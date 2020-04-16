必訪台灣之最！ 全台「十大自然地景」懶人包，你知道哪幾個？

Shan@ReadyGo 首圖：@nimo.mt @yuanj.ho

台灣除了最美的風景是人以外，因為島嶼是經過火山運動和板塊擠壓的造山運動所形成，因此在自然環境中留下不少景象，都是非常獨特且珍貴的，此外，和地球其他的島嶼相比，台灣確實是個年輕且精力旺盛的小夥子，透過地形、和地質這些蛛絲馬跡，不難發現「它」仍持續成長中，那你怎麼能隨便錯過台灣的十大奇特地景呢？跟著ReadyGo，我們將帶你一覽台灣島生成的歷史謎團！

#1野柳

野柳能夠獲得第一名的殊榮，是因為他有高度的地形多樣性，不只台灣人愛去，更是外國人來台指定必去的景點之一，最熱門的女王頭已經不再話下，各種奇形怪狀更等著大家去為他們命名呢！

圖 / IG @louise.daily 圖 / IG @tabitorisan

｜地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

#2玉山主峰

玉山是台灣最「高」級的存在，同時也是東亞最高峰，多數台灣人總會嚷嚷此生必做的三件事「泳渡日月潭、登玉山、自行車環島」，其一就是登上玉山，可見他在台灣人的心中是屹立不搖且神聖的存在呀！

圖 / IG ＠chun.1989 圖 / IG ＠chun.1989

｜地址：南投縣信義鄉、高雄市桃源區、嘉義縣阿里山鄉

#3日月潭

造山運動過程中屬陷落盆地蓄積成湖的典型代表「日月潭」則名列第3，也是全台最大的淡水湖泊，日月潭風景優美，氣候宜人，被觀光局列為適合銀髮族出遊的熱門風景區之一，相當適合規劃慢活之，帶著家中長者出遊體驗不一樣的國內旅遊。

圖/IG@lilianwang_tw 圖/IG@yayoeric

｜地址：南投縣魚池鄉中山路599號

#4金瓜石

金瓜石蘊藏大量金礦的火山熔岩，也曾是東亞最大金礦產地，最著名的景點必定是黃金瀑布，連接著陰陽海的奇觀景色，讓人不得不讚嘆大自然的奧秘~另外知名的歷史遺跡十三層遺址原本是台金舊礦廠，因為遠看像座華麗的老宮殿，也常被稱為礦山上的布達拉宮。只要出遊金瓜石，就一定會到這邊拍個打卡照！

圖 / IG @shengkai_travel 圖 / IG @scottchenphotos

來到金瓜石也就別錯過九份和瑞芳，擁有著古色古香的建築，古早味玩物和食物，在小巷子裡穿梭，每個轉彎都是新鮮的，期待的，仿佛能夠穿越時空，走入不同的時代。

｜地址：新北市瑞芳區

#5龜山島

龜山島屬於太平洋沖繩海槽唯一露出海面的海底火山，也是台灣最年輕，且唯一確定會再噴發的活火山，雖然聽起來很可怕，但因為龜山島被列為管制的島嶼，島上的自然環境維護得很好，想要登島可是要預約的喔！另外，賞鯨的行程也常跟環龜山島一起搭配，周休二日不妨到島上去窺探那最天然的美景吧！

圖 / IG @ansel.han 圖 / IG @zzzzelia

#6月世界泥岩惡地

月世界這種奇特的景觀，在地理學上稱為『惡地』，是因為雨水與河水在質地軟弱、色呈青灰且略含鹽質的泥岩區，經年累月，強烈侵蝕而成的荒涼崎嶇之地形，這裡寸草不生像個不毛之地，沒想到這樣的蠻荒之地像極了西洋電影的場景，讓大家都想去取景，當一下電影主角啦！

圖 / IG @southwood.studio 圖 / IG @b526168

｜地址：高雄市田寮區月球路36號

#7雪山圈谷

位處台灣第二高峰，由冰河時期遺留下來的冰斗地形，就是雪山圈谷！是登山客熱愛的風景之一，雄偉壯闊，有如鬼斧神工，每年從12月到隔年4月，雪山降雪，圈谷就呈現一片雪白的景象，感覺能夠上演一場冰原歷險記，哈。

圖 / IG @nimo.mt 圖 / IG @jerry027846

｜地址：台中市和平區

#8清水斷崖

清水斷崖屬於大陸與海洋板塊界限斷層的延伸，形成罕見幾近90度垂直的斷崖面，讓台灣東西兩岸的風景截然不同，當開車到蘇花公路穿梭在山壁斷崖與無垠汪海之間，好像騰雲凌空，上有巨壁千仞，下是汪洋萬頃，每個轉彎都驚險無比，眼前所見正是一篇山海的壯麗詩篇。除了開車享受一邊望海一邊面山的奇特場景，另一個方式就是SUP立式划槳，近年在國內外相當流行的水上活動，有點像是靜態的衝浪，漂浮在水上緩緩地、靜靜地，感受海的波動，欣賞斷崖峭壁之美。

圖 / IG @brothershangout 圖 / IG @yuanj.ho

｜地址：花蓮縣秀林鄉和平至清水之間長達22.7公里的路段

#9火炎山自然保留區

屬礫岩惡地，因雨水切割成無數深窄山谷地形的火炎山是最佳代表，不少登山好手或攝影愛好者，會為了這壯觀的景象，不惜弄髒身軀也要徒手攀爬上來俯瞰，在被無數侵蝕過後的地質所呈現的崎嶇，也許一不留神會隨著項滑水道的溝這樣溜下去呢！

圖 / IG @jia_ping 圖 / IG @zoey.729

｜地址：苗栗縣三義鄉、苑裡鎮交界(Google「火炎山登山口」)

#10大、小霸尖山

最後是由擁有台灣最古老且最堅硬沈積岩，形成山形尖聳，四周懸崖峭壁，且氣勢磅礡而充滿霸氣的「大、小霸尖山」為第10名，你會發現十大地景裡，有好多山脈系列，都是因為台灣島的形成方式，讓我們有這麼多具挑戰性的登山路線，也因為這樣得天獨厚的環境，成就了台灣各處是風景的美名。

圖 / IG @chenyouni 圖 / IG @yuru.kuai

｜地址：新竹縣尖石鄉

看完十大地景，是否想親眼見證這些美麗的風景呢？這些照片的確能將瞬間的美化成永恆，但親眼見證過的震撼與感動，會是自身一輩子的回憶唷！

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