超好騎！全台「親子單車路線」& 北中南東推薦美景懶人包

找回快樂童年 體驗型親子遊正流行！

「親子共騎」的觀念盛行，如果你想帶孩子們走出密集的室內場所，那就選個適合你的親子騎行自行車道和孩子一同出門騎車兜風，親近大自然，也是培養親子關係與鍛鍊強健體魄的最佳時機。本篇整理北部、中部、南部、東部的親子單車推薦路線美景懶人包。

北部

台北市自行車道總長112公里，串聯起28座河濱公園。選項太多，小編特別推薦「大佳河濱公園自行車道」、「淡水金色水岸自行車道」，特點列於下方。

在臺北河濱單車輕旅行網站，可以查詢到各個河濱公園的單車地圖。(台北旅遊網)

大佳河濱公園 騎行、共融遊戲場、綠化和市景一次滿足

大佳河濱公園內有不同寬度溜滑梯，一旁就有停車格，開車來很方便。(Mina Yo提供)

建議玩法：大佳河濱公園→迎風河濱公園→美堤河濱公園

長度：騎至美堤河濱公園約3KM，親子共騎若想輕鬆一點，只騎大佳河濱公園繞圈即可。

租借兒童腳踏車，沿著腳踏車步道遊河濱風光。(Mina Yo提供)

設施超豐富的共融式遊戲場，不同寬度溜滑梯、大型沙坑、攀爬網和各式盪鞦韆，並設有遮陽設備及休憩區，家長們也可以選一片草地搭個帳棚後野放孩子玩樂。有安全的騎乘步道和兒童腳踏車租借，推薦親子共騎，沿路可欣賞塗鴉牆、101、美麗華摩天輪等河濱風光，抬頭能見藍天中穿梭的飛機，滿足小小孩的所有好奇心。

河濱公園服務設施地圖

台北市河濱單車步道圖

鴨鴨公園遊戲場、自行車躍動場 全齡娛樂的場所

建議玩法：單車練騎、共融式遊樂場、欣賞地景藝術

新北市三重區中興橋下的河濱公園，於2019年12月，新增鴨鴨主題特色遊戲場，裡面有一座3.5公尺高的大鴨鴨磨石子溜滑梯，小朋友可走階梯或透過繩網攀爬而上，還有多人搖盤與旋轉杯。

這裡也適合練習騎腳踏車的大小孩，在大鴨鴨另一側有自行車躍動場，不同高低起伏的自行車道，彩色地板打造出活力躍動感，有較高的坡度也有連續起伏設計，看了都想挑戰看看。河畔旁的水鴨造型雕塑，地景圖騰也是步道，走在步道上像走迷宮一樣，小朋友會覺得新奇又有趣。

在 Instagram 查看這則貼文 倢昀（@jie_yun85229）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 21 日 上午 5:18 張貼

淡水金色水岸自行車道 生態人文豐富遊

日落時分，淡水水岸呈現金黃絢麗的色彩，難怪這條自行車道有金色水岸的美稱。(劉宸嘉攝影)

建議玩法：捷運關渡站→紅樹林自然保留區→關渡自然公園→淡水老街

長度：7 km

陽光照耀在淡水河上，波光粼粼的美景，讓這條自行車道有了美麗的名字。指標清楚的自行車道四通八達，不僅能夠飽覽淡水小鎮人文風采，還可以到紅樹林找找彈塗魚、招潮蟹的可愛身影，指標清晰、累了還有捷運站提供轉乘服務，適合全家大小自在巡遊。若騎過關渡至淡水的行程，不妨試試越過紅色的關渡橋，八里左岸吃小吃，探索十三行博物館的史前遺址！

一邊賞夕陽，一邊吃美食，親子遊也能這麼奢侈！(劉宸嘉攝影)

小叮嚀：

1.捷運關渡站1號出口附近有多間租車行，也可以選擇加價在淡水站還車。

2.知行路上、關渡碼頭旁另有台北市河濱自行車租借站，營業時間08：00～21：00。

3.依循指標往關渡宮方向前進，還能前往北投泡溫泉呢。

新竹新豐紅樹林自行車道 龍貓出沒的奇幻森林

高大的紅樹林形成天然隧道，就像是龍貓出沒的奇幻森林。(蘇國輝攝影)

