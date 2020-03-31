2020最新「獨木舟體驗 TOP10」！超狂水上活動難易度體驗、特色全攻略

你是喜歡水上活動人嗎？除了橫渡日月潭、秀姑巒溪泛舟、東澳衝浪，還有什麼刺激又充滿挑戰的水上活動呢？小編想推薦「獨木舟」給大家，無論你是獨木舟界的新手還是菜鳥，看完這篇全攻略，都能找到適合自己程度和喜好的玩法喔！

本篇小編以「獨特地景」和「愜意放鬆」兩種風格做分類，推薦給喜歡壯麗景致，或想馳放身心的旅遊者。另附助新手懶人包及獨木舟景點地圖，讓你無痛上手獨木舟活動。

獨木舟體驗推薦：獨特地景

獨木舟體驗景點＃1

石梯坪

▲獨木舟體驗景點-花蓮石梯坪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★☆☆☆

划著獨木舟在海面上，欣賞海水沖蝕與地殼抬升而形成的石梯坪，感受大自然的美好和力量。越是靠近自然、擁抱自然，越容易學會感恩和珍惜所有。讓我們跟著在地部落阿美族專業教練群，划著石梯坪獨木舟，前往蔚藍太平洋水域，從海上用不同的角度欣賞這條海岸線的美。

＊獨木舟划行路線：石梯灣水域

＊交通方式：從花蓮火車站出發，自駕時間約為1小時15分。

獨木舟體驗景點＃2

石雨傘

▲獨木舟體驗景點-台東石雨傘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★★☆☆

石雨傘位於三仙台北方，長達一公里的石空鼻海岬由海岸延伸至海中央，在內營利與外營利作用下形成了平衡岩的造型，下方為石灰岩受侵蝕後形成的石柱，托住了上方較大的珊瑚礁岩，看起來就像一把傘。除了體驗石雨傘獨木舟外，教練還會帶你認識潮間帶豐富的生態，找尋浪花蟹、彈塗魚的蹤跡，還有珍貴的火山泥護膚體驗！

＊獨木舟划行路線：石雨傘遊憩區

＊交通方式：從台東火車站出發，自駕時間約為1小時

獨木舟景點＃3

澎湖小門鯨魚洞

▲獨木舟體驗景點-澎湖小門鯨魚洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★☆☆☆

想體驗澎湖水上活動，又怕全身濕透搞得花容失色嗎？小編推薦愛旅行的你，可以去小門鯨魚洞划獨木舟！小門鯨魚洞原為-玄武岩海崖，經過不斷的侵蝕，形成現在狀酷似鯨魚的「海蝕拱門」，是適合闔家共遊、情侶度假、網美打卡的熱門景點，邊划獨木舟邊欣賞，更是超新穎的玩法！

獨木舟體驗景點＃4

東河馬武窟溪

▲獨木舟體驗景點-東河日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★☆☆☆

在平穩的馬窋溪上，划著獨木舟在白灰色的帝王蝕之間穿梭，緩緩的向出海口前進，看那水天一線的絕美景致。太陽從地平線升起陽光乍現，夏日早晨的陽光如同多汁飽滿的枇杷，是那樣的美好難忘。入門的東河獨木舟體驗，適合男女老少參加，讓你第一次玩獨木舟就愛上這個水上運動。

＊獨木舟划行路線：馬武窋溪-東河橋-出海口

＊交通方式：從台東市區/富岡/都蘭出發約40公里、1小時車程。

獨木舟體驗景點＃5

嶺腳瀑布

📍難易度：★★★☆☆

許多人去平溪都會去造訪台灣最大的瀑布-十分瀑布，但其實平溪還有一個隱藏般的景點就是「嶺腳瀑布」。嶺腳瀑布和十分瀑布一樣為水簾式的瀑布，此外嶺腳瀑布抑是台灣第二大的瀑布。位在基隆河、雙溪河上游的嶺腳瀑布，除了有基隆河特有的「壺穴」河蝕地形，還可以看到日治時期的古橋。

在開始體驗獨木舟活動前教練會先帶領大家暖身，接著從細長的河道出發，而後經過兩截式的斷層小瀑布，從激流一躍而下，划著獨木舟向前，河道逐漸開闊起來，在教練的帶領下划入嶺腳瀑布，享受清涼的水瀑SPA，吸收爆棚的芬多精。

