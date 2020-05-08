不只六福村、九族好玩！台灣「8大特色樂園」優惠快報，必玩設施快筆記

江湖上有個傳說，只要是畢業旅行就一定會去「1 3 6 9」，這四個數字分別代表了台灣四大主題樂園，但除了這四大樂園外，全台灣其實還有許多遊樂園都非常有特色，海洋公園、小人國、麗寶樂園等，今天就跟著小編的腳步，一起來看看台灣的遊樂園，有哪些好玩的吧，當然還有大家最關注的遊樂園優惠，抓準時機玩的開心。

台北-兒童新樂園

兒童新樂園。 圖／Flickr

全台灣唯一專為兒童設立的遊樂園，就是台北士林的兒童新樂園拉，兒童新樂園在2014開幕，整個園區都能用悠遊卡進行消費，超方便，和其他遊樂園不一樣的是兒童新樂園超高的CP值，園區的入場費只要30元，每項遊樂設施逐個收費，最便宜的才20元，不用擔心花很多錢沒幾個敢玩，想玩再花錢！陪朋友進去幫顧包包只要付入場費，真的超貼心，在貴桑桑的台北市能有這樣的好地方，你還不去嗎？

必玩設施：摩天輪、宇宙迴旋、魔法星際飛車

營業時間：

平日：9:00-17:00

假日&寒暑假：09:00-20:00

入園費：30

兒童新樂園優惠快報：

一日票優惠：全票200元、優待票180元（含入園費及13項大型遊樂設施無限暢玩）

桃園-小人國

小人國。 圖／IG, norainsuu

小人國可以說是許多人童年的回憶，從1984年開幕到現在，目前市面上的大型遊樂園都要叫他一聲大哥呢，而小人國歷久不衰的原因就是它有著非常鮮明的特色，像是有著各國名勝古蹟的迷你世界以及不畏風雨的歐洲室內樂園都是讓它始終人氣不減的原因，而且這裡的每項設施大人小孩幾乎都能玩，是親子共遊的好去處呢。

必玩設施：迷你世界、轟浪、室內雲霄飛車

營業時間：

平日：09:00-16:30

假日：09:30-17:00

票價：

全票：499

幼童票、博愛票：399

小人國優惠快報：

【2020春季限定 網路商城線上旅展】

預購期間：109.4.24-109.4.27

適用對象：3歲以上皆適用

單人一日獨享票：299元

無限暢遊雙月票：599元（無限暢玩5、6月，再贈暑假7、8月免費玩！）

更多優惠資訊及辦法請詳見官網

新竹-六福村

主題樂園

六福村。 圖／IG, tzu_ps

曾經有網友在PTT上問說：誰是台灣遊樂園的霸主？在這眾多的遊樂園中，被鄉民譽為台版迪士尼的六福村，可是獲得了網友們一面倒的支持呢！可見六福村在台灣人心中有著不可動搖的地位，像是笑傲飛鷹、大怒神、火山歷險、急流泛舟都是六福村必玩的設施，小編當時還發明了個玩法，先玩三次急流泛舟把全身淋濕，再去搭笑傲飛鷹就能把全身吹乾啦XD

除了遊樂園區外，六福主題樂園另一個特色就是有著上千種非洲動物的動物園區，六福動物園與台灣其他動物園非常的不一樣，像是搭乘籠車與獅子、老虎等猛獸零距離接觸，還有跟環尾狐猴的親密餵食體驗，都是在台灣其他動物園體驗不到的！

六福水樂園

六福水樂園。 圖／IG, h.yu316

如果是夏天來到六福村小編建議大家上午可以先去遊樂園和看動物，下午的時候就是轉戰六福水樂園的絕佳時機拉，六福水樂園園區內總共有15項遊樂設施，讓小編最最印象深刻的就是冰凍滑道拉。冰凍滑道雖然看起來像是普通的滑水道，但是它滑道的表面溫度只有6度，「咻～」的滑下去，整個人瞬間急凍，是所有設施裡面小編最喜歡的

