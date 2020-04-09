快訊

傳酒店女公關確診 全國酒店舞廳9日起停止營業

直播／新增1本土病例為案322台師大生確診室友 累計總數380例

把握滿開的紫色風暴！「全台4大紫藤花景點」推薦 夢幻花海衝一波

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, usojapanboy；IG, ling311xiao
圖／IG, usojapanboy；IG, ling311xiao

每年三月中～四月下旬左右，是台灣紫藤花綻放的季節，一串串紫藤花從棚架垂落，整片紫色花海超夢幻！不過紫藤花的花期比較短，如果遇到大雨又會把花瓣打落，想要看到美美的紫藤花也是需要靠點運氣的～所以小編要來介紹台灣幾個比較容易欣賞到紫藤花海的景點給大家，趕緊筆記下來，趁著紫藤花還在盛開的時候趕快衝一波！

台北紫藤花景點

紫藤咖啡

紫藤咖啡園。 圖／IG, yachin0924
紫藤咖啡園。 圖／IG, yachin0924

位於淡水的紫藤咖啡園是全台灣最大的紫藤花園，每年只在紫藤花盛放時開放。紫藤咖啡園擁有兩個紫藤花園，分別是佔地3000坪的一館屯山園區，以及近萬坪的二館水源園區，除了有全台最長的紫藤花隧道，還有獨創的樹型紫藤，兩園區今年最美的花況預計會在三月底至四月上旬，官方臉書也會每天更新花況，出發之前可以先上網看看哦！

小編小提醒：由於紫藤花非常脆弱，園方嚴格禁止遊客觸碰花卉，大家賞花時要保持公德心，讓更多遊客也能欣賞美美的紫藤花海喔～

一館屯山園區

地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

營業時間：8:00-18:00

門票：

成人300/人，依花況收費

90-120公分兒童半票；90公分以下幼童免費

屯山園區官方臉書

二館水源園區

地址：新北市淡水區中寮里竹圍子9-1號

營業時間：8:00-18:00

門票：

300/人，依花況收費

90-120公分兒童半票；90公分以下幼童免費

水源園區官方臉書

台北花卉村

台北花卉村。 圖／IG, _ling515_
台北花卉村。 圖／IG, _ling515_

台北花卉村是由花卉、休閒、餐飲店家結合成的花卉文創園區，園區內的夢幻紫藤花隧道是採用高架棚種植，站在花棚下由下往上拍就可以拍出紫色隧道的美照。除此之外，園區內還有許多童趣裝置、DIY活動和花市，玩累了再到園區內的咖啡館喝個下午茶，重點是這裡入園免門票，超級適合全家大小一起出遊！

地址：台北市延平北路七段18-2號

營業時間：週二至週四9:00-19:00、週五至週日9:00-21:00（週一公休）

門票：免費入園

苗栗紫藤花景點

噢哈娜咖啡屋

噢哈娜咖啡屋。 圖／IG, usojapanboy
噢哈娜咖啡屋。 圖／IG, usojapanboy

噢哈娜咖啡屋是近年新興的紫藤花賞花景點，園區位在一個小山丘上，進大門後要爬一小段坡，不過沿途都有浪漫又可愛的童趣造景，地面上還有超大的彩繪鋼琴，可以一路拍上山！爬上坡後佈滿紫藤花的花棚就會映入眼簾，這裡的紫藤花廊道不高也不長，所以更有被紫藤花藤蔓包圍的感覺，整個園區也以紫色為基底，洋溢著幸福的氛圍，不論是和家人、朋友或情人一起來都很適合！

