浪漫白色地毯必追！「2020油桐花季」全台賞五月雪好去處

春天賞完櫻花、迎接夏季之前，其實還有油桐花可以欣賞！每年三～五月，雪白的油桐花就會盛開，妝點了翠綠的台灣山巒。而油桐花容易掉落的特性，往往會在道路上鋪滿一整條浪漫的白色地毯！畢竟台灣幾乎不會下雪，要上演冬季戀歌就趁現在（小編老了），加上油桐花的花語為「情竇初開」，怎能不帶情人、老公/老婆、曖昧對象一起賞花呢？現在就跟著FunTime，一起來看看台灣哪裡是看油桐花的好地方，包含新北市、桃園、苗栗、彰化地區；除了賞油桐花之外，這些地方通常也是旅遊的好去處，可以順便連附近的景點一起玩！

大台北地區

承天禪寺、桐花公園賞桐步道

承天禪寺位於新北市土城區，占地廣大，矗立於向天山腰上。其建築為綠瓦白牆，和周遭環境相映成趣。在這裡除了禮佛參拜之外，還可眺望觀音山、台北盆地等，因此香客絡繹不絕。承天禪寺周遭的步道，植滿了油桐樹，是新北市頗富盛名的賞油桐花地點，該寺於2005年開始和土城區公所配合，一起推廣油桐花。

沿著承天路一直走，還可以走到另一處賞花好地點「桐花公園」，其步道除了油桐樹之外，還有許多大型蕨類植物，像是筆筒樹等；另外，這裡也是賞螢的絕佳地點，五月底六月初來這邊，很有機會看到漫天飛舞的螢火蟲喔！

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承天禪寺

地址：新北市土城區承天路96號

交通：捷運板南線－永寧站，出站往承天路方向

土城桐花公園

地址：新北市土城區承天路底

交通：捷運板南線－永寧站，出站往承天路方向

深坑、木柵賞桐步道

深坑天龍宮。 圖／IG, again790506

住在台北市的朋友們別煩惱，小編推薦大家比較近的賞油桐花地點，其中之一就是位於深坑的賞桐步道！深坑「天龍宮」算是大型廟宇，主要祭祀普濟大師；周遭環境綠意盎然、群山環繞，有一條賞桐步道，是台北人欣賞桐花的秘密景點。這兒離深坑老街不遠，車程約5分鐘，看完花還可以去深坑老街吃美食呢！

另外一個台北賞油桐花的好去處是「風露嘴桐花步道」，這條步道臨近翡翠水庫及二格公園，擁有水庫的湖光山色，二格公園旁的二格步道1-4月份是櫻花與杜鵑盛開的季節，4~5月份油桐花盛開時，還能搭配絕美雲海，非常適合全家大小在好天氣時踏青去！

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天龍宮（深坑賞桐步道）

地址：新北市深坑區阿柔里阿柔洋2鄰61號

交通：捷運木柵站，出站後搭乘【1076】台北客運、【660】指南客運、【666】【819】欣欣客運，深坑國小站下車

風露嘴桐花步道

地址：新北市石碇區格頭里

交通：新店捷運站→新店客運→綠12路線公車，至「風露嘴」站下車，步行約5分鐘

大溪花海農場

大溪花海農場。 圖／IG, peipeipei0826

大家都知道大溪花海農場有片美麗的彩虹花田，那你知道其實園區內也有油桐花可以欣賞嗎？油桐樹就生長在農場的周邊一整排，五月時就會像上圖照片一樣，鋪上一整條的白色花毯。而且大溪花海農場種滿了各式花卉，一整年都很適合去，加上園區內有適合拍照的造景，離知名景點大黑松小倆口、慈湖也很近，就來安排個桃園一日遊來這裡吧！

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大溪花海農場

地址：桃園大溪區復興路一段1093巷27號

交通：台鐵桃園站，轉搭台灣好行－小烏來線至慈湖陵寢站下車，步行約5分鐘

大艽芎古道

大艽芎古道。 圖／IG, yuzee.tw

大艽芎古道在過去是大溪進入角板山區的重要捷徑，當時居民運也用這條步道出入山區、運送農產品，現在則成為假日踏青的熱門景點，步道高處視野遼闊，可以眺望石門水庫集水區和觀音山美景。桐花季時，整個步道和湖被五月雪包圍，可以讓你瞬間忘卻夏暑的酷熱，盡情地欣賞桐花的美，接近傍晚時，還是個螢火蟲的觀賞勝地呢！

