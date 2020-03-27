全台11間「星巴克特色門市」 快來朝聖打卡當網美！

在世界各地都有忠實顧客的星巴克，以有特色質感的咖啡店形象打入大家的生活中，而它當然也是在台灣最大的連鎖咖啡店。多樣性的咖啡口味、可口的甜點及層出不窮的周邊商品，養成了好多忠實顧客！然而在台灣300多家的分店中除了街坊巷弄、百貨公司裡可以看到的一般門市外，也隱藏了許多有特色的星巴克喔，本篇小編將和大家介紹幾間「是咖啡店，也是藝術」的特色門市，有機會去朝聖吧～

臺中星巴克鐘樓

全台首推─鐘樓星巴克

臺中星巴克鐘樓。 圖／IG, eishinn_mira

沒錯，顧名思義這間星巴克就是以鐘樓的形式呈現的，就位於台中麗寶outlet第二期，室內不僅挑高達13米左右，還有獨特的八角形吧檯，非常舒適寬敞，更重要超好拍照DER～輕輕鬆鬆拍出歐洲風！趕快來打卡當網美！

地址：台中市后里區福容路201 號

營業時間：

星期一～四：11:00–21:30

星期五：11:00–22:00

星期六：10:30–22:00

星期日：10:30–21:30

淡水雲門門市

雲門藝術結合的淡水星巴克

淡水雲門門市。 圖／IG, a.n.g.i.e.329

星巴克淡水雲門門市位在擁大片綠地的雲門劇場內，可以遠眺觀音山與淡水河出海口，享受遠離塵囂的幽靜，並淺嘗一杯好咖啡，門市融合了雲門劇場的人文藝術氣息，在門市內可以感受到自然、人文、咖啡三大元素的獨特體驗，是個好拍照又好放鬆的新景點，一到假日可說是大排長龍，可能要事先做好排隊的心理準備哦！

地址：新北市淡水區中正路一段6巷32-1號

營業時間：

週日～週四： 10:00-18:00

週五、週六：10:00-19:30

台北天玉門市

重返20年起點，浪漫綠意圍繞露天莊園

台北天玉門市。 圖／IG, li.jinda

星巴克登陸台灣的第一個起點：天母，在2017年底於浪漫的天玉街邊開設新門市，除了紀念這個具有意義的地點，以及邁入20周年間一路走來的品質、信念，更象徵新階段的突破。天玉門市延伸室內吧檯，將手沖區空間加長，並供應精釀咖啡啤酒，提供客人更多元的感受。

天玉門市店面有兩層樓，室內面積約90坪、室外約100坪，總面積將近200坪，十分壯觀。古典式的磚面牆築融入現代元素，用大量淺色木質、落地窗柔和空間，並強調流線型的線條與幾何的搭配、光影變化的運用。室外用餐區在聳立的古樹邊，綠蔭下的公園式座位，讓在戶外喝咖啡更加吸引人。

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

營業時間：

週一～週四：6:30-22:00

週五～週日：6:30-22:30

台北保安門市

大稻埕內古蹟 巴洛克式風華

在大稻埕一帶，當經過保安街和重慶北路的交叉口時，很難不被轉角的那棟有特色的巴洛克式建築吸引。前身是大稻埕富商葉金塗的古宅，房子在歷經幾次的轉租後，終於被星巴克所承接，二三樓共有一百多個座位，整體裝潢以高挑、古典作為設計，靠窗的位置更是能看見人車來來往往的街景。保安門市也是屬於星巴克典藏門市之一，販賣限定的典藏咖啡豆及冷淬冰咖啡，花一個下午的時間，在這棟紅磚建築包覆下的台灣特色星巴克門市，好好享受片刻寧靜吧！

地址：台北市大同區保安街11號

營業時間：週一～週日 7:00-22:30

台北艋舺門市

老宅映像室空間 窺艋舺舊軌跡

台北艋舺門市。 圖／IG, chulheepark

台灣的特色星巴克之一，位在萬華老城區的艋舺門市，呈現三角柱的建築外觀就好像一塊大蛋糕一樣，格外注目！這棟原是萬華林家老宅的建築擁有81年的屋齡，星巴克在以不傷害建築物本體的原則下將它改建成特色門市，室內的座位區之外，還有富有台灣古早味的露天庭院座位區；店面三四樓還規劃了一處「老宅映像室空間」，播放著紀錄片，邀請路過的你一起在風味俱佳的星巴克懷念過去艋舺樣貌。