建議玩法：池府王爺廟、紅樹林生態遊憩區→紅毛港苗圃→新屋福興宮→新屋綠色隧道

長度：9 km

騎著單車從新豐鄉紅毛港紅樹林出發，沿途行經海堤、苗圃、小漁港及新屋的興福宮，若體力可及，還能到永安漁港吃海產看夕陽呢。

在全台唯一的水筆仔和海茄苳混生紅樹林裡生態豐富，假日總吸引許多小朋友來釣螃蟹；騎乘在水筆仔和海茄苳混生的綠色隧道裡，不用擔心烈日曬傷孩子的細嫩肌膚，附近還有池和宮能欣賞精湛的宮廟建築之美。

寬廣的紅樹林，裡頭生態豐富，仔細觀察還有許多小螃蟹出沒。(蘇國輝攝影)

小叮嚀：

1.新豐鄉漁民活動中心可租腳踏車，每次100元，不限時間。（新豐鄉公所03-559-1116）

2.冬季騎乘海濱，注意防風、防寒。

中部

台中后豐鐵馬道 騎單車過鐵橋

騎車過山洞，既涼爽又暢快。(趙相瑀攝影)

建議玩法：后豐鐵馬道→鐵道之鄉酒莊→九號隧道→花樑鋼橋→后里馬場

長度：4.5 km

「過山洞！過鐵橋囉！」由廢棄鐵道改建而成的自行車道，沿途有優美的大甲溪花梁鋼橋與1.2公里臺鐵舊山線最長的隧道「9號隧道」，彷彿每個人變成「全自動」小火車，田園、樹蔭相伴，能盡情享受與城市自行車道截然不同的騎乘樂趣。

覺得意猶未盡，后豐車道還能連接12公里的東豐綠色走廊，全線約17公里，最後再到豐原廟東夜市大啖美食，為旅程畫下完美Ending。

后豐鐵馬道沿線也有許多特色餐廳，適合親子駐足休息。(欣傳媒攝影)

小叮嚀：

1.騎車過花樑鐵橋時因道路變窄、雨後較為濕滑，需要特別小心。

2.假日車多，在隧道內不要任意超車跨越至對向，如有需要建議以車鈴提醒來車。

3.全程有少許上下坡，親子族可選擇電動車，較為省力。

集集環鎮自行車道 感受小鎮日常

建議玩法：集集火車站→軍史公園→明新書院→特有生物研究保育中心→武昌宮→集集瀑布→大樟樹→十三目仔窯→綠色隧道→集集火車站

長度：25 km

由集集火車站為出發點，沿著環鎮自行車道一路騎乘，即可感受小鎮上各式風景，如能享受芬多精洗禮的集集瀑布、大樟樹，再延伸至綠色隧道，盎然綠意讓人開懷舒心；極富歷史情韻的明新書院、軍史公園、十三目仔窯，則可細細品味過往風情。特別如今適逢秋冬時節，透過單車遊走，沒有夏日的煩躁燠熱，更增添一股舒爽的輕快感，且坡度恰好平坦和緩，再加上適中的騎乘距離，相當適合親子前來體驗一回唷！

小叮嚀：

1.環鎮自行車道部分路段需與汽、機車同行，騎乘時需特別注意交通安全。

2.單車可於集集火車站周邊的租借站租借，價格則視租借自行車類型為定，約100～200元不等，部分店家有提供電動腳踏車租賃。

嘉義鰲鼓溼地 騎車賞鳥趣

鰲鼓溼地森林園區有兩種風格單車道，讓旅客自由騎行，觀察濕地生態。(欣傳媒攝影)

建議玩法：東石自然教育生態展示館→北堤濕地自行車道→南堤濕地→六腳大排→回到生態展示館（可轉往園內自行車道）→東石吃海產

長度：15 km

鰲鼓溼地是台灣西南沿海候鳥遷徙及水鳥棲息的重要地點，因此被譽為「賞鳥天堂」！在秋冬季節沿著園區外堤自行車道騎行，一座座賞鳥亭，讓大家觀察鳥兒，如琵嘴鴨、黑面琵鷺等冬候鳥，忙著覓食、清洗羽毛，可愛極了。在平地森林園區內的自行車道，種滿防風樹種，宛如森林一般，沒有冷冽的冬季寒風，風景優美，也是不錯的單車路線呢！

