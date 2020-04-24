單車、機車、火車環島！ 超熱血環遊全台：交通景點住宿詳盡攻略

隨著青春的學生時代遠離，你是否很久沒有熱血一次？趁著假期即將到來，除了出國旅行或是待在家與3C設備和Wifi作伴之外，有沒有想過來點不一樣的安排？如果沒有，不妨跟著小編的腳步，來趟難得的環島之旅吧！

既然身在被稱為「福爾摩沙」的寶島台灣， 不管是坐火車、騎腳踏車或機車，還是開車，身為台灣人都應該環島一下，對於外國人更是最直接認識台灣的方式！本期小編就為大家整理了交通環島懶人包，從行前準備到行程安排都包了，一起來看看吧！

行前小知識

✔氣候

氣候。 圖／FunTime

✔台灣公路編號原則

台灣公路標誌。 圖／FunTime

1.東西方向為雙號；南北方向為單號。

2.省道公路編號自「1」號起至「99」止；市道及縣道公路編號自「101」號起；區道及鄉道公路編號以直轄市、縣為單位，均自「1」號起，並冠以縣市簡稱。

環島交通方式

環島交通方式。 圖／FunTime

火車/鐵路環島

火車/鐵路環島。 圖／交通部臺灣鐵路管理局官網

對於沒有交通工具卻很想環島的人來說，火車環島絕對是最便利的選擇。如果你是學生，採用火車作為環島的交通工具，絕對能幫你大大省下不少錢，物超所值。搭火車環島旅行還有另一項樂趣，就是能夠沿途收集各火車站的印章，有機會收集完的話也是另類的成就感呢！

【TR-PASS 台灣環島週遊票】

TR-PASS 台灣環島週遊票。 圖／FunTime

想要火車環島行的朋友一定要知道的就是台鐵TR-PASS票券，是一種非常方便的票種！可以在票券的指定效期內，不限次數搭乘各級列車，對於環島遊是再好不過的選擇！

TR-PASS學生票：

5 日票 / 599 元（本國學生限寒、暑假期間購買）

7 日票 / 799 元（本國學生限寒、暑假期間購買）

10 日票 / 1,098 元 （僅限外國籍學生購買）

注意事項：

1.購買務必攜帶學生證，搭乘時也須隨身攜帶備查

2.僅能搭乘莒光號、區間車，不可搭乘觀光列車，也不能加價改乘自強號

3.可於出發當天在台鐵窗口購票

TR-PASS一般版：

3日票－全票$1,800／優待票$900／四人同行票$4,200

5日票－全票$2,500／優待票$1,250／四人同行票$7,000

這款票種分為3日與5日券，可一個人的旅行，也可四人同遊。實際算過如果用TR-PASS General票種環島一圈，相比其他票券可省200元以上，還適用於太魯閣與普悠瑪列車，真的比較划算喔！

行程/天數規劃注意事項：

1.搭配火車時刻表排出每日的行程，可以先查詢台鐵時刻表。

2.在排行程前可以先想想這次環島的重點，例如：環島以看古蹟為主，或是環島夜市遊等等，再著手進行行程安排。

3.由於火車的機動性沒那麼高，所以像是台灣的最東、南、西、北端勢可能需要排除或是仰賴其他交通工具。

4.若搭火車環島，天數通常要考慮到火車票限制，跳點環島的話建議選擇5天到7天，以車站附近景點為主的行程安排。

路線推薦：

台北出發，以順時針方式→宜蘭→花蓮→池上、鹿野→台東→高雄→台南→彰化→南投（集集支線）→苗栗（舊山線＋海線）→台北

台中出發，以逆時針方式→彰化→雲林→嘉義→台南→高雄→潮州→台東→鹿野→花蓮→羅東→頭城→平溪→基隆→台北→桃園→新竹→苗栗

小編小提醒：搭火車環島由於受到機動性的限制，去景點前可以事先查當地的客運或是台灣好行，如果不只停留一天也可購買相關套票，另外也可以查查附近租車行的租車資訊。

機車環島

機車環島。 圖／ Pixabay

果想要深入探索台灣，機車環島可說是最方便，能輕鬆上山下海、走訪田野小徑的環島方式。台灣到處都是加油站、便利商店，沒油、肚子餓或是有需要買的用品都能輕鬆解決，警察局也不少，不用擔心迷路問題。如果本身沒有機車，或是擔心騎自己的機車出遊容易消耗里程數，選擇租車也是不錯的方式。