地址：苗栗縣西湖鄉金獅村2鄰金獅18-5號

營業時間：9:00-18:00（每週二、三公休，遇假日營業）

門票：平日100元/人、假日150/人，可抵50元消費

台中紫藤花景點

武陵農場

武陵農場。 圖／IG, ling311xiao
武陵農場。 圖／IG, ling311xiao

武陵農場才不是只有櫻花呢！櫻花季過後緊接著的紫藤花季，也是武陵農場的一大看點，其中主要的紫藤花賞花點是農莊文物館以及農場最深處的武陵山莊，雖然紫藤花廊道不長，但一串串茂盛的紫藤花從花棚垂下，浪漫的紫色風暴也是會殺掉很多記憶體的！這個時間點的武陵農場遊客也比較少，可以好好放鬆享受擁抱大自然的自在！

地址：臺中市和平區武陵路3-1號

嘉義紫藤花景點

瑞里紫藤花季

瑞里紫藤花季。 圖／IG, bobo9840
瑞里紫藤花季。 圖／IG, bobo9840

擁有「紫色山城」之稱的嘉義梅山鄉瑞里村，位在通往阿里山的主要道路附近。每年春天綻放滿山的紫藤花之時，瑞里村便會舉辦熱鬧的紫藤花季，今年的紫藤花季共有25處賞花景點等著遊客們蒐集，每一處賞花點都有屬於自己特色的裝置藝術，其中最吸睛的就是源興宮前廣場近3公尺高的「拈花舞杯」，紫藤花瀑從杯中流下，搭配山嵐作為背景，是絕佳的拍照點，來到瑞里紫藤花季，一定要在這裡打個卡！

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村

紫藤花是春季的期間限定，而且花開的快、落得也快，想欣賞到壯觀的紫藤花瀑布，一定要把握時機，多猶豫一下花兒就要凋謝了，小編推薦的北中南賞紫藤花景點，週末就來去拍美照啦！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime四月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

紫藤花 咖啡 賞花

延伸閱讀

影／滿山蘋果樹開花 福壽山農場花開正美

紫藤花開 新竹合興車站洋溢幸福味

合興車站紫藤花盛開！連假賞花、還能逛童趣市集

桃花林爆發盛開、紫藤花海太浪漫！中部春季賞花熱點總整理～連假出遊囉

相關新聞

把握滿開的紫色風暴！「全台4大紫藤花景點」推薦 夢幻花海衝一波

每年三月中～四月下旬左右，是台灣紫藤花綻放的季節，一串串紫藤花從棚架垂落，整片紫色花海超夢幻！不過紫藤花的花期比較短，如果遇到大雨又會把花瓣打落，想要看到美美的紫藤花也是需要靠點運氣的～所以小編要來介紹台灣幾個比較容易欣賞到紫藤花海的景點給大家，趕緊筆記下來，趁著紫藤花還在盛開的時候趕快衝一波！

空拍視角看見台灣的美好！ 【台灣環島空拍地圖】懶人包總整理

udn走跳旅遊／徐酸酸的跑跳人生 大家都知道3/31是台灣空拍史上的文革，之後法規怎麼走還不清楚。我們這邊手無寸鐵只有寸機的空拍小飛俠們，只能盡量把握時間認真飛。在三月底之前，我們認真地用空拍機

粉嫩旋風快跟上！中南部5大「夢幻花旗木景點」 免出國也能拍出日系櫻花美照

3月漸漸吹起了新一波粉嫩旋風，目前中南部正值花旗木滿開最佳時機，今天為大家特搜5大夢幻「花旗木景點」，讓大家免出國也可以欣賞絕美的泰國櫻花。 1.台南｜金砂花旗木步道 台南西港「金砂花旗木

超好騎！全台「親子單車路線」& 北中南東推薦美景懶人包

找回快樂童年　體驗型親子遊正流行！ 「親子共騎」的觀念盛行，如果你想帶孩子們走出密集的室內場所，那就選個適合你的親子騎行自行車道和孩子一同出門騎車兜風，親近大自然，也是培養親子關係與鍛鍊強健體魄

