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奇幻隧道、粉紅天堂..　6處IG熱門打卡景點推薦快收藏！

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
新北瑞芳陰陽海。 圖／IG, ygt1016
新北瑞芳陰陽海。 圖／IG, ygt1016

拍照、打卡、上傳到IG和臉書已是現代人出去玩不可獲缺的一環，所以要掌握時下流行的新興打卡景點是非常重要的！今天小編要來介紹現在超流行的網美必去私房景點，去過的人都會在手機裡留下滿滿的美照哦！各位網美、網帥們，還不衝一波嗎？一起來看看有哪些必去的打卡景點吧~

美景點Top1：新北瑞芳陰陽海

位於台灣東北角的陰陽海，由於公路風格的濱海景觀，配上海天一線的湛藍美景，所以這裡有「台版小鐮倉」之稱，是不是很像《灌籃高手》裡的經典場景呀？據說知名的台劇《我們與惡的距離》也是來這附近的水湳洞漁港取景的哦~來北海岸玩的話絕對不能錯過這裡的美景！

地址：新北市瑞芳區明里路90-1號

網美景點Top2：台中后里八號隧道

台中后里八號隧道。 圖／IG, tm.cw
台中后里八號隧道。 圖／IG, tm.cw

台中后里八號隧道你不能不知道！這裡是一座歷史悠久的荒廢鐵道，因神似宮崎駿電影《神隱少女》的場景而在IG一炮而紅，來到這彷彿走進神隱少女裡的奇幻隧道，林木清幽的唯美神祕感，真是令人陶醉！建議大家在白天前往，並隨身攜帶防蚊用具哦~

地址：台中市后里區永興路21號

網美景點Top3：澎湖天堂路

澎湖天堂路。 圖／IG, alan7022814
澎湖天堂路。 圖／IG, alan7022814

澎湖天堂路位於澎湖白沙鄉的後寮村，這裡是一處荒廢已久的舊碼頭，堤道彎曲的形狀有如蛇一般一路蜿蜒入海，座落於潮起潮落間的夢幻道路，是澎湖必去的賞海祕境！建議去之前先查詢當日的潮汐表，才能夠在最佳時機拍出美照哦！

地址：澎湖縣白沙鄉後寮村(google定位澎湖天堂路即可)

網美景點Top4：台中北屯萬坪公園

台中北屯萬坪公園。 圖／IG, stanley_pic
台中北屯萬坪公園。 圖／IG, stanley_pic

「米奇在哪裡？絕對難不倒你！」迪士尼的大明星—超可愛的「米奇樹」就在台中北屯萬坪公園。這顆療癒又逗趣的米奇樹，原來它的真實身分是一棵百年芒果樹，且它的「耳朵」竟然是自然長成的，並未經過修剪，真是太神奇了！萬坪公園還有絕美落羽松步道，快去朝聖、蒐集美照吧！

地址：台中市北屯區旱溪舊道

網美景點Top5：台中武陵農場

台中武陵農場。 圖／IG, tw.lian_yu
台中武陵農場。 圖／IG, tw.lian_yu

不用出國，台灣也能看到滿滿櫻花！令少女為之瘋狂的「粉紅天堂」，武陵農場成為每到春天一定要去的熱門賞櫻景點，粉嫩花海爆炸性的綻放，不愧是每年難得一見的美景，花季為每年二到三月，每到櫻花季會實施疏運管制，入園前須先預約或申請哦！

地址：台中市和平區武陵路2號

網美景點Top6：墾丁亞曼達會館

墾丁亞曼達會館。 圖／IG, irischen_style
墾丁亞曼達會館。 圖／IG, irischen_style

這個粉嫩又超好拍的豪華宮廷風泳池，竟然是一間飯店！位於墾丁的亞曼達會館，來到這彷彿一秒進入摩洛哥的皇宮，異國風情台灣就體驗的到。飯店還提供中東服飾免費租借，果真是度假、拍照兩相宜！

地址：屏東縣恆春鎮南灣路330號

看了這麼多有特色的網美打卡祕境，是不是每一個都很想去，然後拍滿滿的美照回來上傳到IG和臉書呀！心動不如馬上行動，快趁著假日帶著你的攝影師（男朋友）到這些打卡景點蒐集美照吧！

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美景 網美 澎湖

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