鳥園可以說是全台第一座平地溫室花園，園區內會依據季節變化種植不同的花卉，讓你一年四季都能欣賞到如此美麗的花朵！目前正值繡球花季節，園內更是有上萬朵的繡球花，宛如置身在城堡般的花園裡，園區內還有餐飲服務，邊賞花邊喝下午茶絕對是最佳選擇了！

花季：五月上旬至七月中旬

地址：新竹縣關西鎮石光里3鄰76巷7號

入園費用：全票200元，優惠期間150元（可抵消費）

營業時間：

10:00-17:00，週一至週五休園，週一、二遇連續假日則照常營業

※園區目前因應疫情休園一個月，開園資訊請見 園區官方FB

交通方式：國道3號關西交流道（79公里處） 下往新埔方向直行約八分鐘，看到台灣花鳥園招牌右轉

雪霸休閒農場

上萬朵繡球花齊放

雪霸休閒農場。 圖／IG, luke_liu.tw

來到雪霸休閒農場，首先會見到雲海咖啡廳前的繡球花，正值花開時期，每一朵繡球花都開到飽滿，走在步道上兩側皆被繡球花包圍，真的會非常興奮阿！！除此之外，這裡更是有提供住宿，和咖啡廳，如果不想要人擠人，來雪霸休閒農場賞花是一個新選擇！

花季：五月中旬至六月下旬

地址： 311新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

入園費用：無

交通方式：開車自行前往由清泉往觀霧的大鹿林道，在里程21.5公里處，即為農場的入口，循著道路穿過濃密的原始森林，約460公尺即可抵達

杉林溪森林生態渡假園區

休閒度假又能賞花

杉林溪森林生態渡假園區。 圖／IG, miaminiworld

杉林溪森林生態渡假園區雖然路途稍微遙遠了一些，但因為位於山上，花季都比較長，想避開人潮的賞花的你，可以趁著週末來這裡一趟，園區內的繡球花品種眾多讓你可以一次看得夠！算是中部地區規模較大的賞花景點了！

花季：五月中旬至七月下旬

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

入園費用：不分平假日 原價 300元，優惠期間全票250元、優待票200元、博愛票150元

交通方式：搭火車至台中火車站步行約10分鐘至干城站→轉乘員林客運（路線6871）至杉林溪森林生態渡假園區

官網：杉林溪森林生態渡假園區>>

青山農場

東部賞繡球花景點

青山農場。 圖／Flickr

東部的朋友們也能賞繡球花！！位在台東太麻里的青山農場，農場擁有一片私人的花木園區，主人相當用心在整理花卉，每年春天可以賞櫻花， 四月有百合花，五六月有繡球花，八九月有金針花，相當豐富！相較北部陽明山上的繡球花，青山農場的繡球花較為低矮，但盛開的程度也不輸其他景點，趁著暑假安排一趟東部之旅，來欣賞繡球花吧。每年繡球花大約在五月中到五月底就會盛放，但今年暖冬的緣故時間較難捉摸，預計在5月底時花況會很美喔~趕緊趁著假日到東部賞花吧！

花季：五月中旬至七月中旬

地址：台東縣太麻里鄉大王村佳崙17鄰196號

入園費用：40元清潔費，不能抵園區消費

營業時間：09:00–21:00

交通方式：行經南迴公路（台九線），找到太麻里鄉的中油加油站，延此條金萱路一路上山即可到達

官網：青山農場>>

繡球花真的長的好可愛，整片的繡球花又有不同的美，介紹完台灣各地賞繡球花的地點，讓小編都想先衝一波了，真的不要再猶豫了，不然錯過就要再苦等一年了啦！

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