地址：台北市萬華區西園路一段306巷24號

營業時間：週一～週五 07:00~21:30 週六、週日 08:00~21:30

鶯歌門市 紅磚結合女兒牆

結合陶藝文化 再展社區大使服務

鶯歌門市。 圖／IG, hummer0924

富有傳統與產業特色的新北鶯歌，現在逛累了鶯歌老街後有個地方能歇腳囉～蓋在轉角處的星巴克門市，建築外觀以結合台灣傳統紅磚與女兒牆的設計，成為了一棟古色香的建築。店內以窯燒陶片拼貼的藝術在大面牆上完整了呈現鶯歌當地的特色和文化，特別的是，星巴克鶯歌門市還成立了星巴克社區大使服務，讓店裡工作的夥伴也能同時擔任台灣在地文化宣傳的角色。下次來到鶯歌，別忘了在這有特色的地方駐足一會兒，並和門口的鶯歌老街牌子照張相吧！

地址：新北市鶯歌區育英街67號

營業時間：

週一～週五： 7:00-21:30

週六、週日： 8:00-21:30

台中市政門市

簡約線條建築 開進一個博物館

台中市政門市。 圖／IG, rainbowrim

星巴克真的好厲害啊！不斷地在全台灣各地打造獨樹一格的特色店面，而台中市政門市這間非小編最尬意的莫屬，俐落的白色牆面搭配著幾何視角的建築構造，不留意的話可能還以為這是哪裡冒出來的博物館？不只這樣哦，市政門市還是全台灣星巴克幾家車道門市之一，來杯咖啡不一定要找位子坐下，輕輕鬆鬆開車帶著走也很OK～

地址：台中市西屯區市政路581號

營業時間：週一～週日 7:00-22:30

花蓮貨櫃屋洄瀾門市

全球最大貨櫃屋星巴克

花蓮貨櫃屋洄瀾門市。 圖／FunTime

花蓮貨櫃屋星巴克不僅是全球最大的貨櫃屋門市，同時也是亞洲第一間貨櫃屋星巴克門市，比鄰參差的貨櫃屋，繽紛的外牆在花蓮的陽光下更加耀眼動人，花蓮貨櫃屋星巴克肯定會成為今年花蓮超夯的熱門打卡新景點！

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號

營業時間：

週日～週四：9:00-21:00

週五、週六：9:00-22:00

嘉義民雄門市

歐風教堂 小木屋樣子

嘉義民雄門市。 圖／Flickr

大大的三角型屋子下飄著陣陣的咖啡香，這裡就是位在嘉義的星巴克民雄門市，光看外型會讓人有置身在歐洲的錯覺，非常有特色！事實上這裡是星巴克在全台灣的第十家星巴克，如果要入內點餐的話，店面後方也設有停車場，很方便！在室內的空間可以清楚看見支撐著三角屋頂而搭建的木樑，裸露卻十分有空間感呢～

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號

營業時間：

週日～周四： 7:00-22:00

週五、週六： 7:00-22:30

台南小北門市

黑色斜頂屋 歐式建築

台南小北門市。 圖／IG, pineapplelynn_

小北門市為台南第一間歐式建築的星巴克，黑色三角形屋頂取代傳統方形屋頂，像極了合掌村，大片玻璃落地窗搭配著黑色斜頂屋，非常有歐洲教堂的模樣，許多人在開幕時就衝著這麼美的建築去打卡一番。

地址：台南市北區西門路四段307號

營業時間：

週日～周四：7:00~22:00

週五、週六：7:00-22:30

高雄美術願景門市

南台首座環繞式吧檯 嚴選典藏咖啡豆

高雄美術願景門市。 圖／IG, rice22595256

就算來到了南台灣星巴克一點也不令人失望！在高雄鼓山區的星巴克美術願景門市，透過外觀不平衡的屋頂，黑色的柱子打造了有個性的工業風店面，別看這樣沒什麼特色的，店裡面可是有南台灣首座吧台座位耶～在餐點部分，不僅有典藏款咖啡豆，還有專人的手沖咖啡服務，讓喝咖啡的氣氛更有感覺了呢！

地址：高雄市鼓山區美術東二路9號

營業時間：

週一：6:00-22:00

週二～週日： 7:00-22:00

台灣這些超有特色的門市，都可以看得出星巴克想要不斷拓展創新的理念，而且結合了古蹟、歷史等等，更對建築添了一層意義。超美星巴克小編也沒一一去過，有機會的話真的想要一家家欣賞啊！

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