＊獨木舟划行路線：嶺腳瀑布↔望古車站

＊交通方式：搭台鐵在瑞芳站轉乘平溪線，至嶺腳車站下車步行約5分鐘即可抵達。

獨木舟體驗推薦：愜意玩法

獨木舟體驗景點＃6

墾丁後灣秘境

▲獨木舟體驗景點-墾丁後灣秘境。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★☆☆☆☆

許多人到了屏東就是去擁擠的墾丁大街逛逛，或者去沙灘上曬日光浴。但相較於墾丁大街的熱鬧，後灣則是一個慢步調的半農業半漁業的小村落。墾丁後灣除了有豐富的潮間帶外，海灣面向台灣海峽是一個觀賞夕陽的絕佳景點。小編推薦大家報下午場的獨木舟體驗活動，在落日時分，陽光灑落在海面上，形成焦糖色的鏡面光影十分詩情畫意。

＊獨木舟划行路線：後灣海域

＊交通方式：在恆春轉運站搭乘101號公車，在「後灣」站下車

獨木舟體驗景點＃7

小琉球

▲獨木舟體驗景點-小琉球。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★☆☆☆

小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因清澈的海洋與海溫終年維持在25度以上，造就了色彩絢麗的珊瑚礁森林。運氣好的話還有機會看到綠蠵龜優游，利用連假期間在這個台灣的馬爾地夫，愜意的划著獨木舟或自在的在水中浮淺享受浪漫海島假期。

▲獨木舟體驗景點-小琉球獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

如果體力好的朋友可參加SUP、浮潛、透明獨木舟的全套裝，來嘗試最充實的水上活動體驗。推薦喜愛拍照平常有運動習慣，且具備基礎游泳技能的朋友參加。超酷炫的透明獨木舟，讓你用於兒的視角優游於大海之中。

獨木舟體驗景點＃8

南方澳

▲獨木舟體驗景點-南方澳。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★☆☆☆

在宜蘭豆腐岬風景區集合後，由專業教練帶你下水划獨木舟，繞過猴猴鼻後抵達賊仔澳玻璃海灘。這個獨木舟路線適合入門新手及親子同樂。划行範圍在海灣內其海況穩定，較不會造成暈船的不適。

在環保意識低落的時代，賊仔澳玻璃沙灘本為垃圾掩埋場，原先留下來的玻璃瓶經過海水沖刷已成圓滑的玻璃，因此形成七彩的賊仔澳玻璃沙灘，彩色的玻璃砂礫灘特有的景致非常令人難忘。

＊獨木舟划行路線：宜蘭豆腐岬↔賊仔澳玻璃海灘

＊交通方式：搭乘"綠28"南方澳港區循環線，至豆腐岬風景區站下車。

獨木舟體驗景點＃9

福隆雙溪

▲獨木舟體驗景點-福隆雙溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★☆☆☆

兒童節快到了，想帶著家中的小寶貝出外去走走嗎？小編推薦福隆雙溪獨木舟體驗給你。福隆雙溪河道平緩，適合獨木舟初體驗的大小朋友，或著不會游泳但想體驗水上活動的朋友。除了藍天與綠地，還有赤紅色的龍門吊橋高掛在雙溪河上，非常適合拍照打卡喔！

＊獨木舟划行路線：福隆海灘↔雙溪上游

＊交通方式：搭台鐵在福隆車站下車，步行約5分鐘即可抵達龍門獨木舟基地

獨木舟體驗景點＃10

牛山呼庭

▲獨木舟體驗推薦-牛山呼庭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍難易度：★★★☆☆

牛山呼庭私人秘境，曾為國際知名導演馬丁史柯西斯的電影-《沉默》的取景地。在昔日牛山呼庭為原住民牧牛的地方，而今日成為清幽的觀光景點。除了能眺望大西洋喝杯忘憂的咖啡，還能到海中划獨木舟親近大自然。划獨木舟不只能賞美景，還能達到保健身心的功效，每個夏天就像一段青春時光，為你的每個夏天留下熱血的印記吧！

＊交通方式：沿台11線自駕即可抵達

獨木舟體驗推薦：季節限定

馬祖東莒透明獨木舟

▲獨木舟體驗景點-馬祖藍眼淚透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

藍眼淚是一種受到海浪及海風驚擾，而發出藍光的夜光蟲。舊時馬祖人稱之為「丁香水」，這個4~6月大爆發的藻類是丁香魚的美食，因此這個時節除了如藍色啤酒的藍眼淚，還有小巧可愛的丁香魚出沒。夜划透明獨木舟，用最零死角的方式欣賞這季節限定的浪漫。

想知道更多台灣獨木舟體驗內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」