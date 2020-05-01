奶茶控看過來！高雄15間一定要喝的推薦奶茶懶人包
一天不喝奶茶就渾身不對勁的我，嚐遍各種奶茶是一定要的阿！奶茶的精華除了茶要香茶味也不能太淡，奶也是一個很重要的的角色呢！
推薦雞蛋糕珍珠奶茶 $55
終於得到你了!!!!!2/19全新上市的驚奇飲品
聽起來真的很怪異XD
但是還不錯喝~有點像是布丁奶茶
但是沒有想像中甜，覺得點半糖差不多喔~
有點像是雞蛋糕裡的卡士達奶油的香味奶
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萬波
營業：10:00-22:00
電話：07-3981087
地址：高雄市三民區大昌二路514號
推薦特調奶茶 $50
特調奶茶是最多人點最受歡迎的紅牌
是用紅茶+綠茶+鮮奶，也是雙茶組合！
紅茶+綠茶我還是第一次喝到！
兩者搭配起來茶香變得更清香爽口
喝起來味道不甜膩，奶味相對凸顯不少！
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茶藝復興
營業：10:00-23:00
電話：07-5518787
地址：高雄市鼓山區麗雄街48號
紅玉醇奶 $100
漸層色很美的紅玉醇奶，喝下的時候
嘴巴裡充滿濃郁的奶香味
而且紅玉的味道也很夠也很特別
如果是紅玉愛好者一定要喝看看
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泳富家
營業：09:00-19:30(週日休)
電話：07-5560799
地址：高雄市左營區富民路68號
想要紅茶鮮奶茶加黑糖方形珍珠 $60
Q彈又軟嫩的方型珍珠果然名不虛傳
原本很擔心只是因為流行，所以才這麼多人喜歡吃他
不過真的得說這珍珠值得一吃
淡淡的黑糖香，吃起來的口感有點像是粉條又有點像仙草
柔軟、Q彈，又有嚼勁
實在是有點驚訝他竟然可以同時具備這些口感
再配上半杯牛奶和茶味稍重的紅茶，讓整體的味道變得豐富許多~
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想要飲茶
營業：11:00-22:00
電話：07-5535366
地址：高雄市鼓山區南屏路541號
伯爵奶茶 $40
點半糖或是微糖都很OK喔，最喜歡奶精泡的奶茶
不過奶精不健康就是了XD
如果再加一份粉角口感會更棒喔~~~
他們家的粉角也蠻好吃的
很Q不會軟軟爛爛的 很可以加一份來吃！
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黑糖奶奶十全店
營業：10:00-23:00
電話：07-3133369
地址：高雄市三民區十全一路347號
泰式奶茶
一上門就能聽到闆娘熱情的招呼聲
這裡的泰奶味道偏不甜路線
我點半糖但喝起來對螞蟻人來說
大概是微糖的程度（螞蟻人建議點正常）
不過茶香一樣清香又濃郁
與奶香搭配的剛剛好
喝起來相當順口好喝
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泰渴
營業：10:00-22:00
電話：0925079178
地址：高雄市楠梓區惠民路351號
推薦袋袋黑霸奶 $50
這個袋袋可是有限量的喔~每人限量2袋
因為成本上的考量(而且也美美的很好拍讓大家都能拍
底下是熱熱的珍珠跟黑糖(溫溫熱熱的好舒胡~
而且袋裝的圖案比較不一樣，當然來這邊就是要買一袋來拍拍
才算是有來過黑老大吧~
不過喝起來跟黑糖波霸鮮乳一樣就對了~
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黑老大
營業：12:00-19:00
電話：0908-165382
地址：高雄市新興區文橫一路17號
推薦黑糖羊奶$50
最愛羊奶了，羊騷味 (*´﹃`) 我猜很多人很害怕XDD 其實他們家的羊奶不會很騷，糖度有分微糖跟半糖，點了半糖的糖度，其實甜度不會很高，但如果點微糖羊騷味應該會比較明顯嘿嘿(☉౪ ⊙) 下次想點看看微糖~~~
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花惹蜜
營業：10:30-22:00
電話：07-3491993
地址：高雄市三民區鼎中路259號
推薦河馬奶茶 $65
選用阿薩姆紅茶及日月潭紅茶搭配瑞穗低溫殺菌的鮮乳，茶香與奶香調和出清爽不失韻味的滑順口感，那順口的滋味讓我差點在三秒內就乾杯，真心喜歡這河馬奶茶，能在IG上造成旋風不是沒有原因的，除了可愛的瓶身以外，還有用心調配的茶飲，成功贏得大眾的芳心
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嶢嶢茶居
營業：10:00-22:00
電話：07-7130337
地址：高雄市苓雅區和平一路30號
紅茶鮮奶 $45
加入整罐的鮮奶紅茶
茶香味比奶香味來的明顯ㄧ些
個人喜歡茶香味濃的奶茶
所以這非常合我胃口
喝起來相當順口不卡喉嚨也不死甜～
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茶舍紅茶冰
營業：10:00-18:00
電話：0989-044616
地址：高雄市苓雅區苓雅二路180號
詳細文章介紹請看→茶舍紅茶冰
黑糖粉圓奶 $45
這杯螞蟻人會愛！
黑糖偏甜
珍珠也有泡過黑糖所以整體是偏甜的唷
但是黑糖很香！螞蟻人會愛爆><
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芋香亭
營業：16:00-21:40(週二公休)
電話：0909-265191
地址：高雄市左營區裕誠路174號
泰國奶茶 $60
選擇半糖適合小螞蟻人的甜度
甜度對我來說很剛好
茶香濃郁不澀口與煉奶的香氣相互襯托
不死甜也不卡喉痰相當順口，Hen好喝！
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咕嚕咕嚕泰國奶茶
營業：15:00-23:00
地址：高雄市新興區仁智街164號
泰式橘奶 $50
這款飲品是他們家的熱門飲品
泰奶茶味雖然沒有很到味
不過茶香還蠻香的
泰奶也是偏甜螞蟻人必喝><
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蔡喬古早味紅茶
營業：10:40-20:00
電話：07-3223538
地址：高雄市三民區泰安街54號
泰式珍珠鮮奶茶 $65
一開始就被小日式的風格給吸引
沒想到裡面賣的是個國家的茶飲
光是紅茶就有好幾種選擇
最讓我眼睛一亮的是有賣泰奶！
這裡的泰奶屬於茶香味偏重的
剛好是我很喜歡的類型
甜度可以自行調整
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圈圈微森
營業：10:00-20:00
電話：07-3219688
地址：高雄市三民區熱河一街97號
招牌奶茶 $60
奶油冰淇淋漂浮在上頭，底部還有甜甜的珍珠跟oreo碎屑
大小混珠的珍珠跟oreo碎片增添口感，還有奶油冰淇淋的口味
奶茶的味道較奶一點，而且也沒什麼茶澀味
也是一杯很有層次的飲料
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神農本舖
營業：10:00-22:30
電話：07-2858881
地址：高雄市三民區同愛街6號
高雄奶茶控-後記
個人是一個嚴重的奶茶控，每天一定要喝一杯奶茶，一天沒喝到就覺得渾身不對勁XD感覺超級不健康卻又停不下來QQ而且我又偏好奶精系列感覺更不健康了哈哈！不過我猜猜，跟我一樣愛喝奶茶的朋友應該大多數也是喜歡奶精的奶茶吧！因為比較香阿哈哈~~~~~~
延伸閱讀：高雄奶茶推薦懶人包
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