鰲鼓溼地是重要的候鳥棲息地，尤其秋冬鳥類生態豐富，值得細細觀察、瀏覽。(欣傳媒攝影) 小叮嚀：

1. 四股社區發展協會提供租車服務，假日可至生態展示館租借，平日須事先預約0975-922-678（蔡小姐）。

2.鰲鼓溼地生態保護協會提供解說、望遠鏡租借服務，精緻賞鳥團4人成行1,600元，電洽0929-899-489（蔡先生）。

南投草屯 慢活小鎮找美食

草屯自行車道及公共自行車於今年規劃完成，提供給喜愛單車遊的民眾免費租借。(草屯鎮公所提供)

建議玩法：草屯鎮公所→芙玉豆腐冰→久味大姊麻糬→台灣工藝文化園區→中興新村

長度：5.5 km

樸實可愛的草屯鎮，有獨特的九九峰奇峰和新鮮味美的農特產，結合在地小鎮美食、古蹟廟宇，是一處能動能靜的多元旅遊地。近期建構完成的自行車道，共有9個租借點，提供免費觀光腳踏車租借，大大提升遊客們的便利性！

草屯鎮上的美食也不少，QQ的手工麻糬，騎車經過別忘了買來嘗嘗看。(草屯鎮公所提供)

帶著孩子的親子族，不妨到中興新村走走，這兒有最道地的眷村麵食，與適合遛小孩的親情公園、光華兒童樂園，能讓孩子盡情發洩精力、玩個過癮。

小叮嚀：

1.草屯鎮觀光自行車借用辦法：須年滿12歲以上且會騎自行車者，借用時間09：00～15：00、歸還時間09：30～16：50。顧及遊客行車安全，雨天將不對外出借單車。

2.有較幼小的孩子無法獨立騎乘、需要租借協力車，可電洽東益自行車行（049）233-7000。

南部

安平運河沿岸自行車道 緩速逛遊老街風景

建議玩法：安平老街→安平古堡→安平樹屋→安平小砲台→安億橋→安平運河沿岸自行車道→安平旅遊資訊中心

長度：6 km

慢遊安平，除了步行之外，透過腳尖的踩踏，也是個不錯的旅行方式呢！親子騎乘單車，穿梭老街裡的小巷弄，慢速欣賞台南的日常風景，還能輕鬆串聯各個安平必遊景點，如：古堡、樹屋、小砲台……等，追憶文化與歷史所交織而成的府城韻味。隨後，再沿著安億橋一路左行，在安平運河沿岸自行車道自在優遊，更可體驗在地水岸風情，一覽美景。

小叮嚀：

安平旅遊資訊中心可提供多種單車租借，如：親子車、協力車、自行車等等，價格不一，約100～200元不等。（安平旅遊資訊中心06-228-1382）

橋頭糖廠自行車道 鄉間回味舊日風華

建議玩法：自行車道→綠色隧道→糖廠園區遊晃

長度：4 km

曾走過一段風光歲月，創建至今百餘年的老糖廠，如今卸下製糖事務，透過轉型成了一處老少咸宜的趣味景點！想要走訪糖廠，若以單車作為代步工具，其實更加合適方便，且園區裡亦闢設一處自行車道，規畫與五分車糖鐵平行，如時間湊巧，還能瞧見小火車從一旁駛過的美好風景。此外，依續所行經的綠色隧道，更是讓人不由得逗留、拿起相機留住美好的鄉間美景，接著再逛遊糖廠老建築、悠賞自然風光，享受親子的愜意小假期！

小叮嚀：

自行車道入口設有單車租借處，無論是親子協力車、四人遊園車皆有供應，適合親子騎乘。

東部

宜蘭梅花湖 水果大餐開動囉

幸福20號農場，運用大進村特產水果入菜，新鮮可口。(欣傳媒攝影)

建議玩法：梅花湖環湖道路→搭船遊湖→幸福20號農場→水果大餐→水果蜜餞DIY

長度：6 km

可愛宜人的梅花湖，位於宜蘭冬山鄉，優美清靜的環境成為周末假日旅人們熱愛的旅遊景點，3公里的環湖道路，適合散步、單車騎行，加上休耕後種植的大片波斯菊花海，是秋冬季節到梅花湖畔最驚喜的風景！

