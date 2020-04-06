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粉嫩旋風快跟上！中南部5大「夢幻花旗木景點」 免出國也能拍出日系櫻花美照
3月漸漸吹起了新一波粉嫩旋風，目前中南部正值花旗木滿開最佳時機，今天為大家特搜5大夢幻「花旗木景點」，讓大家免出國也可以欣賞絕美的泰國櫻花。
1.台南｜金砂花旗木步道
台南西港「金砂花旗木步道」為著名打卡亮點，當地種了數十株粉嫩花旗木，每棵都綻放得十分漂亮，吸引許多人前去朝聖美景。不僅如此，拍得到火車的最佳視角也是必拍場景之一，一系列日系美照勢必佔滿手機記憶體！
地址：台南市西港區南45-1鄉道
2.台南｜忠孝運動公園
台南除了有熱門的金砂花旗木步道，其實永康區「忠孝運動公園」也有迷人風景等著大家！雖然路程較遠，但炸裂的一串串花苞形成了粉色風光，怎麼拍都可愛！
地址：台南市永康區忠孝路250號
3.嘉義｜竹崎親水公園
位於嘉義的「竹崎親水公園」佔地近12公頃，目前園區也遍佈夢幻花旗木花海！花控們不僅可以免費入園欣賞盛開的泰國櫻花，還可到絕長的千禧吊橋、天空走廊走走，絕對是適合休憩的好地方！
地址：嘉義縣竹崎鄉中正路96號
4.嘉義｜觸口遊客中心
嘉義另一處也有仙氣十足的花旗木美景！觸口遊客中心內有火車、鐵軌，還可騎單車運動，附近還有「旺萊山-愛情大草原」漸層花瀑等裝置藝術，超適合來個一日遊！
地址：嘉義縣番路鄉觸口自然教育中心旁
5.高雄｜一貫道寶光建德神威天臺山道場
不只嘉義和台南，其實高雄也有花旗木秘境！有攝影玩家注意到美麗的花旗木，就隱身於全亞洲最大的一貫道道場。花旗木除了有泰國櫻花的別稱，據說也可叫作「桃紅陣雨樹」。在傳統壯觀的黃金城內，搭配柔和的粉色花海，耀眼的組合一定要收藏起來！
地址：高雄市六龜區三民路81號
雖然短期內沒辦法出國賞櫻，其實國內也有許多花海值得一訪，看完之後趕快列入旅遊清單，若成功出遊記得遵守防疫社交距離，戴口罩也可以拍出療癒的紀念照哦！
延伸閱讀：
．彩色樹海太療癒！全台最美「桃花心木隧道」 嘉義壯觀美景季節限定
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