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奶茶控看過來！高雄15間一定要喝的推薦奶茶懶人包

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光

一天不喝奶茶就渾身不對勁的我，嚐遍各種奶茶是一定要的阿！奶茶的精華除了茶要香茶味也不能太淡，奶也是一個很重要的的角色呢！

推薦雞蛋糕珍珠奶茶 $55

奶茶懶人包 圖/姐妹淘部落客
奶茶懶人包 圖/姐妹淘部落客

終於得到你了!!!!!2/19全新上市的驚奇飲品

聽起來真的很怪異XD

但是還不錯喝~有點像是布丁奶茶

但是沒有想像中甜，覺得點半糖差不多喔~

有點像是雞蛋糕裡的卡士達奶油的香味奶

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萬波

營業：10:00-22:00

電話：07-3981087

地址：高雄市三民區大昌二路514號

　　

推薦特調奶茶 $50

特調奶茶是最多人點最受歡迎的紅牌

是用紅茶+綠茶+鮮奶，也是雙茶組合！

紅茶+綠茶我還是第一次喝到！

兩者搭配起來茶香變得更清香爽口

喝起來味道不甜膩，奶味相對凸顯不少！

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茶藝復興

營業：10:00-23:00

電話：07-5518787

地址：高雄市鼓山區麗雄街48號

紅玉醇奶 $100

漸層色很美的紅玉醇奶，喝下的時候

嘴巴裡充滿濃郁的奶香味

而且紅玉的味道也很夠也很特別

如果是紅玉愛好者一定要喝看看

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泳富家

營業：09:00-19:30(週日休)

電話：07-5560799

地址：高雄市左營區富民路68號

想要紅茶鮮奶茶加黑糖方形珍珠 $60

Q彈又軟嫩的方型珍珠果然名不虛傳

原本很擔心只是因為流行，所以才這麼多人喜歡吃他

不過真的得說這珍珠值得一吃

淡淡的黑糖香，吃起來的口感有點像是粉條又有點像仙草

柔軟、Q彈，又有嚼勁

實在是有點驚訝他竟然可以同時具備這些口感

再配上半杯牛奶和茶味稍重的紅茶，讓整體的味道變得豐富許多~

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想要飲茶

營業：11:00-22:00

電話：07-5535366

地址：高雄市鼓山區南屏路541號

伯爵奶茶 $40

點半糖或是微糖都很OK喔，最喜歡奶精泡的奶茶

不過奶精不健康就是了XD

如果再加一份粉角口感會更棒喔~~~

他們家的粉角也蠻好吃的

很Q不會軟軟爛爛的 很可以加一份來吃！

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黑糖奶奶十全店

營業：10:00-23:00

電話：07-3133369

地址：高雄市三民區十全一路347號

泰式奶茶

一上門就能聽到闆娘熱情的招呼聲

這裡的泰奶味道偏不甜路線

我點半糖但喝起來對螞蟻人來說

大概是微糖的程度（螞蟻人建議點正常）

不過茶香一樣清香又濃郁

與奶香搭配的剛剛好

喝起來相當順口好喝

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泰渴

營業：10:00-22:00

電話：0925079178

地址：高雄市楠梓區惠民路351號

推薦袋袋黑霸奶 $50

這個袋袋可是有限量的喔~每人限量2袋

因為成本上的考量(而且也美美的很好拍讓大家都能拍

底下是熱熱的珍珠跟黑糖(溫溫熱熱的好舒胡~

而且袋裝的圖案比較不一樣，當然來這邊就是要買一袋來拍拍

才算是有來過黑老大吧~

不過喝起來跟黑糖波霸鮮乳一樣就對了~

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黑老大

營業：12:00-19:00

電話：0908-165382

地址：高雄市新興區文橫一路17號

推薦黑糖羊奶$50

最愛羊奶了，羊騷味 (*´﹃`) 我猜很多人很害怕XDD 其實他們家的羊奶不會很騷，糖度有分微糖跟半糖，點了半糖的糖度，其實甜度不會很高，但如果點微糖羊騷味應該會比較明顯嘿嘿(☉౪ ⊙) 下次想點看看微糖~~~

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花惹蜜

營業：10:30-22:00

電話：07-3491993

地址：高雄市三民區鼎中路259號

推薦河馬奶茶 $65

選用阿薩姆紅茶及日月潭紅茶搭配瑞穗低溫殺菌的鮮乳，茶香與奶香調和出清爽不失韻味的滑順口感，那順口的滋味讓我差點在三秒內就乾杯，真心喜歡這河馬奶茶，能在IG上造成旋風不是沒有原因的，除了可愛的瓶身以外，還有用心調配的茶飲，成功贏得大眾的芳心　　

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嶢嶢茶居

營業：10:00-22:00

電話：07-7130337

地址：高雄市苓雅區和平一路30號

紅茶鮮奶 $45

加入整罐的鮮奶紅茶

茶香味比奶香味來的明顯ㄧ些

個人喜歡茶香味濃的奶茶

所以這非常合我胃口

喝起來相當順口不卡喉嚨也不死甜～

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茶舍紅茶冰

營業：10:00-18:00

電話：0989-044616

地址：高雄市苓雅區苓雅二路180號

詳細文章介紹請看→茶舍紅茶冰

黑糖粉圓奶 $45

這杯螞蟻人會愛！

黑糖偏甜

珍珠也有泡過黑糖所以整體是偏甜的唷

但是黑糖很香！螞蟻人會愛爆><

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芋香亭

營業：16:00-21:40(週二公休)

電話：0909-265191

地址：高雄市左營區裕誠路174號

泰國奶茶 $60

選擇半糖適合小螞蟻人的甜度

甜度對我來說很剛好

茶香濃郁不澀口與煉奶的香氣相互襯托

不死甜也不卡喉痰相當順口，Hen好喝！

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咕嚕咕嚕泰國奶茶

營業：15:00-23:00

地址：高雄市新興區仁智街164號

泰式橘奶 $50

這款飲品是他們家的熱門飲品

泰奶茶味雖然沒有很到味

不過茶香還蠻香的

泰奶也是偏甜螞蟻人必喝><

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蔡喬古早味紅茶

營業：10:40-20:00

電話：07-3223538

地址：高雄市三民區泰安街54號

泰式珍珠鮮奶茶 $65

一開始就被小日式的風格給吸引

沒想到裡面賣的是個國家的茶飲

光是紅茶就有好幾種選擇

最讓我眼睛一亮的是有賣泰奶！

這裡的泰奶屬於茶香味偏重的

剛好是我很喜歡的類型

甜度可以自行調整

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圈圈微森

營業：10:00-20:00

電話：07-3219688

地址：高雄市三民區熱河一街97號

招牌奶茶 $60

奶油冰淇淋漂浮在上頭，底部還有甜甜的珍珠跟oreo碎屑

大小混珠的珍珠跟oreo碎片增添口感，還有奶油冰淇淋的口味

奶茶的味道較奶一點，而且也沒什麼茶澀味

也是一杯很有層次的飲料

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神農本舖

營業：10:00-22:30

電話：07-2858881

地址：高雄市三民區同愛街6號

高雄奶茶控-後記

個人是一個嚴重的奶茶控，每天一定要喝一杯奶茶，一天沒喝到就覺得渾身不對勁XD感覺超級不健康卻又停不下來QQ而且我又偏好奶精系列感覺更不健康了哈哈！不過我猜猜，跟我一樣愛喝奶茶的朋友應該大多數也是喜歡奶精的奶茶吧！因為比較香阿哈哈~~~~~~

延伸閱讀：高雄奶茶推薦懶人包　

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