防疫出遊新趨勢：戶外郊區包團！　防疫旅遊3大主題玩法

因為武漢肺炎影響，今年不能出國旅行，也不能去熱門景點人擠人，但是每天都待在家真的好悶？其實只要做好保護措施、勤洗手，有限度的旅遊，像是選擇平日出門或是到人少的戶外郊區走走，還是可以的～這次小編就來推薦三種包團旅遊玩法，讓你可以不接觸陌生人、自在安心做好防疫出遊去！

防疫出遊去戶外：登山趣！

防疫出遊包團登山去＃松蘿湖

如果說要到人少的戶外郊區走走，那肯定就是往山上去了！想要上到松蘿湖一探17歲少女夢幻湖的神秘面貌，需要一點耐力、毅力和體力，因此這條登山路線不是每個人都能輕易啟程的，因此不用擔心大家都跑到山上的問題。

但如果你是登山新手也不用擔心，只要事先做好功課、體能訓練，在旅程中跟隨包團專業嚮導的腳步，克服泥濘曲折的松蘿湖登山路程後，就能體驗紮營在松蘿湖泊旁，享受滿天星斗的夢幻景色囉！

防疫出遊包團登山去＃合歡北峰

▲防疫出遊登山去-合歡北峰。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

若是中南部的旅人，不想要冒著風險搭乘大眾運輸北上集合，也可以選擇台中出發的合歡北峰團，同樣可以到戶外郊區享受高山野營的放空愜意感，眺望中央山脈的壯闊感，夜晚躺在營地感受滿天星空的夢幻。

身為百岳之一的合歡北峰，可以說是最經典的登山入門路線，在合歡小溪營地合歡北峰登山口至小溪營地，小小的健行路程僅需3公里，跟著嚮導的腳步調整節奏即可抵達，只要兩個人以上就可以單獨包團，不用怕跟不上！

防疫出遊包團登山去＃嘉明湖

▲防疫出遊登山去-台東嘉明湖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

接著是東部被稱為「天使的眼淚」的嘉明湖，近年因為許多登山人前往而聲名大噪，但卻也因為難度較高讓不少人卻步前往，其實只要做好行前訓練，跟著嘉明湖包團的專業嚮導，以三日登山的節奏來走，會比想像中簡單輕鬆許多，想要一探全台最美的嘉明湖，不再只是夢想。

因應疫情影響，嘉明湖國家步道也公布了安心措施，將「嘉明湖山屋」及「向陽山屋」每日可住宿人數為70人，調降為住宿人數為35人，以加大人員間隔距離，入口處將針對住宿山屋人員實施體溫量測，額溫高於37.5℃或耳溫高於38℃者，建議應停止登山活動及下山。

防疫出遊去戶外：玩水包團

防疫出遊包團玩水去＃南方澳

▲防疫出遊玩水去-南方澳SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

隨著天氣漸漸變熱、溫度上升，想必大家體內玩水的因子也開始躁動了吧？因應疫情關係，前往游泳池、水上樂園也變得有疑慮，那麼不妨可以前往風景好、視野開闊的東北部戶外郊區－宜蘭南方澳去玩SUP，一人一板或是雙人一板，完全不會跟陌生人有近距離接觸，絕對能夠保持社交距離，因為海面上那～麼～寬，你說是吧！

防疫出遊包團玩水去＃梅花溪溯溪

▲防疫出遊玩水去-梅花溪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想要更清涼一點的話，就去戶外郊區去溯溪吧！有人覺得溯溪很可怕，但其實只要有熟悉溪流特性、地理的專業教練帶領，加上趣吧推出的「6人小包團方案，」，絕對讓你能夠安心到戶外郊區體驗溯溪唷！

這條新竹尖石梅花溪溯溪路線，不只全程70﹪都是踩得到底的路程，不用擔心不會游泳，其餘30﹪路程，也會提供浮力功能最佳的激流救生衣，來一趟梅花溪不只可以體驗溯溪、跳水，在溯溪後即可至錦屏美人湯露天溫泉泡湯，真的超棒的！

防疫出遊包團玩水去＃清水斷崖

▲防疫出遊玩水去-花蓮清水斷崖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果只是玩水還不夠，小編推薦你可以一次體驗獨木舟＋野營的戶外郊區玩法，讓我們來去大自然懷抱的花蓮清水斷崖無人沙灘，不只是四～六人就可以成團的小包團，更幫你準備好露營裝備+早晚餐食材，讓你白天在海上體驗獨木舟，晚上烤肉露營，以海為景，以天為被，以沙灘為床，來趟戶外郊區無人打擾的防疫散心之旅。

防疫出遊去戶外：包車包團

防疫出遊包團包車去＃苗栗小嵐山

▲防疫出遊玩水去-苗栗烏嘎彥竹林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果覺得登山、玩水都太費力，只是想到戶外郊區走走又不想換乘大眾運輸，那麼就包車包團吧！小編推薦不能去出國旅遊時，可以讓你一秒到日本的「苗栗小嵐山」－烏嘎彥竹林，吸收林間的芬多精，找尋國片《賽德克巴萊》中的史詩場景－之神仙谷，一掃防疫待家在多天的憂鬱吧！

防疫出遊包團包車去＃台東海線放空

▲防疫出遊包車去-台東海線。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果想逃到人少的東部戶外郊區去散散心，也可以選擇以台東海線為主的包團包車路線，在戶外郊區欣賞台東海岸獨特美景－小野柳奇岩、三仙台壺穴，感受朝日從海平面升起的美好，拜訪阿美族民俗中心，仿部落祭司住家搭建的傳統建築，還有射箭、美食體驗區、DIY多功能教室等，深度了解東部部落文化的精隨。

當然啦！都包車來到東部了，也別忘了參加賞鯨活動、吃吃看成功漁港道地美味海鮮，尤其是當地盛產的旗魚，才能不枉此行，千里迢迢而來啊！

防疫出遊包團包車去＃台南抓鬼

▲防疫出遊包車去-台南實境遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

不要說小編都只推薦東北部的玩法，這就來服務一下南部的鄉親，送上燒腦又好玩的實境解謎遊戲，只要用手機APP解謎，搭配包車移動就能玩遍台南，在神秘又詭異的氣氛下夜遊台南，拜訪在人世間遊蕩的亡魂，了解亡靈們過去的故事、解開謎題，在防疫期間來趟放鬆心靈的戶外夜遊！

看完了以上的戶外郊區包團玩法，包下整個活動團隊，享受自在的玩樂好品質，是不是也讓你更安心了呢？這些包團登山、玩水、包車的玩法，都有專業嚮導/教練提供專屬服務，不用煩惱和陌生人之間的尷尬感，更能互動中加深彼此感情，讓你在疫情期間出門，能夠享受到少人的VIP級的包團旅遊服務！

PS.防疫期間出遊旅行，記得做好防疫措施、室內戴口罩、勤洗手，避開人潮擁擠時段與景點，保護自己也保護他人！

想知道更多戶外郊區旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」