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紫色風暴來襲！全台「5大薰衣草花海」景點特輯 全新美照系列浪漫爆棚

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：resume5588

圖-薰衣草森林新社店/IG@resume5588
圖-薰衣草森林新社店/IG@resume5588

春天是個七彩繽粉的季節，有櫻花粉嫩的點綴；有黃風鈴木的絢爛，當然也不能忘了薰衣草的浪漫，為大地編織成一片紫色的地毯。各地的薰衣草都已悄悄的陸續綻放，ReadyGo幫大家整理了全台的薰衣草景點，在這春暖花開的時節，徜徉在春光明媚的紫色花海中吧！

薰衣草森林

在紫色國度之稱的薰衣草森林，沒有都市的喧囂，只有微風緩緩吹過肖木楠樹， 暖和的陽光灑落薰衣草田，感受喜悅的鳥兒在歌唱， 花朵在四季中輪流綻放。當初罕無人煙的新社，兩個女生來到這邊，展開夢想與勇氣的序曲。一個想開咖啡館、一個想種薰衣草，如此簡單純淨的信念，卻以開拓者的拓荒精神，譜出屬於他們的樂章。而即日起到3/31薰衣草森林針對「2020薰衣草節」規劃了森林派對，與鮮乳界網紅鮮乳坊合作，除了園區內超好拍的大型裝置藝術，還有許多體驗活動例如淨身祈福儀式、香草泡澡等，漫步在薰衣草森林，沐浴在大自然之中，煩憂拋諸腦後。

圖-薰衣草森林新社店/IG@resume5588
圖-薰衣草森林新社店/IG@resume5588
圖-薰衣草森林新社店/IG@molly888666
圖-薰衣草森林新社店/IG@molly888666

新社店地址｜台中市新社區中和里中興街20號

營業時間｜週一至週五 10:30-18:30、週六日 10:00-18:30

尖石店地址｜新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

營業時間｜週一至週日 10:30-18:30、週六日 10:00-18:30

學甲蜀葵花季

台南市學甲區公所主辦的「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」從228連假就偷跑了！蜀葵花季約莫是每年2月到3月下旬，花期可長達一到兩個月，而蜀葵花因為可長到二到三公尺以上，相當於一丈的高度，因此又有「一丈紅」的別名，而除了蜀葵花海以外，也種植了小麥、油菜、紅黎、雞冠花、百日草等植物，當然還有像薰衣草的鼠尾草，同樣都是紫色的花朵，常常讓人分不清楚是鼠尾草還薰衣草，其實可以從葉子來區分，葉子較細長的是薰衣草，而鼠尾草的葉子比較寬大，下次可別再搞錯啦！

圖/IG@lu._lu___
圖/IG@lu._lu___
圖/IG@yuan__117
圖/IG@yuan__117

地址｜台南市學甲區光華里過港子65之1號

向陽農場

位於桃園市觀音區的向陽農場佔地約 18,000 公頃，是北台灣最大的向日葵花海，走進比人還高的向日葵花海中，心裡的天氣也是大晴天，而除了向日葵之外，薰衣草花田也是園區內必拍的花海，更棒的是向陽農常不用門票，還有很多DIY活動可以參加，不管是大人小孩都很適合來此踏青。

圖/IG@iam__bi__bi
圖/IG@iam__bi__bi
圖/IG@irenejian
圖/IG@irenejian
圖/IG@love01928
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地址｜桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

營業時間｜09:00-18:00 (週一公休)

花露農場

苗栗花露農場這幾年因為繡球花可是成為IG打卡新寵兒呢！5–6月不用再到陽明山人擠人，在花露農場不只可以看到可愛的繡球花，甚至還能看到其他美麗的花卉！這裡被稱為綠草地中的溫暖城堡，除了吸引人的城堡造型外，園區內種植了許多繡球花之外的季節性花卉像是薰衣草、海芋、玫瑰花等等，還設有精油主題館，喜歡賞花也喜歡精油的朋友們千萬別錯過，想在IG上留下美好回憶的更不能錯過！

圖/IG@limia1231
圖/IG@limia1231
圖/IG@jacqueline_1116
圖/IG@jacqueline_1116
圖/IG@goodcimd1
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地址｜苗栗縣卓蘭鎮西坪43-3號

營業時間｜週一至週五 9:00–17:00、週六至週日 8:30–17:30

葛瑞絲香草田

全台面積最廣、最大的浪漫紫色香草田，就藏在苗栗明德水庫旁，這裡的薰衣草田主要是採收來製作精油用，隨風搖曳的薰衣草，彷彿等待著愛情來臨，吸引許多人前往賞花、聞香，順便參觀精油生產的過程，感受香草植物的迷人，花田內也擺設了紫色小椅等簡單裝飾，讓大家拍照打卡。

圖/IG@berylxdddx
圖/IG@berylxdddx
圖/IG@z__linlin
圖/IG@z__linlin
圖/IG@sharon_mylife813
圖/IG@sharon_mylife813

地址｜苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號

營業時間｜週一至週日 09:30-17:30

延伸閱讀>>自然美景 台灣驕傲！此生必訪 10 大夢幻湖泊

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