【租車需知】

1. 攜帶雙證件

台灣國民－身分證、機車駕照

海外遊客－護照 / 居留證、國際駕照 / 通用駕照

2. 租車費用：一輛約台幣400-500/天

3. 建議租 125 cc以上的機車，馬力較夠，騎乘山路比較輕鬆

4. 以較新車款為首選，才不容易拋錨

小編小提醒：有部分機車行不希望承租人作為環島用途，建議在承租時先詢問店家，另外上路前記得檢查車況和拍照，才不會在環島完造成不必要的麻煩。

行程/天數規劃注意事項：

1.查詢天氣10日報、路況，最準的就是看中央氣象局和公路總局即時路況的預報來規劃騎乘路線。建議騎省道跟著指標走比較不容易迷路。

2.車子行前保養：環島行前最重要的就是到車行進行車檢和保養，這是絕對不能忘記的。

3.選擇機車環島，天數建議要在5天以上，一天最多三個景點，保持時間彈性，不然會非常趕和勞累。

4.可以先決定環島要順時針還是逆時針再安排行程，除了關係著沿路欣賞到的日夜景色之外，還牽涉到地勢和路況，建議可以趁有體力時先環地勢崎嶇的花東，之後再遊地勢低平的西部，就能享受一趟必較舒適的機車環島行啦！

路線推薦：

依四極點規劃

台北出發→三貂角→宜蘭→花蓮→台東→鵝鑾鼻→屏東→高雄→台南→國聖燈塔→台中→富貴角→台北

台中出發→嘉義→國聖燈塔→高雄→屏東→鵝鑾鼻燈塔→台東→花蓮→宜蘭→台北（三貂角、富貴角）→台中

高雄出發→屏東→鵝鑾鼻燈塔→台東→花蓮→宜蘭→台北（三貂角、富貴角）→台中→南投→嘉義→國聖燈塔→高雄

單車環島

單車環島可以說是非常熱血且具有挑戰性的環島方式，不只挑戰你的體力，也會比其他的環島方式來的更有風險，不過能收獲到的當然也不只沿途美景，包括迎面而來的風與氣味，還有旅行途中的奇特體驗，絕對能為你造就難忘的環島行！

行程/天數規劃注意事項：

1.想要來趟單車環島，最重要的絕對是裝備啦！如果沒有自己的單車，建議租比較穩的公路車上路。

2.馬鞍袋、補胎工具、車架和其他基本配備都是必帶物品。

3.出發前先了解氣象和路況，尤其是風向很重要，可以以它作為環島行程安排的考量。

4.單車環島遊的天數，建議規劃10天以上，如果是新手或首次環島者，可先嘗試由逆時鐘方向來進行行程安排。這樣騎路面平順，多下坡路段，旅程前幾天能調節體能和騎乘節奏，還能沿途觀賞海岸風光。

單車環島。 圖／FunTime

註：以環島1號線主線總長度939.5 KM計算

路線推薦：

單車環島1號線

基隆→新北→台北→新北→桃園→新竹→苗栗→台中→彰化→雲林→嘉義→台南→高雄→屏東→台東→花蓮→宜蘭→基隆

環島1號線是台灣主要的環島自行車道路線，以台1線及台9線為主軸，沿線設有補給站，串聯全台鐵馬驛站、便利商店、台鐵車站、遊客中心與知名景點，想要單車環島的朋友不妨參考看看囉！