六福莊

六福莊。 圖／agoda

在遊樂園玩累了後，小編推薦可以入住六福村旁的度假飯店－六福莊。六福莊不只是個ㄧ般的度假飯店，他是全台灣一結合了動物園的度假村，只要打開房間窗戶就能看到長頸鹿在你身邊，時不時還會有狐蒙來找你串門子，這麼有趣又好玩的地方，一定要來體驗看看。

必玩設施：笑傲飛鷹、急流泛舟、冰凍滑道

營業時間：

平日：09:00-17:00

暑假：09:00-20:00

水陸雙園票價：

全票：1299

學生票：1199

單一樂園票價：

全票：750

午後票：550

六福村優惠快報：

【假日親子出遊首選！】

假日限定親子一大一小套票(含六福村門票) NT999

銷售日期：即日起-2020.04.30

使用日期：2020.04.01-2020.06.30

購票地點：六福村官網商城

活動說明： 含六福成人票 1張、學童票1張，限假日入園，優惠期限至2020/6/30

更多優惠資訊及辦法請詳見官網

台中-麗寶樂園

麗寶水樂園 馬拉灣

麗寶水樂園 馬拉灣。 圖／IG, bestdayever_rockypan

「咚咚嘿、咚咚嘿」聽到這熟悉的咒語，大家應該知道小編要介紹的是甚麼了吧？沒錯，就是麗寶馬拉灣啦！麗寶樂園位在台中，是個結合了outlet、陸上、水上樂園的複合式遊樂區。

馬拉灣水上樂園是目前全台最大的水上樂園，相信去過的人都知道裡面最好玩的設施就是大海嘯拉，大海嘯是全東南亞最大的人工造浪池，每到整點會隨著遊客「咚咚嘿」的吶喊，造出超過三公尺的巨浪，刺激程度可是全台唯一，而其他的像是抖抖橋、碰碰船也都非常熱門。暑假的時候，馬拉灣還會舉辦泡泡電音趴、最嗨啤酒季等活動，千萬不要錯過。

麗寶陸樂園 探索世界

麗寶陸樂園 探索世界。 圖／IG, yaozhou828

如果你不喜歡玩水也沒關係，探索樂園的好玩程度可不輸馬拉灣呢！探索世界是全台灣最大的遊樂園，雖然如此但還是有許多熱門設施需要排隊，像是結合了泛舟及雲霄飛車元素的「火山歷險」、還有每玩必濕的「叢林泛舟」，都是超熱門又超好玩的設施，最後小編推薦一定要玩園區內最刺激的「搶救地心」，它是全台唯一的斷軌式雲霄飛車，會讓你在35公尺的高空下自由落體、又會以95公里的速度垂直俯衝，想要追求刺激的人，來這就對了！

必玩設施：馬拉灣大海嘯、異次元風暴、火山歷險、搶救地心

營業時間：

平日：09:30-17:00

假日：09:30-20:00

水陸雙園票價：

全票：899

學生票：799

單一樂園票價：

全票：750

午後票：450

麗寶樂園優惠快報：

【麗寶樂園線上旅展！】

1.優惠最低37折起

2.樂園門票、住宿、卡丁車等多項優惠

3.週四限時快閃日（4.23 、4.30、 5.7、 5.14 ）中午12:00準時開搶～

詳細優惠資訊及辦法請詳見官網

南投-九族文化村

九族文化村。 圖／IG, kiss123ff

想要賞美景，又想要玩遊樂園的話，南投九族文化村絕對是你的首選！九族文化村緊鄰日月潭，是小編私心覺得台灣景色最美的遊樂園，可以直接從園區內搭乘纜車直達日月潭，在搭纜車時可以俯覽整個日月潭，將山水美景盡收眼底。而園區內的設施也都刺激到不行，像是有著4.5G力的雲霄飛車-馬雅探險、超過80公尺高的自由落體-UF，都是園區內必玩的設施。