紫色風暴來襲！全台「5大薰衣草花海」景點特輯 全新美照系列浪漫爆棚

春天是個七彩繽粉的季節，有櫻花粉嫩的點綴；有黃風鈴木的絢爛，當然也不能忘了薰衣草的浪漫，為大地編織成一片紫色的地毯。各地的薰衣草都已悄悄的陸續綻放，ReadyGo幫大家整理了全台的薰衣草景點，在這春暖花開的時節，徜徉在春光明媚的紫色花海中吧！

2020最新「獨木舟體驗 TOP10」！超狂水上活動難易度體驗、特色全攻略

你是喜歡水上活動人嗎？除了橫渡日月潭、秀姑巒溪泛舟、東澳衝浪，還有什麼刺激又充滿挑戰的水上活動呢？小編想推薦「獨木舟」給大家，無論你是獨木舟界的新手還是菜鳥，看完這篇全攻略，都能找到適合自己程度和喜好的玩法喔！

全台11間「星巴克特色門市」 快來朝聖打卡當網美！

在世界各地都有忠實顧客的星巴克，以有特色質感的咖啡店形象打入大家的生活中，而它當然也是在台灣最大的連鎖咖啡店。多樣性的咖啡口味、可口的甜點及層出不窮的周邊商品，養成了好多忠實顧客！然而在台灣300多家的分店中除了街坊巷弄、百貨公司裡可以看到的一般門市外，也隱藏了許多有特色的星巴克喔，本篇小編將和大家介紹幾間「是咖啡店，也是藝術」的特色門市，有機會去朝聖吧～

全民防疫在家也能玩！動物系伴侶心理測驗：你們也許不適合一起旅遊？！

全民一起拚防疫，雖然暫時不能出門玩，但是可以在家玩玩旅遊心理測驗，看看，你的伴侶是哪一系動物呢？用動物性格判斷你適不適合和伴侶一起旅行！！走哪種風格的旅遊比較適合親愛的他，再也不怕引爆彼此的地雷！

2020螢火蟲季開跑！全台「賞螢景點、拍攝攻略」看一篇就夠

每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，當夜晚到來螢火蟲便點亮一盞盞微光穿梭草叢間，不僅為了求偶也有警告敵人的作用；近年來「賞螢」也成為夜間生態旅遊的熱門活動，小編特別為大家整理全台最推賞螢地點及攻略，一起去欣賞可愛「火金姑」發出愛的光芒吧！

全台十大最像國外景點 不出國也能拍出異國感夢幻美照

防疫第一，遵照政府指示避免非必要的出國，待在台灣以確保安全。如果想在假日安排個小旅行，拍出有異國感的美照，KLOOK精選...

國內旅遊跟著玩！ 推薦全台25處私藏IG秘境　1日遊&2日遊景點大公開

udn走跳旅遊／chen0506 回顧2019年，去了好多好棒的地方遊玩，趁機整理出來分享給大家！當你不知道去哪玩時？就從中挑一個吧！ 1.[新北] 熊空櫻花季 特色：賞櫻（2

Tiffany色山水美景、星空月色美翻！「全台10大夢幻湖泊」此生必訪 走出戶外透透氣

厭倦了城市的喧囂煩擾，偶爾也該到戶外走走踏青，台灣各地都擁有得天獨厚的自然美景，ReadyGo為您精心盤點全台10大夢幻湖泊，白天欣賞山水美景，夜晚觀賞星空月色，推薦給平日總是坐在電腦桌前奮鬥的你，從今天開始，為自己安排個短暫的假期，與身邊親愛的人們偕手，走進大自然，享受悠閒靜謐的時光吧！

熱門新聞

紫爆～超長阿里山「多花紫藤」正盛開　春雨季前快來賞花

森林系秘境在市區附近！桃竹「7大野餐地點」推薦，躲進大自然小天地

夜間旅遊新亮點！台東「最美星空」4月開跑 愛在浪漫星空下

把握滿開的紫色風暴！「全台4大紫藤花景點」推薦 夢幻花海衝一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。