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母親節禮物還沒頭緒？精選8大「母親節國內活動路線」，就帶媽媽去旅行

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲母親節活動景點推薦-多良車站。（圖／攝影者：taiwan.4fun授權提供, Instagram）
▲母親節活動景點推薦-多良車站。（圖／攝影者：taiwan.4fun授權提供, Instagram）

母親節快到了，不知道要送什麼母親節禮物嗎？那就帶媽媽去旅行吧！小編特選適合母親節的8條國內旅遊行程，涵蓋北、中、南、東各地的母親節活動，無論是想來個一日的輕旅行，還是兩日慢活之旅看這篇就對了！

母親節活動景點推薦＃1

悲情城市輕旅行-九份

▲母親節活動景點推薦-九份老街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲母親節活動景點推薦-九份老街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

母親節活動不知道要怎麼安排的北部朋友，可以安排野柳、九份、十分一日遊。以往大家到野柳都會與女王頭合照，近年來女王頭有接班人了，就是外型可愛的俏皮公主。利用假日去野柳讓海水中的負離子幫你抗憂鬱，讓媽媽平日的勞累被海水溫柔的藍療癒。

下午可以到電影神隱少女、悲情城市取景地-九份來走走，還可以選間茶樓在裡面品茶吃小點，傍晚時分再到十分賞夕陽、放天燈。

📍建議路線：野柳地質公園> 三嫂望海亭> 九份老街> 阿妹茶樓品茶 > 十分放天燈

母親節活動＃2

浪漫戀戀花之旅-海芋季

▲母親節活動景點推薦-陽明山花谷海芋園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲母親節活動景點推薦-陽明山花谷海芋園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

陽明山花季開跑了，活動從3/27到6/21海芋及繡球花爭相綻放，快帶媽媽來走走、呼吸新鮮空氣順便拍拍美照。接著可以去距離陽明山不遠的北投，來體驗濃濃的日式復古情懷，替媽媽安排輕鬆的母親節活動一日遊吧！

📍建議路線：

陽明山夢幻湖> 陽明山採海芋> 午餐-山谷海芋園簡餐/北投滿來溫泉拉麵> 北投地熱谷> 溫泉博物館> 台灣富良野-三層崎公園

母親節活動＃3

山城故事醉美好-埔里

▲母親節活動景點推薦-埔里茭白筍。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲母親節活動景點推薦-埔里茭白筍。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

埔里是台灣的正中心，位在層巒疊嶂的鄉野間。在這塊土地上有很多美好的事物，諸如甘甜的筊白筍、濃厚香醇的紹興酒，日治時期更因為良好的水質成為台灣的造紙重鎮。帶媽媽來體驗埔里的山城故事，用母親節的假期好好的放鬆一下。

📍建議路線：

桃米紙教堂> 妮娜巧克力工廠> 午餐：132巷弄咖啡> 廣興紙寮造紙DIY> 埔里酒廠> 品嚐Adam's手做甜點> 虎頭山看日落> 晚餐：暐食事處日式料理

母親節活動＃4

農情焰火愛旅行-三義

▲母親節活動景點推薦-三義火炎山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲母親節活動景點推薦-三義火炎山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

如果你的媽媽是熱愛戶外旅行的，小編推薦苗栗三義火炎山，攀登來回時間約為3.5小時。火炎山具有一些攀登難度，但壯麗的景致非常令人難忘，小編媽之前去爬完後是愛到不行，推薦給你的熱血媽媽吧！

如果你的媽媽喜歡鄉野之旅，小編另外加碼推薦充滿"農"情的「卓也小屋」藍染體驗DIY，除了從植物介紹到親手染布，還可以品嘗以植物入菜的客家創意料理，如果沒時間安排旅程的朋友，這個點就可以停留一整天，讓你免煩惱囉~

