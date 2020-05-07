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金針花季來襲！全台8處「金黃花海」大公開，最美公路+山海大景一次看

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

除了出國追楓賞櫻外，台灣每個季節也有專屬的花季可以欣賞。5月春雨到來，西部平地及東部山上陸續開滿的黃橙色的金針花，每到初夏時節大片金黃盛開，耀眼的隨風搖曳，相當美麗。全台已經進入金針花綻放的季節，本期小編要來為大家介紹台灣八處金針花海，讓大家炎夏也有個賞花的好去處！

★東部花期：每年約4月至10月

★西部花期：每年約5月至6月

花蓮玉里高寮平地

最美的沿海公路之一

花蓮玉里高寮平地。 圖／IG, wangjenching
花蓮玉里高寮平地。 圖／IG, wangjenching

想到東部看花海，不必要等到七八月，也不一定要跑到山上！花蓮193縣道是全台最美公路之一，沿線風景遼闊，躍入視線內的山海及田園風光讓人深深著迷，每年5月，這裡可以欣賞到大片的平地金針花海，還能遠眺六十石山，絕對是5月來花蓮必去的景點！

花季：5月

地址：193縣道105.5-106.5k處

交通：國道5號蘇澳出口→台9線→在鳳林鄉左轉花46鄉道→過箭瑛大橋右轉即是193線道

花蓮嘉德萱草花田

平地金針花種類眾多

花蓮嘉德萱草花田。 圖／IG, abbylu0214
花蓮嘉德萱草花田。 圖／IG, abbylu0214

位於吉安鄉廣豐路上的嘉德萱草花田，是花蓮另一個賞金針花的好地點。嘉德萱草花田原是花蓮當地經營多年的農業資材行，經過農業改良場技術授權，努力培育數種金針花品種，每到花季，平地金針花綿延，不僅平地就可以種植，顏色還非常豐富。目前這裡共有五種不同品種的金針花，分類一號到五號，分別取名為豔紅佳人、甜蜜佳人、俏佳人、黃天鵝等。

門票：免費參觀

開放時間：6:00-17:00

花季：4月至5月

地址：花蓮縣吉安鄉稻香村廣豐路、廣賢二街口

交通：從花蓮火車站搭花蓮客運南線（經台九線、花東縱谷）1121或1122路線，在【稻香站】下車（鐵路平交道紅綠燈下），找到往東的方向，即是廣豐路。直行步行約10分鐘600公尺與廣賢二街交叉路口處，即可到達花田。

台中沐心泉休閒農場

視野遼闊可以遠眺山景的金針花海

台中沐心泉休閒農場。 圖／IG, sienna_0409
台中沐心泉休閒農場。 圖／IG, sienna_0409

台中沐心泉休閒農場腹地遼闊，放眼望去盡是滿山翠綠的原始林木，由於地處高海拔，還可以遠眺酒桶山、台中港、大雪山，遼闊的景緻令人讚嘆，傍晚可以俯瞰整片霓紅燈海的台中盆地，抬頭就可以望見滿天星空。沐心泉休閒農場每年五月都會盛開成一片金針花海，整座山染上了黃橙色彩，相當耀眼。

門票：150元，可折抵園內消費100元

開放時間：9:30-18:00（假日延長至18:30）

花季：5月至8月

地址：台中市新社區中和里中興街60號

交通：國道1號由【中清交流道】下走松竹路，往大坑方向經東山樂園，過中興嶺再往新五村方向直走，見往中和村指標右轉，經一段山路，遇大三叉路口，右轉往中和村，直行經中和國小（在此之前可依薰衣草森林路標走）再往前行約5~7分鐘左右，看見沐心泉招牌依山路向上即可到達

台中港旅客服務中心

旅客接待服務也是週末賞花好去處

台中港旅客服務中心。 圖／IG, tina_lee0129
台中港旅客服務中心。 圖／IG, tina_lee0129

每年夏季是最適合欣賞黃澄澄金針花海的季節，台中港旅客服務中心斥資700萬元於停車廣場打造金針花海，每年五月金針花開季節到來，就可以看見大片金黃相繼盛開，不用大老遠跑到花東縱谷也能享受賞花的樂趣。這裡不僅是旅客的接待橋梁，同時也是週末假期賞花的最佳好去處！

