空拍視角看見台灣的美好！ 【台灣環島空拍地圖】懶人包總整理

在世界各地都有忠實顧客的星巴克，以有特色質感的咖啡店形象打入大家的生活中，而它當然也是在台灣最大的連鎖咖啡店。多樣性的咖啡口味、可口的甜點及層出不窮的周邊商品，養成了好多忠實顧客！然而在台灣300多家的分店中除了街坊巷弄、百貨公司裡可以看到的一般門市外，也隱藏了許多有特色的星巴克喔，本篇小編將和大家介紹幾間「是咖啡店，也是藝術」的特色門市，有機會去朝聖吧～

2020-03-27 15:23