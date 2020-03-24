全民防疫在家也能玩！動物系伴侶心理測驗：你們也許不適合一起旅遊？！

全民一起拚防疫，雖然暫時不能出門玩，但是可以在家玩玩旅遊心理測驗，看看，你的伴侶是哪一系動物呢？用動物性格判斷你適不適合和伴侶一起旅行！！走哪種風格的旅遊比較適合親愛的他，再也不怕引爆彼此的地雷！

犬系伴侶

▲台灣登山健行古道-草嶺古道芒花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍適合一起旅行指數：★★★★☆

忠貞的犬系伴侶，頗適合一起旅行是戶外健行的好夥伴。然而在旅行的目的地或美食，沒特別強烈的偏好，適合與喜愛自然的鹿系伴侶同遊。偶爾會在旅行時走到腿痠需要抱抱，所以比起爬山更適合輕鬆系列的步行活動。

熊系伴侶

▲登山小包團路線推薦-合歡北峰。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍適合一起旅行指數：★★★☆☆

熊系伴侶在體力和精力上，比犬系伴侶更好。有溫厚的個性和豐富的知識，但在與自己意見不合的旅伴同遊時，會清楚表達出來，更偏好選擇獨旅或參與小團體的旅行。

鹿系伴侶

▲台東紅藜花季一日遊景點: 金峰部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍適合一起旅行指數：★★☆☆☆

冷靜聰慧的鹿非常有方向感，讓人覺得非常可靠。具備旅人技巧比較偏好獨自旅行，但旅遊風格隨遇而安，喜歡旅途中不經意發現的驚喜，偶爾會和旅程中結交的旅伴同遊。愛好在山林間穿梭的鹿，喜歡青山更勝大海，非常適合部落旅行。

貓系伴侶

▲台灣暖冬旅遊推薦玩法-台南奇美博物館實境遊戲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍適合一起旅行指數：★★★★★

貓系伴侶有非常強烈的完美主義，喜歡把行前準備完美規劃。雖說個性上不如犬系、熊系溫熱，但是細膩的個性非常適合帶領旅伴，會注意其他同行旅人的狀況。細緻的個性非常適合沉著且具判斷力的實境遊戲。

羊系伴侶

▲阿里山小火車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍適合一起旅行指數：★★★★☆

合群又圓融的羊系伴侶，常在選擇旅行時猶疑不定以致拖延病發作，一直遲遲沒出門。喜歡別人幫他安排設計好的旅程，負責帶零食餅乾歡樂出遊系。熱愛打開拍照刷IG，個性溫馴對旅行無太大偏好，和同行人不易吵架。

猴系伴侶

▲花蓮萬里溪野營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

📍適合一起旅行指數：★★★☆☆

猴系伴侶偶爾會因為一些事情惹你生氣，但本意上都是想逗你開心。精力旺盛的猴系伴侶，喜歡可以去外面放風奔跑的活動。利用超乎其他系動物的聰慧技能，適合野外的露營，讓他展現他的長處。喜歡與大家同樂，但不喜歡安排行程，在計畫旅行這一塊非常需要神隊友。

在需要全民防疫的這段期間，雖然不能到人多的熱門景點或是出國旅遊，但是趁著這段時間，好好跟另一半一起好好規畫下一段旅行，更仔細準備好旅遊資料，在未來的旅行也可以玩得更放心更開心！

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