駕車環島

駕車環島。 圖／Pixabay

駕車環島可說是自由度最高的環島旅行方式，心血來潮隨時可以更改行程，想去哪都能說走就走，也不用擔心風吹雨淋或是在火車上人擠人，旅程舒適度滿分！

行程/天數規劃注意事項：

1.西部海岸線高速公路密集，想省時間的話可以走高速公路，不趕路的話建議走走省道或濱海公路，可以欣賞到各地的人文與美景。

2.自駕環島因為比較不受到機動性限制，時間比較彈性，大約4-10天，至於行程安排也沒有太多限制。

3.車況在出發前一定要保養與檢查，行前路線要詳加規劃，替代方案、道路、補給點、加油站、維修站等資訊要先弄清楚，以防萬一。

4.路途遙遠，如果沒有人替換開車，行程安排盡量寬鬆，才能夠儲備體力玩得盡興。

5.注意天氣的變化，如果遇上惡劣天候盡量不走山路與海路，若及早預知自己的行程地點會受影響，建議有替代行程。

6.GPS導航不見得精準，常常會有一些奇怪的繞路或甚至無法走的小徑，建議有這種情形出現時直接詢問當地人。

路線推薦：

順時針環島：台北→宜蘭→花蓮→台東→屏東（墾丁）→高雄→嘉義→台中→新竹→台北

環島必去景點－臺灣四極點

不論選擇哪種環島方式，最重要的目的莫過於走訪景點，但是台灣好山好水、好吃好玩的景點何其多，花再多時間也玩不完。以下小編就介紹環島指標：台灣四極點，大家環島時可以去打卡簽到！

極北點─富貴角燈塔

極北點─富貴角燈塔。 圖／Wikimedia

「富貴角燈塔」位於台灣北海岸最北端的富貴角，於西元1897年完工。是台灣最北端的燈塔，也是日本人在台灣建造的地一座燈塔。有別於一般白皙純淨的燈塔，「富貴角燈塔」為黑白線條平行相間的八角形燈塔，佇立於崖邊獨樹一幟，點燃了台灣最北端的珍貴土地，也是環島旅人必訪景點。人們得以在步道上欣賞獨具特色的海岸風光，也能夠親臨其下，感受其歷史的悠久與深遠的時代意義。

走訪完北部著名燈塔，如果是要繼續順時針前行，小編推薦你不妨到基隆走走看看，或是到宜蘭探訪秘境，絕對能豐富你的旅程！逆時針旅行的話，可以在台北停留一晚體驗台北夜生活，或是到同為北台灣的桃園稍作停留，休息一下繼續向前囉！

地址：新北市石門區富基里（台2線省道25公里處）

交通：

【自駕/機車/單車遊】

國道1.3號→台2線→台2線省道25公里處→富貴角燈塔

【鐵路遊】

台北火車站：搭乘臺北捷運至淡水站下→轉搭淡水客運862、863路線(往基隆)至富貴角燈塔站下

開放時間：

夏令（4月1日至10月31日）09:00-18:00

冬令（11月1日至3月31日）09:00-17:00

※逢週一休園

極西點─國聖燈塔

極西點─國聖燈塔。 圖／Wikimedia

如果印象中的燈塔是一座白色高塔建築，那麼位於台灣最西點的國聖燈塔絕對會顛覆你的想像。國聖燈塔又稱七股燈塔，外觀看起來跟單薄的電塔沒有什麼區別，十分特別！不只這樣，在燈塔旁看到的並不是遼闊的海景，而是七股潟湖和沙洲，與消波塊錯落有致的堆疊，看起來竟別有一翻美感。如果環島沒有來這裡打卡，那就太可惜了！

到台南當然不能只造訪這座燈塔，否則旅程就太單薄了！來到好吃又好玩的歷史古都台南，再怎麼說也該多走訪一、二個景點才有停留的紀念價值囉！既然是環島之旅，總歸是要前往下一個城市，北上嘉義有好玩景點，南下高雄也有漂亮美景，不妨也列入環島清單中吧！