📍建議路線：

A.火炎山> 午餐：苑裡老街美食> 銅鑼茶廠> 晚餐：桐遊柿界夜景餐廳

B.卓也小屋導覽+園區午餐+DIY> 晚餐：綠葉方舟夜景餐廳

母親節活動＃5

朦朧晨曦森呼吸-嘉義

▲母親節活動景點推薦-阿里山日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲母親節活動景點推薦-阿里山日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

如果媽媽喜歡到森林裡享受芬多精的美好，小編推薦你到阿里山體驗這裡的五奇—鐵路、森林(神木)、雲海、日出、晚霞。看那朝日變化，馳放媽媽在工作中的勞累用慢活的步調玩阿里山。

隔天可以安排嘉義市區的檜意森活村以及獄政博物館，可以看到美麗的日式建築，也能走到歷史的書頁中一窺過去獄所的神秘面紗。

📍建議路線：

奮起湖>阿里山國家森林遊樂園區> 晚餐：山賓餐廳石頭火鍋> 住宿：神木賓館> 祝山站日出> 檜意森活村> 午餐：Roof 私廚小酒館>獄政博物館

母親節活動＃6

古色古香復古遊-台南

▲母親節活動景點推薦-台灣文學館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲母親節活動景點推薦-台灣文學館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

其實除了赤崁樓、孔廟、億載金城，台南還有許多復古味的建築，像是日治時期蓋的林百貨，和為了紀念巴克禮傳教士的紀年公園，這些地方都超好拍。此外台南市移民署和國立台灣文學館更是讓你一秒到歐洲。因為疫情不能出國的假期，就安排充滿復古味的母親節活動給媽媽吧！

📍建議路線：

巴克禮紀念公園> 台南市移民署> 午餐：神農街小吃> 林百貨> 國立臺灣文學館> 旭峰號老屋僾果鮮-輕食茶飲> 安平樹屋>漁光島

母親節活動＃7

清新脫俗慢生活-台東

▲母親節活動景點推薦-多良車站。（圖／攝影者：taiwan.4fun授權提供, Instagram）
▲母親節活動景點推薦-多良車站。（圖／攝影者：taiwan.4fun授權提供, Instagram）

多良車站有台灣最美車站之稱，橘紅色的火車駛過清澈的海岸邊十分美麗。位在多良車站附近的向陽薪傳木工坊外的天使翅膀，更是網美們瘋打卡的地方。不喜歡人擠人的朋友，小編推薦你可以帶著媽媽去華源海灣秘境欣賞清幽美景，或者到恩娜比亞咖啡館徜徉於都蘭的山與海之間。

📍建議路線：

多良車站> 向陽薪傳木工坊DIY> 午餐：向陽薪傳木工坊原住民料理> 華源海灣秘境> 台東東河都蘭糖廠> 恩娜比亞咖啡館

母親節活動＃8

親山近水享樂旅遊-花蓮

▲母親節活動景點推薦-清水斷崖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲母親節活動景點推薦-清水斷崖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

不喜歡倉促的旅行又想睡到飽的朋友，可以參考下方小編安排的建議路線。翡翠谷生態環境良好，有美麗的水簾式瀑布，可以在這邊泡腳邊賞美景。如果花蓮其他的景點都去過了，那麼翡翠谷會是適合你的絕佳選擇。

下午可安排去懷舊曲黑膠唱片館喝一杯手沖咖啡，這家咖啡店就像小說裡的神祕咖啡廳一般。老闆退休後就把爸爸珍藏的黑膠唱片展示出來與大家分享，店外還掛著「琴工坊」的舊招牌，但這家咖啡廳不以營利為目的，因此掛舊照牌或讓店外的植物恣意生長也無傷大雅，一不留神就會和這家美好的小店擦肩而過。

📍建議路線：翡翠谷> 午餐：達基力風味餐> 錐麓古道> 懷舊曲黑膠唱片館-手沖咖啡> 清水斷崖

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母親節 咖啡 公園

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