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夢幻螢火蟲這樣看！「全台10大賞螢景點」攻略，加碼一日遊推薦路線輕鬆照玩

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／攝影者：plant_hui授權提供, Instagram；圖／攝影者：songyan121授權提供, Instagram
圖／攝影者：plant_hui授權提供, Instagram；圖／攝影者：songyan121授權提供, Instagram

螢火蟲季來囉~每年的4月到5月底是最容易看到螢火蟲的時機。無論你試想來拍網美照，還是想攜家帶眷來戶外走走，賞螢就是這個時節最潮的玩法啦！小編精選全台十條賞螢景點，讓你遠離人群，來去體驗叢林間的點點星光，享受靜謐夜晚的小確幸。

賞螢注意事項

賞螢注意事項＃1

賞螢最適合的時間是晚上六點到八點

▲螢火蟲。（圖／攝影者：maki.yenyen授權提供, Instagram）
▲螢火蟲。（圖／攝影者：maki.yenyen授權提供, Instagram）

螢火蟲是很早就休息的生物，過了八點會比較不容易看到螢火蟲，即便看到螢火蟲閃閃發亮，那多半也是因為被遊客們驚擾而醒，這樣可是非常迫害生態，影響牠們休息的。

賞螢注意事項＃2

照明很重要但不要對著螢火蟲

營火蟲的棲息處多為環境良好且無光害的地方，小編建議去看螢火蟲時攜帶手電筒以免因照明不足而跌倒受傷，但應在手電筒外包紅色玻璃紙，才不會傷害到螢火蟲。

賞螢注意事項＃3

千萬千萬不要抓螢火蟲

抓螢火蟲不僅會破壞牠們身體的組織，還可能讓他們驚嚇致死。如果他們逃過一劫沒喪命，也可能會因為被人類觸碰後導致牠們被其他螢火蟲排擠，進而造成繁衍困難。

螢火蟲小知識

全世界的螢火蟲約有5000多種，依其不同的品種發光的亮度和顏色也有不一樣。螢火蟲的一生會經歷卵期、幼蟲期、蛹期、成蟲期這四個階段，螢火蟲的幼蟲期約一年但成為成蟲後生命僅剩20天至2個月。而螢火蟲幼年生活的環境又可分為水生、半水生、陸生螢火蟲，牠們吃的食物業會因為棲息地不同而有所異。至於成蟲的雌螢火蟲和雄螢火蟲，體型大小、發光節數也不同喔！

賞螢景點-北部

賞螢景點＃1

坪林金瓜寮魚蕨步道

▲賞螢景點推薦-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲賞螢景點推薦-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

台灣的耕地面積狹小，難以做到大量耕種，但是有賴於科技和農業的進步，精緻茶葉便成了台灣非常引以為傲、聞名國際的產業。其中又以「北包種、南凍頂」概略分出不同區域的茶品種。而以包種茶聞名的坪林，其所出產的文山包種茶曾在國際茶葉博覽會上奪下冠軍寶座！

坪林的環境良好舒適宜人，不僅宜人居住、宜產茶葉，更是宜螢火蟲棲息。推薦大家可以午後來訪，在坪林到處走走喝杯包種，晚間再探索坪林的夜間生態之美吧！

📌半日遊推薦路線：坪林老街> 茶博館> 金瓜三號無菜單料理(需預約)> 金瓜寮魚蕨步道賞螢火蟲

＊地址： 232新北市坪林區金瓜寮路

＊大眾運輸：於捷運新店站搭乘新店客運923至坪林國中，轉乘新巴士F722、F723至蕨類步道站；於捷運新店站搭乘新店客運綠12至坪林，轉乘新巴士F722、F723至蕨類步道站。

賞螢景點＃2

新店牛伯伯螢火蟲生態園區

▲賞螢景點推薦-牛伯伯螢火蟲生態園區。（圖／攝影者：songyan121授權提供, Instagram）
▲賞螢景點推薦-牛伯伯螢火蟲生態園區。（圖／攝影者：songyan121授權提供, Instagram）

什麼？你說新店你只知道去碧潭採天鵝船，那就out of fashion了！新店景點多、美食多，很多好拍又好吃的地方。而且在台北搭捷運、租個公共機車就能抵達許多網美景點或秘境，不要再拿因為沒有車當作懶得出門的藉口啦！

📌一日遊推薦路線：碧潭> 銀河洞> 青立方> 濛濛谷> 牛伯伯螢火蟲生態園區

＊地址：231新北市新店區祥和路2號

＊大眾運輸：於新店站轉，839、棕7、綠1，再步行10分鐘即可抵達牛伯伯螢火蟲生態園區。

賞螢景點＃3

北投竹子湖水車寮步道

▲賞螢景點周邊-陽明山海芋季。（圖／Pixabay）
▲賞螢景點周邊-陽明山海芋季。（圖／Pixabay）

在春夏交替之際去竹子湖，實在是摸蛤兼洗褲。3月底至5月中是海芋和繡球花開花的旺季，不僅能體驗採海芋，還能去賞螢再看個夜景，螢火蟲季來竹子湖滿足你超多的旅行慾。

📌一日遊推薦路線：地熱谷> 北投溫泉博物館> 滿來溫泉拉麵 > 花卉試驗中心> 陽明山採海芋> 竹子湖水車寮步道賞螢> The Top屋頂上看夜景

賞螢景點-中部

賞螢景點＃1

鹿谷內湖國小

▲賞螢景點周邊-大崙山茶園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲賞螢景點周邊-大崙山茶園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