地址：台南市七股區北堤堤坊

交通：

【自駕/機車/單車遊】

1. 國一南下：

永康交流道下→台江國家公園管理處（安平觀光魚市對面）

2. 國一北上：

仁德交流道下→台江國家公園管理處（安平觀光魚市對面）

【鐵路遊】

台南火車站：觀光公車99路，於六孔管理站下車後步行約1小時

開放時間：全天開放

小編小提醒：國聖燈塔交通比較不方便，還是建議從火車站搭計程車前往比較省時省力！

極南點─鵝鑾鼻燈塔

極南點─鵝鑾鼻燈塔。 圖／Wikimedia

位在台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔，也是環島旅人必打卡景點之一。鵝鑾鼻燈塔最初建於1833年，是擁有百餘年歷史的著名建築。鵝鑾鼻因為地處熱帶海洋之上，形成特殊的石灰岩地形，佇立的白色燈塔能遙望遼闊湛藍的海洋，夜晚塔頂換裝的新式電燈擁有180萬燭光，能夠照到很遠的海面，被稱為「東亞之光」。

鵝鑾鼻燈塔週邊就是鵝鑾鼻公園，白天可以到鵝鸞鼻公園走走，欣賞美麗自然景觀。下午如果繼續向東前行，到花蓮記得停留片刻，海天一線的壯觀美景，保證讓你延續在鵝鑾鼻的感動！

地址：屏東縣恆春鎮燈塔路90號

交通：

【自駕/機車/單車遊】

台1線接台26線經指示到達。

【鐵路遊】

高雄火車站：轉搭墾丁列車9188路-往鵝鑾鼻→至鵝鑾鼻站下

開放時間：

夏令（4月1日至10月31日）09:00-18:00

冬令（11月1日至3月31日）09:00-17:00

※逢週一休園

極東點─三貂角燈塔

極東點─三貂角燈塔。 圖／Wikimedia

建於民國24年的三貂角燈塔位於東北角的蔚藍海岸，純白色的三貂角燈塔呈現眼前，藍白建築有如身處到希臘愛琴海，是北部唯一開放給民眾參觀的燈塔。由於這裡是台灣最東點，有「台灣的眼睛」之稱，不但是最早接受陽光沐浴，也是欣賞美麗曙光的絕佳景點，遼闊的藍天白雲與大海、隔空對望的龜山島也能盡收眼底，風景動人。

在燈塔附近不僅有美麗的景色，週邊的草坡上有不少濱海植物，還有許多可拍照打卡的地景藝術，是挺熱門的景點，也適合拍婚紗。燈塔裡有紀念章可蒐集戳印紀念，沿著步道走就能到達燈塔下方的馬崗漁港，有興趣的朋友可以到漁港逛逛，觀賞北部漁村典型的石牆建築，或是到台灣最東邊的咖啡館喝杯咖啡，享受悠閒時光。

地址：新北市貢寮區馬崗街38號

交通：

【自駕/機車/單車遊】

1.下濱海交流道，接2丁號省道至瑞濱，轉入2號省道，東行即可抵達。

2.由基隆市區經中正路、2號省道往宜蘭方向行駛即可抵達。

【鐵路遊】

1.台北火車站：轉搭國光客運1811、1182，在啟源站下車

2.貢寮火車站：轉搭新巴士F831，在萊萊站下車

開放時間：

夏令（4月1日至10月31日）09:00-18:00

冬令（11月1日至3月31日）09:00-17:00

※逢週一休園

環島必住清單

花蓮洄瀾窩國際青年旅舍

花蓮洄瀾窩國際青年旅舍。 圖／ Agoda

價位參考：一床位$336/晚

飯店特色：

1.網路評價超高，花蓮必住高CP青旅

2.走路2分鐘就到火車站

3.超豐盛的免費自助早餐

4.評分8.9(Agoda)

台南承億輕旅

台南承億輕旅。 圖／Agoda

價位參考：一床位$414/晚 ☞點我去比價

飯店特色：

1.安海路上，步行就到國華街，超多美食

2.走路10分鐘到藍晒圖文創園區

3.超豐盛的免費自助早餐

4.評分8.8(Agoda)

無論是單車環島、機車環島、汽車環島還是坐火車環島，除了花費天數不同外，感受都是一樣的熱血啊！如果假期還不知道怎麼過的各位，來趟環島行一定能帶給你豐富的旅行體驗！

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