花季：5月至6月

地址：台中市梧棲區中二路一段9號

交通：由國道四號往西→直達旅客服務中心

彰化花壇虎山巖

首波金針花季在彰化

彰化花壇虎山巖。 圖／IG, yulianhan0205
彰化花壇虎山巖。 圖／IG, yulianhan0205

彰化花壇虎山巖旁的山丘上，種滿3萬株的金針花，今年從四月下旬就開始開花，五月就能欣賞到滿山的金黃。雖然這座山丘佔地不大，但是梯田形式的山坡，每層都有走道在其中，走在步道上金針花就開在腳邊，可以近距離觀賞！山腳下有小賣部和休息座，開車來的朋友們也可以停在山下的大型停車場，非常方便呢～

花季：4月底至6月

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

交通：國道三號202-快官出口→台74甲→中央公路右轉台139縣道→左轉聽竹街→左轉虎山街

嘉義梅山橫山屏休閒園區

南部也能看到美麗金針花海

嘉義梅山橫山屏休閒園區。 圖／IG, may80242000
嘉義梅山橫山屏休閒園區。 圖／IG, may80242000

如果大家覺得到東部賞花太遙遠，台灣南部也有可以欣賞到金針花的地方唷！金針花約在母親節前後開花、又被稱作「母親花」，嘉義梅山橫山屏休閒園區由廟方大量植栽，每年五月春雨過後，盛開漂亮的金針花海，園區內除金針花之外，還有桂花步道、櫻花步道、野薑花步道，多元的植物生態區，不同的季節都有不同的景致，超棒der～

門票：免費參觀

開放時間：24小時

花季：5月至6月

地址：嘉義縣梅山鄉中山路828巷31附6號

交通：國道三號→接78東西向快速道路→於古坑下接省道台三線→於台三線267km處即達橫山屏休閒園區

台東太麻里金針山休閒農業區

最大也最知名的的金針花之鄉

台東太麻里金針山休閒農業區。 圖／IG, kaomay0814
台東太麻里金針山休閒農業區。 圖／IG, kaomay0814

台東太麻里是金針花的故鄉，毗鄰金峰鄉、達仁鄉，呈現狹長型的地形分布。金針花由於適應還境的能力相當強，主要生長於海拔700~1000公尺。花東山區地理氣候清爽、陽光充足，太麻里最大也最為知名，「金針花的故鄉」之稱也因此而來。每年金針花盛開時，都會舉辦太麻里金針花季活動，當地業者也會提供相關套裝行程，想看金針花的朋友們一定要來瞧瞧！

小編提醒你：山路多連續蜿蜒且地面不平，行車需要特別注意，另外，金針山海拔約1340公尺，與地面溫度有些許差異，多帶件外套、注意保暖。

門票：免費參觀

開放時間：24小時

花季：8月至10月

地址：台東縣太麻里鄉292號

交通：沿台9線進入太麻里市區→東61鄉道→沿森川南線產業道路上山

日月潭頭社金針花海

五顏六色的七彩金針花

日月潭頭社金針花海。 圖／IG, kksiy
日月潭頭社金針花海。 圖／IG, kksiy

近年來，位在南投魚池鄉的頭社村，以七彩金針花海打開知名度，成為了南投熱門的賞花景點。頭社金針花海是全台灣唯一的水田金針花，而這裡除了一般的金針花，最特別的便是頭社培育的新品種金針，因為顏色多樣，因此被人稱為「七彩金針」，雖然這裡佔地不大，但色彩繽紛的金針花海，絕對是難得一件的美景。

門票：100元/人

開放時間：8:00-17:00

花季：5-6月（七彩金針）、9-10月（金針花季）

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號

交通：國道3號→霧峰系統交流道→國道6號→埔里愛蘭交流道下高速公路→接台21線→日月潭→水社→頭社→沿日月潭金針花招牌即可到達

炎夏是金針花一展美麗容顏的季節，提醒大家，賞花的時候一定要做好防曬工作，隨身攜帶墨鏡或是陽傘，且定時補充足夠的水分。另外小編也要提醒大家，金針花每年的花況需視當年的天候狀況而定，預測多少會有些誤差，且花季也有初中期、盛開期和凋謝期之分，建議大家抱持著隨遇而安的心態前往，會有更多的驚喜喔！

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金針花 花海 賞花

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