西班牙森林水樂園。 圖／IG, jay_19930518

2018年園區還新增了全新的遊樂設施「西班牙森林水樂園」，讓你可以在優雅的中世紀城堡中，暢玩刺激的水上設施。

小編偷偷說：在每年2-3月的時候，是九族櫻花祭，屆時整個園區都能看到盛開的櫻花，是個絕佳的賞櫻景點呦

必玩設施：西班牙森林、UFO、馬雅探險、日月潭纜車

營業時間：

平日：09:30-17:00

假日：09:30-17:30

票價：

全票：850

兒童票：650

九族文化村優惠快報：

【日月潭螢火蟲季】

適用日期：2020.4.1-2020.5.31

優惠內容：九族文化村免憑證一率優惠價650元（含贈纜車搭乘）

詳細優惠資訊及辦法請詳見官網

雲林-劍湖山

劍湖山

劍湖山。 圖／IG, mia_712

台灣遊樂園三巨頭「369」當中的劍湖山，可謂是台灣遊樂園界的經典，開幕超過30年的劍湖山，在2000年的時候引進了全台最刺激的雲霄飛車G5，至今也是全台學生們畢旅必挑戰的刺激設施。現在的劍湖山除了遊樂設施外，更精心推出許多特色活動，像是驚嚇列車、勇闖恐龍島都廣受遊客喜愛。

小威の海盜村

小威の海盜村是劍湖山夏日限定的水樂園，顧名思義就是以北海小英雄為園區的主題拉，走在海盜村內時不時可以看見可愛的維京海盜們穿雖在其中，而且許多設施也都與情境有所連貫像是小威漂漂河、維京巨浪都是能讓大人小孩一起唱玩的設施，那如果想要追求刺激的話小編建議一定要玩「尖叫無底洞」它是全台唯一的水上自由落體設施，讓你從3層樓的高度垂直下滑，刺激到連綜藝玩很大都特地前來拍攝呢。

必玩設施：G5、驚嚇列車、尖叫無底洞

營業時間：

平日：09:00-16:30

假日：09:00-17:00

票價：

成人票：899

午後票：450

劍湖山優惠快報：

【期間限定優惠】

活動日期：2020.5.31

優惠內容：

當日壽星門票免費

當月壽星門票200元

與壽星同遊慶生價每人500元

詳細優惠資訊及辦法請詳見官網

高雄-義大遊樂世界

義大遊樂世界。 圖／IG, empty_860218

說到台灣遊樂園的南霸天？當然是有著希臘風情的義大遊樂世界！義大遊樂園是台灣近幾年來後起之秀，憑藉著Outlet購物中心以及希臘情境的主題樂園，叱吒整個中南部，小朋友想去遊樂園，爸媽就去順便逛街多方便。小編每年過年回家時，絕對會去義大走一遭，遊樂園內的47項遊樂設施到現在還沒全玩完呢。

必玩設施：超級水戰、動感台灣、飛越愛情海

營業時間：09:00-17:30

票價：

全票：899

午後票：650

義大遊樂世界優惠快報：

【揪團玩樂園】

活動日期：2020.4.1-2020.4.30

優惠內容：學生憑學生證、兒童憑健保卡入園通通只要10元

詳細優惠資訊及辦法請詳見官網

花蓮-遠雄海洋公園

遠雄海洋公園。 圖／IG, epayfun

花蓮海洋公園是台灣非常有特色的遊樂區，整個園區共有八大主題區、四大主題表演，每一項都與海洋生態有所關聯。有可愛的海豚表演、海獅表演，也有遊樂設施像是海盜船、碰碰船、飛旋海豚等可以玩，水族館內除了各式可愛海底生物外，海底隧道更是不容錯過，抬頭就能看見魚群們環繞著，不敢玩遊樂設施的朋友，來海洋公園最適合！

必玩設施&表演：海洋劇場、黑鬍子海盜船、碰碰船

營業時間：

平日：09:30-17:00

假日：09:00-17:00

票價：

全票：890

優待票：790

花蓮海洋公園優惠快報：

【親親海洋體驗】

優惠期間：2020.04.10-2020.05.31

親親海豚體驗 優惠價：2700/人 (原價$3600)

親親海獅體驗 優惠價：1900/人 (原價$2800)

詳細優惠資訊及辦法請詳見官網

看到這裡是不是覺得小小的一個台灣，就有這麼多遊樂園，實在是一件非非非常幸福的一件事，這些遊樂園不僅陪著我們長大，到了現在也都各自提升了樂園的品質，別再以為只有迪士尼樂園和環球影城，不出國也有遊樂園可以玩，下次假期到來，不妨到遊樂園走走，暢玩一下吧！

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