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大艽芎古道

地址：桃園市大溪頭寮

交通：【中山高】 1、中山高（南下）→桃園交流道→4號省道→7號省道→慈湖頭寮→大艽芎古道

苗栗

四月雪小徑（慈濟山賞桐步道）

四月雪小徑（慈濟山賞桐步道）。 圖／IG, power_pearl

四月雪小徑位於苗栗縣三義鄉，就在知名的三義木雕博物館旁邊。這條步道一路通往山上的慈濟茶園，途中會經過約200公尺長的油桐樹林；除了油桐樹之外，還有相思樹、樟樹等，形成陰涼的環境；加上步道鋪了枕木，走起來很舒服。爬到山頂的慈濟茶園後，可以品嘗慈濟志工現泡熱茶、呼吸著茶樹散發的特殊香氣，好好休息一下！

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四月雪小徑（慈濟山賞桐步道）

地址：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號(三義木雕博物館旁)

交通：台鐵三義站、搭計程車約5分鐘或步行約35分鐘

桐花樂活主題公園（貓貍影城）

桐花樂活主題公園（客家大院）。 圖／Flickr

苗栗有許多賞油桐花的地點，其中「桐花樂活主題公園」算是非常知名的賞桐好去處。桐花樂活主題公園占地廣大，全區植有上萬株花草，以代表苗栗縣的桂花為主，就算不是油桐花季也能在這座花園中好好遊賞一番。穿過花園後，就會來到「客家大院」，這是一間相當氣派的大宅院，正廳陳列了一些客家人早期的起居擺設、農具等，還原了當時的生活風貌，完美保存了客家文化。雖然近年來開始收門票錢，但園區之大可以逛上一下午、甚至是一整天也沒問題，很適合閒暇之餘來個輕旅行唷！

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桐花樂活主題公園（貓貍影城）

地址：苗栗縣銅鑼鄉龍泉15號

交通：搭乘新竹客運5658號「苗栗－新雞隆(經銅鑼)」至七十份站下車

彰化

福田賞桐生態園區

福田賞桐生態園區。 圖／IG, stacy_1005

福田賞桐生態園區位於貓羅溪附近，倚八卦山脈，依山傍水的地理位置相當好。這裡是近年來興起的賞油桐花地點，油桐花季的時候志工們會精心布置，有可愛的油桐花造景可以合照，甚至還在道路上鋪了紅地毯，撒在紅毯上的雪白油桐花看起來別有一番趣味。除了賞油桐花之外，福田賞桐生態園區有上萬棵花木，設置了螢火蟲復育區、蝴蝶園區、各式植物區等，非常適合想要親近大自然的人來走走。

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福田賞桐生態園區

地址：彰化市福田里福興路638號

交通：彰化客運(彰化-草屯-南投)，新厝仔橋站下車，往福興路方向直走約30分鐘

芬園挑水古道

芬園挑水古道。 圖／Flickr

挑水古道歷史悠久，是先人為了往返八卦山取水而砌成的道路，從入口處到賞桐步道大約要爬行約500公尺的坡道，適合周末的時候來健走。而這裡的油桐樹同樣也歷史悠久，有上千棵，生長得十分高大；也不用擔心爬坡道太累，隨處都有桌椅、涼亭可供歇息，油桐花季的時候還會有小攤販呢！這邊最特別的是油桐花廣場上放置了大水缸，缸內浮滿了油桐花，水光粼粼更襯出油桐花的高雅，是必拍景點之一；旁邊還有挑水桶可以挑起來體驗、合照留念。

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挑水古道

地址：彰化縣芬園鄉溪頭村員草路159號左側旁路口

交通：台鐵員林站，轉乘彰化客運6924路公車，溪頭村站下車，步行約6分鐘

還沒賞過五月雪的你，趕快把握機會去吧！畢竟油桐花的花期不長，所以才會容易飄落～賞花之際還可順便遊覽周遭景點，一石二鳥的出遊計畫是不是很棒呢？而且這些賞花地點通常是螢火蟲會出沒的地方，說不定運氣好還能看到螢火蟲喔！

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