梅花湖畔冬季限定的波斯菊花海，粉紅色的可愛色彩，風靡無數攝影者的心。(欣傳媒攝影)

梅花湖周邊可連結多個趣味農場，如有好茶飄香的中山休閒園區、擅長稻草工藝的珍珠休閒農業區、種植多種水果的「水果村」大進休閒農業區，玩法豐富，多來幾次也不會膩喔。

農場內能親近可愛動物，是小朋友最熱愛的行程之一。(欣傳媒攝影)

小叮嚀：

1.喜愛親近山林的親子族，可以步行往三清宮，路程大約15分鐘，若遇陰雨天，石階溼滑須小心。

2.梅花湖畔遊船營運時間為09：00～17：30，航行時間約15分鐘。

花蓮大農大富平地森林 糖廠吃冰去

入住花蓮糖廠日式木屋客房，就贈送單車券，遊園更便利。(陳德偉攝影)

建議玩法：糖廠日式宿舍→花蓮觀光糖廠→大農大富平地森林

長度：6 km

佔地1250公頃的大農大富平地森林園區，被譽為「花蓮版伯朗大道」，包括台灣櫸、烏心石、楓香、茄苳、光臘樹、台灣欒樹等20多種樹種，成為台灣首座平地森林園區，想要一探遼闊園區，騎單車最輕鬆！

這裡也很適合安排家族二日遊，入住花蓮觀光糖廠原汁原味的日式旅館，在飄著榻榻米、檜木香氣的木構建築裡入睡；品嘗用花蓮山泉水、鮮奶製成的香濃冰淇淋，就像在日本小旅行。

小叮嚀：

1.大農大富平地森林園區、花蓮觀光糖廠皆有腳踏車租借站，可事先電洽預約。

2.糖廠另有糖業導覽、製糖DIY等有趣活動，需於5天前預約，可電洽（03）870-4125 #614。

3.入住花蓮觀光糖廠，房價含早餐、單車券及糖廠導覽服務。

台東森林公園 體驗大自然驚人魅力

活水湖與黑森林交織出的風景，是台東著名景點之一。(劉宸嘉攝影)

建議玩法：台東森林公園→花架隧道→琵琶湖→活水湖→木麻黃園區→鴛鴦湖→台東市區吃午餐、津芳冰城吃鹹冰棒

長度：1.8 km

台東森林公園的自行車道，網友大讚：「這裡是台灣最舒服自行車道。」美麗的林間單車道陡坡不多，相當適合闔家同遊，搭配三座湖泊，琵琶湖、鴛鴦湖和活水湖，湖泊倒映著藍天白雲，夢幻水色伴隨著茂密黑森林，造就旅人們一騎就上癮的難忘美景，且行經綠水橋還能通往海濱公園，直奔太平洋的懷抱！

小叮嚀：

1.森林公園門票：全票30元、半票20元、大型車60元、小型車30元，入口處有單車出租。

2.因9月份颱風侵襲，強風導致眾多樹木傾倒，改變了部分景區風貌。

關山環鎮自行車道 優遊田園農家樂

建議玩法：關山車站→關山舊車站→關山大圳→關山分局→關山臭豆腐

長度：15.2 km

以全台第一條環鎮自行車道聞名的關山鎮，擁有親山和親水兩大美景，尤其是冬季換上的澄黃油菜花，更添單車騎乘的浪漫風情。關山車站旁不遠處就是火車站舊址，融合日式與洋式風格的建築，鐵馬行啟程前，不妨來看看這棟美麗的老車站。接著從關山大圳沿著河岸前行，陸續騎經檳榔樹大道以及關山親水公園，沿途風景如詩如畫，還能順帶停留於路旁農園，體驗採果、拔菜的農家田園樂呢！

小叮嚀：

1.如需租借單車，於自行車道起點旁即有多家自行車店可提供租借。

2.還環鎮自行車道沿途坡度平緩，最後抵終點後，建議可再前往市區順道一遊關山分局，或是品嘗著名的關山便當、臭豆腐等在地美食。

TEXT／趙相瑀、林子琳、NANA旅遊生活

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