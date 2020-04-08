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空拍視角看見台灣的美好！ 【台灣環島空拍地圖】懶人包總整理

徐酸酸的跑跳人生 / 文、圖／徐酸酸

udn走跳旅遊／徐酸酸的跑跳人生

大家都知道3/31是台灣空拍史上的文革，之後法規怎麼走還不清楚。我們這邊手無寸鐵只有寸機的空拍小飛俠們，只能盡量把握時間認真飛。在三月底之前，我們認真地用空拍機記錄下台灣的美好、台灣的可愛，讓大家用空拍的視角看見台灣。

這趟我們從台中家裡出發，利用四天三夜環島，本趟特別利用空拍的畫面，當作環島的紀錄，我也偷偷作弊把之前拍過的畫面在這邊一起做總整理唷！在整理這篇文章的時候 ，看著這一年多我們飛翔的軌跡，心裡有股莫名的感動，跟著酸簡中和，我們這對空拍情侶，一起看看台灣的美吧！ LET'S GO！

台中 南區

中興大學小台灣 十秒環台

地址：中興大學小台灣池

台中 北區

台中公園 百年鳥居

地址：台中市雙十路一段65號

營業時間：24小時

停車：地下停車場 $15元/半小時

台中 北屯

部子公園大腳丫 & 迷宮

地址：台中市北屯區部子路418號

台中 和平區

巨人之手

地址：Google定位 雪山坑橋 步行前往

營業時間：24小時

停車：路邊停車 免費

台中 外埔

外星人麥田區 (期間限定 已結束)

地址：外埔區三崁路22號

台中 大里

內新國小 彩虹跑道

地址：台中市大里區日新路8號

彰化 彰化市

彰化景觀公園

地址：彰化縣彰化市笳苳路二段290巷

營業時間：24小時

停車：免費

彰化 田尾

台版波波草

地址：彰化縣田尾鄉田仁路 & 裕豐路交叉路口 (松田園藝)

雲林 西螺

蝴蝶公園大蝴蝶

地址：西螺大橋下蝴蝶公園

雲林 虎尾

大型積木消破塊

地址：虎尾鐵橋附近

雲林 虎尾

同心公園 永結同心

地址：雲林縣虎尾鎮中山路頭

嘉義 二崙鄉

二崙運動公園

地址：二崙鄉中正路101號

營業時間：24小時

停車：路邊停車 免費

嘉義 水上鄉

北回歸線星球

地址：嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21 - 25號

台南

西口小瑞士

地址：台南東山區南勢里南勢庄66號

營業時間：24小時

停車：路邊停車 免費

台南 安平

漁光島 音符

地址：台南市安平區漁光路114號

高雄 左營

蓮池潭 龍虎塔

地址：高雄市左營區翠華路1434號

屏東 恆春鎮

鵝鑾鼻燈塔

地址：屏東縣恆春鎮燈塔路90號

帆船石

地址：屏東縣恆春鎮燈塔路600號 (沿墾丁海岸往鵝鑾鼻空向前進)

台東 成功

三仙台

地址：台東縣成功鎮基翬路74號

營業時間：08:30-17:00

花蓮 秀林鄉

崇德海灘

地址：Google 崇德海灘

營業時間：24小時

停車：免費

花蓮 秀林鄉

赤柯山小瑞士農場(季節限定)

地址：花蓮縣玉里鎮高寮275號

宜蘭 三星

安農溪落雨松

地址：宜蘭縣三星鄉照林路二段103-12號

宜蘭 員山

蜊埤湖落雨松

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路

宜蘭 頭城

九號咖啡外澳館

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號

宜蘭 南澳

粉鳥林

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段東澳灣

南澳海邊

新北 貢寮區

四角窟觀景台

地址：台二線濱海公路107公里處

三貂角燈塔

地址：新北市貢寮區福林村馬崗街38號

基隆

正濱漁港

地址：基隆市中正區正濱路58號

桃園 大溪

花彩節 (期間限定 已結束)

大溪李騰芳古宅

地址：桃園區大西區月眉路34號

新竹

海之聲

地址：新竹市香山區南港街106巷

苗栗

聯合大學八甲校區魯冰花 (季節限定)

地址：苗栗縣苗栗市八甲道199-8號

文章來源：徐酸酸的跑跳人生 FB：徐酸酸的跑跳人生

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