茶葉適合種在充滿霧氣雲霧繚繞的山上，來到大崙山茶園彷彿到了人間仙境。怕熱的朋友小編很推這條路線，小編在8月時去大崙山茶園，山上還有點微涼非常舒服。此外晚間可以到內湖國小賞螢，內湖國小整體為日式風格的建築，漫步在涼涼的溪頭非常好拍又非常浪漫。

📌一日遊推薦路線：忘憂森林> 銀杏森林火鍋> 大崙山茶園> 溪頭妖怪村> 內湖國小

＊地址：558南投縣鹿谷鄉興產路51號

賞螢景點＃2

鹿谷三生緣區

▲賞螢景點推薦-鹿谷三生緣區。（圖／攝影者：plant_hui授權提供, Instagram）
▲賞螢景點推薦-鹿谷三生緣區。（圖／攝影者：plant_hui授權提供, Instagram）

妖怪村白天有妖怪的活力，晚上有妖怪的妖氣詭異更富神祕感。在溪頭的山野間建造的妖怪村，讓人非常身歷其境，不禁想小時候看到童話故事裡的妖怪也都深居山林裡。晚上可以前往三生緣區欣賞螢火蟲，溪頭沒有太多人為的迫害螢火蟲數量頗多，但請別驚擾或捕捉牠們喔！

📌一日遊推薦路線：忘憂森林> 銀杏森林火鍋> 大崙山茶園> 溪頭妖怪村> 三生緣區

＊地址： 558南投縣鹿谷鄉興產路77號

賞螢景點＃3

台中東勢林場-螢火蟲復育區

▲賞螢景點推薦-螢火蟲復育區。（圖／攝影者：tension_wang授權提供, Instagram）
▲賞螢景點推薦-螢火蟲復育區。（圖／攝影者：tension_wang授權提供, Instagram）

在台中東勢林場許多人一玩就能待上半天，但如果你已經去過東勢林場小編推薦你可以參考下面這條行程。因應螢火蟲季，你還可以選擇購買台中東勢林場的星光票享超值優惠，快帶著家中小孩來看螢火蟲吧！

📌一日遊推薦路線：馬力埔彩繪小徑> 安妮公主花園下午茶> 白冷圳> 台中東勢林場-螢火蟲復育區

＊地址： 423台中市東勢區勢林街6-1號

＊大眾運輸：在豐原火車站出後站，轉豐原客運209號經東勢至東勢林場。

賞螢景點-南部

賞螢景點＃1

阿里山水社寮車站

▲賞螢景點推薦-阿里山水社寮車站。（圖／攝影者：kang_0113授權提供, Instagram）
▲賞螢景點推薦-阿里山水社寮車站。（圖／攝影者：kang_0113授權提供, Instagram）

阿里山是台灣知名的旅遊景點以長紅數十年，但沒有汽車的人常常卡在超想去又去不了的狀況。如果你也有這樣的情形，小編推薦你走下面的推薦路線，沒車也能玩透透喔！

倘若你想安排個阿里山二日遊，想看日出又想到國家森林公園走走的人，小編推薦你可以用包車的方式來旅行，整體來說會比自己來輕鬆，也不會像跟團一樣一直趕趕趕。

📌一日遊推薦路線：檜意森活村> Roof 私廚小酒館> 獄政博物館> 奮起湖便當> 水社寮車站

＊地址： 604嘉義縣竹崎鄉

＊大眾運輸：於嘉義火車搭乘中興號/阿里山號即可抵達阿里山水社寮車站。

賞螢景點＃2

阿里山奮起湖光華賞螢步道

▲賞螢景點推薦-阿里山奮起湖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲賞螢景點推薦-阿里山奮起湖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

有人說看過阿里山日出，其他的日出之美都不及於此了。趁著螢火蟲季看日出、雲海、鐵路、山林、晚霞，不僅能一次體驗阿里山五奇，還能欣賞山林間的黃色小精靈。

📌一日遊推薦路線：曾文水庫> 梅花飯店水庫店> 永興吊橋> 梅嶺賞櫻

＊地址：臺南市楠西區香蕉山灣丘里3-10號

賞螢景點＃3

台南梅嶺

▲賞螢景點推薦-梅嶺。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲賞螢景點推薦-梅嶺。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

梅嶺的梅子是在日治時期由日本人所栽種，良好的環境也讓此處以梅子著名、更以梅嶺為名。其實這裡除了眾所皆知的梅子、梅花等冬季之美，其實夏天也有不少的螢火蟲喔！

📌一日遊推薦路線：曾文水庫> 梅花飯店水庫店> 永興吊橋> 梅嶺賞櫻

＊地址：臺南市楠西區香蕉山灣丘里3-10號

賞螢景點-東部

賞螢景點＃1

台東知本林道

▲賞螢景點推薦-台東知本林道夜間生態探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

鐵花村原本是鐵路局舊倉庫，其位在台東火車站對面，在2010年由台東的音樂人和藝術工作者改建成先在的樣貌。透過年輕人的創意與活力，把舊建築融合新風格，假日還會有市集或藝術表演等活動。台東除了面向太平洋的大海之美，台東的山野、生態、文創也非常吸引人。

📌一日遊推薦路線：知本國家公園遊樂區> 鐵花村> 台東知本林道賞螢火蟲

＊地址：954台東縣卑南鄉知本林道

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螢火蟲 賞螢 一日遊

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